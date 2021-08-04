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بهدف دمج الجنس البشري مع الذكاء الاصطناعي.. شركة نيورالينك الناشئة تجمع 205 ملايين دولار

قالت شركة "نيورالينك" الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب إنها جمعت 205 ملايين دولار في جولة تمويل بقيادة شركة "في واي كابيتال"، ومقرها دبي، بمشاركة مشاريع لغوغل التابعة "لألفابت".

الشريحة ساعدت قرد المكاك في ممارسة إحدى ألعاب الفيديو (مواقع التواصل)
الشريحة ساعدت قرد المكاك في ممارسة إحدى ألعاب الفيديو (مواقع التواصل)
4/8/2021

قالت شركة "نيورالينك" (Neuralink) الناشئة المتخصصة في علوم الأعصاب، والتابعة للملياردير إيلون ماسك، إنها جمعت 205 ملايين دولار في جولة تمويل بقيادة شركة "واي. كابيتال" (Wi. Capital) -ومقرها دبي- بمشاركة مشاريع لغوغل التابعة "لألفابت"(Alphabet).

وتستهدف نيورالينك زرع شرائح كمبيوتر لاسلكية في الدماغ للمساعدة في علاج الحالات العصبية، بما في ذلك مرض ألزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي، ودمج الجنس البشري مع الذكاء الاصطناعي.

ونشرت الشركة تسجيلا مصورا في أبريل/نيسان الماضي يظهر قردا من قردة المكاك يلعب لعبة فيديو بعد زرع الشرائح في دماغه.

وقال ماسك -على تويتر في يونيو/حزيران الماضي- "سيمكّن أول منتج لنيورالينك أي شخص مصاب بالشلل من استخدام الهاتف الذكي بذهنه أسرع من استخدام الإبهام".

وأضاف أن "الجهاز مزروع في الجمجمة، ويتم شحنه لاسلكيا، وستبدو كأنك طبيعي تماما".

وشارك ماسك في تأسيس نيورالينك عام 2016، وستستخدم الشركة -ومقرها سان فرانسيسكو- الأموال لإيصال منتجها الأول إلى السوق، وفي البحث والتطوير.

وكان إيلون ماسك ضخ فيها استثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار، طورت نظامًا آليًا لزرع رقاقات في المخ، ويأمل أن تكون العملية ذات يوم فعالة مثل جراحة العيون بالليزر. وتتصل شريحة صغيرة بالدماغ عبر خيوط أرق من شعر الإنسان ولا ترى جيدًا بالعين المجردة.

المصدر : رويترز

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