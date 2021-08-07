تأهيل أكثر من 115 شركة ناشئة.. حاضنة الجامعة الأميركية بالقاهرة تدعم التمويل الرقمي في مصر

قامت حاضنة الأعمال خلال السنوات الماضية باحتضان أكثر من 115 شركة ناشئة حققت أرباحا تقدر بأكثر من 88 مليون جنيه مصري (5.6 ملايين دولار) ووفرت أكثر من 500 فرصة عمل وقدمت أكثر من 1500 ساعة تدريب وتوجيه لفرق لشركات الناشئة.

تعد حاضنة الجامعة الأميركية بالقاهرة (AUC Venture Lab)، أول حاضنة أعمال في مجال التكنولوجيا المالية (FIN Tech) وتمارس دورا رائدا في مساعدة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، عن طريق تقديم خدمات أدت إلى إحداث تغيير جوهري في مجال التكنولوجيا المالية والتعاملات المالية، على رأسها مجال التعاملات المالية من خلال الهواتف المحمولة.

وقامت حاضنة الأعمال خلال السنوات الماضية باحتضان أكثر من 115 شركة ناشئة حققت أرباحا تقدر بأكثر من 88 مليون جنيه مصري (5.6 ملايين دولار) ووفرت أكثر من 500 فرصة عمل وقدمت أكثر من 1500 ساعة تدريب وتوجيه لفرق لشركات الناشئة.

وجذبت تلك الشركات الناشئة استثمارات تقدر بأكثر من 220 مليون جنيه مصري (14 مليون دولار).

تدعم حاضنة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية التزام مصر بالإدماج المالي والتركيز مؤخرا على التمويل الرقمي، من خلال برنامج مخصص لمدة 16 أسبوعا يعمل على تسريع الشركات الناشئة المرتفعة النمو والمدفوعة بالابتكار عبر التدريب المكثف والمتخصص، والحصول على إرشاد ودعم من خبرات مصرفية وتكنولوجية متخصصة في تنمية الشركات الناشئة.

وتوفر حاضنة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية فرص التواصل والاستثمار، والحصول على التسهيلات والتمويل الأولي.

حتى الآن، قام البرنامج بتخريج 32 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، 10 منها تعمل حاليا في السوق، بالإضافة إلى إشراك وتدريب 100 متخصص في القطاع المالي لتوجيه رواد الأعمال ومساعدتهم على العمل في السوق.

وتقدم حاضنة الأعمال كل عام دفعة جديدة من الشركات الناشئة في مجالات متنوعة منها: التجارة الإلكترونية والطاقة الجديدة والمتجددة والاستدامة البيئية والصناعات، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية، وتحصل هذه الشركات على قسط وافر من التدريب والتوجيه، في أثناء فترة الاحتضان، على يد خبراء ومتخصصين من الشركات الداعمة، كل في تخصصه.

وبحسب الموقع الرسمي للجامعة الأميركية بالقاهرة، فقد حققت حاضنة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية العديد من الإنجازات الدولية على مستوى العالم، حيث تم اختيارها ضمن قائمة أبرز 25 مُسرّع أعمال على مستوى العالم من رابطة تطوير كليات إدارة الأعمال (AACSB)، التي تعد من الهيئات المرموقة عالميا في مجال إدارة الأعمال الدولية.

وقد وقع اختيار الرابطة على 25 مسرع أعمال من بين أكثر من 1700 كلية إدارة أعمال بالعالم.