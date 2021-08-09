لماذا تفشل العلاقة بين المدير والموظفين؟ خبراء يقدمون 10 نصائح لتهدئة حروب العمل

خلال الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية، يقول الخبراء إنه يكاد يكون من المستحيل أن تتجادل مع أحدهم إذا كنت تجلس بجانبه في الاتجاه نفسه، فإذا كنت لا تروق لأحد زملائك فاجلس بجانبه للحد من مستوى العدوانية بينكما.

عندما تكون بحاجة إلى التحدّث مع رئيسك في العمل والإجابة عن أسئلة معقّدة، فإن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هدوئك. وفي هذا التقرير، قدم موقع "برايت سايد" (brightside) الأميركي بعض النصائح البسيطة التي من شأنها أن تقودك إلى النجاح في عملك.

1. لا تبدأ محادثة بعبارة "كيف حالك؟"

يقول باحثون من جامعة هارفارد إنك إذا كنت تريد بدء محادثة ناجحة فمن الأفضل أن تتجنب فتح الحديث بالسؤال التقليدي "كيف حالك؟" لأنه لا معنى له ومجرّد ومن الصعب الإجابة عنه. بدلا من ذلك، أظهر مزيدا من التعاطف مع الشخص الذي تحاوره وكن دقيقا أكثر في أسئلتك.

فعلى سبيل المثال، يمكنك اعتماد سؤال "كيف حالك اليوم؟ أو خيارات أخرى من قبيل "هل مناوبة عملك طويلة اليوم؟"، "هل فعلت شيئا ممتعا خلال عطلة نهاية الأسبوع؟"، "هل لديك خطط للترفيه عن نفسك في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟".

2. انتبه إلى محيطك واعتمد عناصر منه لبدء محادثة

عندما تكون بصدد التحدث إلى رئيسك في العمل في مكتبه، ابحث عن شيء تركز عليه في محيطك؛ قد يكون قطعة فنية أو صورة عائلية على طاولته. اسأله عما إذا كان مهتما بالفنون بغرض إجراء محادثة قصيرة معه، وهذا الأمر من شأنه أن يجعل رئيسك في العمل يتعاطف معك أكثر.

3. حاول التحدث في وقت مبكر خلال الاجتماعات

عندما تكون في اجتماع عمل، لا تنتظر حتى يطرح عليك أحدهم سؤالا. فقد يكون هناك كثير من الأشخاص الذين يتناقشون ما قد يفوّت عليك فرصة التعبير عن رأيك والتعرف عليك. اسأل نفسك لماذا تريد التحدث، فلا يجب أن يبدو الأمر كما لو أنك تستعرض قدراتك، وإنما يجب أن يكون ما تتحدث عنه في صلب موضوع الاجتماع، وفضلا عن ذلك، من المهم معرفة ما يجب مناقشته مع مديرك شخصيًا أو مع زملائك.

4. اطرح كثيرا من الأسئلة

إن طرح الأسئلة يزيد إعجاب الآخرين بك، حسب ما توصل إليه باحثون، فعندما يطرح الناس مزيدا من الأسئلة فذلك يجعلهم يبدون أكثر استجابة وتفهما واهتماما بما يقال. لنفترض مثلا أن عضوا جديدا التحق بفريق عملك، فلا ينبغي تجاهله، بل الأفضل فتح حديث معه بطرح أسئلة محددة من شأنها أن تيسّر التواصل بينكما.

5. حدد مقابلتك ليوم الثلاثاء على الساعة العاشرة والنصف

من المهم أن تترك انطباعا جيدا لدى مديرك المحتمل عند أول اجتماع لكما، وبالتحديد عند مقابلة العمل. وفي ما يأتي بعض النصائح للنجاح في ذلك منذ البداية؛ فلا ينصح بيومي الاثنين والجمعة لمقابلة العمل، وأفضل يوم حسب الخبراء هو الثلاثاء.

وأكثر توقيت مناسب يكون بين العاشرة والحادية عشرة والنصف لأنه من غير المنصوح به أن تكون أول مرشح يجري مقابلة العمل، فينتهي المطاف بمقارنتك مع مرشحين آخرين من دون أن يدرك محاورك ذلك، ومن غير المنصوح به أيضا أن تكون آخر من يجري المقابلة لأن من يجريها سيشعر بعد رؤية عدد من المرشحين بما يسمى "إجهاد القرار"، أي صعوبة اتخاذ القرار.

6. اختر الأزرق أو الأسود لمقابلة العمل وتجنب البرتقالي

وفقا لـ2099 مدير توظيف، فإن الأزرق والأسود أفضل لونين يمكن ارتداؤهما لمقابلة عمل، وأسوأ لون هو البرتقالي. قد يكون اللون البرتقالي فاقعا جدا ويوحي بأنك شخص مبدع أكثر من كونك شخصا قادرا على العمل ضمن فريق أو قائدا أو محللا، كما يعدّ الأبيض أيضا مناسبا للقمصان لأنه يوحي بأن الشخص منظم.

7. حافظ على ميلان رأسك

حسب خبراء لغة الجسد، فإن إمالة الرأس تظهر أنك متعاطف مع محاورك وتنصت إليه بانتباه، وفي الوقت نفسه يمكن أن يعبر ذلك عن الافتقار إلى السلطة والقوة. لذلك، إذا كنت تريد أن تظهر لمديرك في العمل أنك تتفق معه احرص على إمالة رأسك.

8. أبق قدميك على الأرض

يساعد إبقاء كلتا قدميك على الأرض في تحقيق التوازن بين التفكير الإبداعي والمنطقي بشكل أسهل، وإذا كنت بحاجة إلى الإجابة عن سؤال صعب لا تضع ساقًا على الأخرى عند الجلوس.

الخبراء يجمعون على أنه يكاد يكون من المستحيل أن تتجادل مع أحدهم إذا كنت تجلس بجانبه في الاتجاه نفسه (غيتي)

9. اجلس بجانب عدوك

خلال الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية، يقول الخبراء إنه يكاد يكون من المستحيل أن تتجادل مع أحدهم إذا كنت تجلس بجانبه في الاتجاه نفسه، فإذا كنت لا تروق لأحد زملائك فاجلس بجانبه للحد من مستوى العدوانية بينكما.

10. اقترح على مديرك حلّين أو ثلاثة

يمكن أن يصبح فقدان السيطرة مشكلة كبيرة لدى كثير من أرباب العمل، فإذا كانت هناك مسألة لا بد من حلها، اقترح مجموعة حلول. وحسب الخبراء، يمكن أن يجعلك ذلك جزءا من دائرة مديرك الداخلية الموثوق بها.