"ديجي باكس" السعودية للنقل والدعم اللوجستي تندمج مع شركة مصرية ناشئة

تستطيع شركة "ديجي باكس" أن تخدم التجار بطاقة استيعابية قدرها 5 آلاف شحنة يوميا على مساحة أكثر من 15 ألف متر مربع بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، في حين أن شركة "فورا" المصرية أنشئت كمستودع يقوم بتوفير خدمات التخزين والتجهيز.

استحوذت شركة "ديجي باكس" (DIGGIPACKS) لخدمات التوصيل والخدمات اللوجستية على مزود حلول التجارة الإلكترونية "فورا" (FORA) في مصر، بهدف توسيع وجودها بالسوق المصرية.

تستطيع شركة "ديجي باكس" أن تخدم التجار بطاقة استيعابية قدرها 5 آلاف شحنة يوميا على مساحة أكثر من 15 ألف متر مربع بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، في حين أن شركة "فورا" المصرية أنشئت كمستودع يقوم بتوفير خدمات التخزين والتجهيز، وقد استطاعت الشركة استقطاب عدد كبير من التجار المحليين المهتمين بالخدمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية نظرا لاحتياج السوق الشديد لهذه الخدمة وافتقار التجار لمثل هذا النوع من الشركاء.

بيان صحفي

في حقبة كوفيد-19 أصبح التوسع في سوق التجارة الإلكترونية يمثل تحديا كبيرة لشركات النقل والدعم اللوجستي التي تطلب معدلات نمو تتواءم مع النمو الإجمالي في حجم سوق التجارة الإلكترونية في العالم العربي.

لذا قد أصبح لزاما على جميع الشركات الناشئة البحث عن الشركاء المحتملين وتكوين شراكات وتوأمات تتيح لهم النمو بشكل صحي وتحقيق معدلات بيع أعلى مع الحفاظ على معدلات الربحية على حد سواء.

قامت شركة "ديجي باكس" (DIGGIPACKS) ومقرها الرياض بالانطلاق في عام 2020 بتوفير خدماتها في المملكة العربية السعودية بمجال التجارة الإلكترونية والتجزئة، حيث تقوم الشركة بتقديم خدمات التخزين وخدمات الشحن عن طريق شركاء إستراتيجيين في كلا الجزأين، حيث لا تمتلك الشركة أي أصول وإنما تقدم تكنولوجيا فائقة الجودة لربط التجار بعدد ضخم من المستودعات على مستوى المملكة، بالإضافة إلى الربط مع أكثر من 30 شركة شحن تعمل داخل المملكة، مما يوفر لدى التجار خيارات لا نهائية من أجل الحفاظ على مستوى ثابت من الخدمة.

هذا ما صرح به حسن الجبرتي المدير التنفيذي لـ"ديجي باكس" والذي يملك خبرة أكثر من 20 عاما في مجال اللوجستيات والتكنولوجيا.

بالإضافة إلى شريكه المؤسس أمين الأطرش الذي عمل لدى أكبر الشركات في مجال اللوجستيات والنقل.

وهذه الخبرات المتراكمة انعكست على نمو غير مسبوق للشركة في عامها الأول والثاني على التوالي.

حيث تستطيع "ديجي باكس" أن تخدم التجار بطاقة استيعابية قدرها 5 آلاف شحنة يوميا على مساحة أكثر من 15 ألف متر مربع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وقبل انطلاق "ديجي باكس" بأشهر قليلة تم انطلاق خدمات شركة "فورا" من القاهرة في الربع الأخير من عام 2019 كمستودع يقوم بتوفير خدمات التخزين والتجهيز، وقد استطاعت استقطاب عدد من التجار المهتمين بالخدمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية نظرا لاحتياج السوق الشديد لهذه الخدمة وافتقار التجار لمثل هذا النوع من الشركاء.

حيث يمتلك الفريق المؤسس خبرات في مجال التجزئة والتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وذلك نظرا لاضطلاع خالد النمر الشريك المؤسس والمدير التنفيذي بخبرات كبيرة في سوق التجزئة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى شريكه أحمد المغربي مدير القطاع التجاري والمسؤول عن الشراكات الإستراتيجية وتنمية الأعمال لدى الشركة.

وقد أعرب النمر عن تفاؤله الشديد فيما يخص توسع الشركتين في مصر والسعودية، حيث يمكّن هذا التحالف من توفير تكنولوجيا عالية الجودة في السوق المصري، بالإضافة إلى إمكانية نمو فرص التجارة العابرة للحدود بين البلدين، مما يسهم في تعزيز فرص نمو أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة الذين يجدون في الإنترنت فرصة هائلة لترويج منتجاتهم عبر المنصات المختلفة.

وقد أشار حسن الجبرتي وخالد النمر إلى انعكاس صفقة الاستحواذ الجزئي بين "ديجي باكس" و"فورا"، حيث استحوذت "ديجي باكس" على حصة (غير معلنة قيمتها) من إجمالي أسهم "فورا" مقابل توفير الدعم التكنولوجي والتوسع في المملكة على أن تقوم "ديجي باكس" في التوسع بالسوق المصري عن طريق شريكتها "فورا".

ومن الواضح ان احتياج كلا الشركتين للنمو سيجعل فرص ضخ استثمارات جديدة على المحك لتتمكنا من تقديم خدماتهما على النحو الأمثل والحصول على حصة سوقية أكبر في مصر والسعودية وقريبا بلدان أخرى تباعا.