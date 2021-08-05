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شركة تابي الخليجية للتكنولوجيا المالية تجمع 50 مليون دولار

ذكرت شركة "تابي" الخليجية، التي ترفع شعار "تسوَّق اليوم وادفع لاحقاً"، أنها جمعت 50 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لمساعدتها على التوسع في أسواق جديدة، ليصل تقييمها إلى 300 مليون دولار.

تطبيق شركة ”تابي“ الخليجية. (مواقع التواصل الإجتماعي)
تطبيق شركة ”تابي“ الخليجية. (مواقع التواصل الإجتماعي)
4/8/2021

ذكرت شركة "تابي" الخليجية، التي ترفع شعار "تسوَّق اليوم وادفع لاحقاً"، أنها جمعت 50 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لمساعدتها على التوسع في أسواق جديدة، ليصل تقييمها إلى 300 مليون دولار.

وقال رئيس الشركة التنفيذي، حسام عرب "يتيح لنا هذا الاستثمار أن نقدم للمستهلكين وتجار التجزئة في المنطقة أكثر تجارب التسوق المجزية والمناسبة"، وفق وكالة "رويترز".

ولفتت الشركة التي كان من داعميها في البداية صندوق مبادلة بأبو ظبي، إلى أنها جمعت إجمالاً أكثر من 130 مليون دولار، من بينها ديونٌ حجمها 50 مليون دولار.

وتعتبر خدمات "تابي" متاحة في السعودية والإمارات، وهي ضمن عديد من الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا المالية التي تقدم ائتماناً إلكترونياً قصير الأجل للمشتريات عبر الإنترنت في الخليج.

وضمت جولة التمويل "ب" استثمارات من "غلوبال فاوندرز كابيتال"(Global Founders Capital)، وشركة "إس تي في" (STV) لرأس المال المغامر السعودية، و"دليفري هيرو" (Delivery Hero).

يتم ربط "تابي" مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر التجزئة؛ لتمكين عملائهم من التسوق في متاجرهم عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية والدفع لمشترياتهم على أقساط شهرية خالية من الفوائد.

يُذكر أن تطبيق تابي يحظى بإقبال واسع، مع أكثر من 400 ألف متسوق نشط، و3 آلاف عملية تحميل يومية، مما يجعله أحد تطبيقات التسوق الأعلى تصنيفاً في السعودية والإمارات.

المصدر : رويترز

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