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منصة ناشئة للتقنيات الترفيهية والإعلام تنجح في جمع تمويل أولي

أصبحت "ستارزلي" (Starzly) المنصة الرائدة في عالم التقنيات الترفيهية والإعلام، مع استحواذها على أكثر من ألف شخصية مشهورة من المنطقة والعالم، وأكثر من 200 ألف مستخدم، وساهمت بخدمة أكثر من 500 شركة صغيرة وكبيرة.

شعار منصة التقنيات الترفيهية والإعلام "ستارزلي" (Starzly) (الجزيرة)
شعار منصة التقنيات الترفيهية والإعلام "ستارزلي" (Starzly) (الجزيرة)
31/8/2021

أعلنت منصة التقنيات الترفيهية والإعلام "ستارزلي" Starzly، التي يقع مقرها دبي في الإمارات، عن جمع مبلغ مالي لم تفصح عن قيمته في جولة استثمارية شارك فيها "سيدرا فينتشرز"(Sidra Ventures) و"ستارت أبز Startups500) "500) بالإضافة للمستثمر الحالي "نما فينتشرز"(Namaa Ventures).

بيان صحفي

انطلقت "ستارزلي" في أغسطس/آب 2020 على يد بدر ومحسن كاشيبال. وتُعد المنصة سوقا ترفيهيا واعدا عبر الإنترنت من خلال سماحها للجمهور والشركات اختيار أي من المشاهير الموجودين عليها وطلب رسائل ومقاطع فيديو مخصصة، وبذلك تحول المستحيل إلى واقع حقيقي للجمهور والعلامات التجارية للتواصل مع الأكثر تأثيرا من المشاهير، الفنانين، الرياضيين، صانعي المحتوى.

يمتلك بدر، المدير التنفيذي، دراية واسعة في مجال قطاع التقنيات الترفيهية والإعلام، خاصة بعد شغله منصب مدير تقني وإبداعي في العربية وشاهد نت ومجموعة MBC.

ويُعلق على تطور المنصة بقوله "أصبحت ستارزلي الوجهة الأولى لرسائل الفيديو المتخصصة في المنطقة، تُستخدم حاليًا من أكثر من ألف شخصية مشهورة، وسبق أن قدمت عشرات آلاف مقاطع الفيديو في أكثر من 71 دولة منذ انطلاقها العام الماضي".

من جهته عبّر محسن، المدير التقني، والذي سبق أن عمل في "جست بروبرتي" (JustProperty) المستحوذ عليها من "بروبرتي فايندر" (Property Finder)، وقاد تقنيات التسويق في مجموعة الشايع مؤخرًا، بقوله "نبني تقنيات تساعد المواهب على تحقيق دخل من قاعدتها الجماهيرية في الوقت الذي تمنح فيه الجماهير والمعجبين من الحصول على تجربة أصيلة وفريدة من شخصياتهم المحبوبة. ينصب تركيزنا الدائم على تقديم أفضل تجربة للعملاء والمشاهير والشركات ضمن بيئة هادئة وآمنة جدًا".

ويُعد المؤسس الشريك "رد وان" (RedOne) فنانا وشخصية عالمية مشهورة في إنتاج الموسيقى وكتابة الأغاني، وسبق له الحصول على 3 جوائز غرامي والترشح إلى 10 جوائز أخرى. كما يعتبر واحدًا من أكثر المنتجين وكتاب الأغاني نجاحًا وطلبًا في العالم، مع امتلاكه أكثر من 70 أغنية مفردة عالمية لنجوم كبار بينهم ليدي غاغا، مايكل جاكسون، جينيفر لوبيز، إنريكي أغلاسيس، وفرقة "باك ستريت بويز" (Backstreet Boys).

يُشار أنه منذ تأسيسها، أصبحت "ستارزلي" المنصة الرائدة في السوق مع أكثر من ألف شخصية مشهورة من المنطقة والعالم، وأكثر من 200 ألف مستخدم، وساهمت بخدمة أكثر من 500 شركة صغيرة وكبيرة.

وكونها بُنيت لتقديم تجربة فريدة وأصيلة، فقد استقطبت المنصة مشاهير عربا وعالميين مثل سعد لمجرد، باسم يوسف، إنريكي أرسي، الذين يمكن للمعجبين طلب رسائل مخصصة منهم سواء كانت مقاطع مسجلة، مكالمات مرئية، مكالمات صوتية، أو حتى رسائل نصية مباشرة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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