3 طرق لتطوير أساليب التسويق للنجاح في مشروعك الخاص

التميز عن المنافسين في مجال العمل يتطلب تحديد مخصصات مشروعك التجاري الفريدة، وتحليل احتياجات العميل ورغباته، ثم استخدام أساليب تسويقية وفقا لتلك العوامل

لا يمكنك إدارة مشروع تجاري ناجح دون دعمه بخطة تسويق مدروسة جيدا، ولا يعتمد التسويق على خطة صحيحة واحدة، بل يختلف من مجال إلى آخر.

وفي تقرير نشرته مجلة "إنك" (Inc) الأميركية أشار الكاتب جون هول إلى أن التميز عن المنافسين في مجال العمل يتطلب تحديد مخصصات مشروعك التجاري الفريدة، وتحليل احتياجات العميل ورغباته، ثم استخدام أساليب تسويقية وفقا لتلك العوامل.

على سبيل المثال، قد لا تنجح إستراتيجية التسويق بالنشرات الورقية مع مشتري المنازل الجدد، وبدلا من ذلك يمكن ابتكار حملة رقمية تستهدف جماهير أو شرائح جديدة حتى تتمكن من تتبع العملاء المتوقعين والرد عليهم.

وسواء أكنت قد أطلقت مشروعك التجاري للتو أو كنت تعيد تقييم خطة التسويق الخاصة بك فهناك 3 طرق لتحسين أساليب التسويق لضمان النجاح في مجالك الخاص.

1. تعرف على عميلك

قال الكاتب إن امتناع أي شركة عن البحث في مواصفات عملائها المستهدفين لن يؤدي إلا إلى الفشل، فالاعتماد على طلب المستهلك العام لن يحقق شيئا يذكر، حتى إذا ارتفعت عائدات الشركة في البداية بفضل الطلب السريع سرعان ما تتغير النزعات والتيارات الشعبية وتتجه نحو هدف جديد آخر.

إن الإلمام بملف تعريف العملاء لا يقتصر على معرفة عدد المرات التي يزورون فيها المشروع أو اشتروا شيئا منك.

وإلى جانب تلك المعلومات لا بد من الخوض بشكل أكبر لمعرفة شكل حياة العميل.

يمكن القيام بذلك من خلال إجراء الاستطلاعات وتقييم المقاييس الاجتماعية وعقد الفعاليات الشخصية أو الافتراضية وتحليل مراجعات العملاء، ومن خلال معرفة عميلك يمكنك تركيز أساليب التسويق الخاصة بك على تلك التي تتماشى مع الجمهور المستهدف بأكبر قدر ممكن.

واحرص على البحث عن الأدوات التي كثيرا ما يستخدمها العملاء، مثل التطبيقات الهاتفية المختلفة، ثم تعلم كل ما يمكن عنها لاستغلالها في التسويق لهم.

2. التزم بالهدف الأساسي لعلامتك التجارية

بين الكاتب أن قدرة مشروعك على تقديم خدمات منوعة للغاية لا تعني أنه ينبغي فعل ذلك، إذا كان هدف العمل بيع المجلات فلا يصح إضافة منتجات الزبادي إلى المشروع لمجرد الاعتقاد أن عملاءك يحبون الزبادي أيضا.

تجنب الابتعاد عن مجال خبرتك قدر الإمكان، وبينما قد يبدو هذا المثال مستبعدا إلا أنه حدث بالفعل في عام 1999 مع إحدى أكبر المجلات الأميركية "كوزموبوليتان" (Cosmopolitan)، ولا غرابة أن فرع الزبادي للمجلة استمر لمدة 18 شهرا قبل انهياره تماما.

يختلف توسيع مجال الخبرة وتمديد خطوط المنتجات تماما عن الانتقال إلى مجال عمل جديد، وينصح بتوجيه الاهتمام إلى تحسين المنتجات والخدمات وتطويرها داخل نطاق مجال عمل واحد، وتطبيق أساليب التسويق التي تسلط الضوء على الهدف الأساسي للمشروع.

وبالعودة إلى مثال مشتري المنازل، غالبا ما يحتاج الناس لاستبدال المعدات القديمة عند شراء منزل جديد، فإذا كانت شركتك تبيع أجهزة المطبخ فهذه فرصتك لإنشاء تواصل عاطفي مع جمهورك المستهدف.

يمكن استعراض قالب كيك يتم إخراجه من فرن عالي التقنية وطفل سعيد برؤية كعكة عيد ميلاده، وبذلك ينقل المسوّق رسالة مفادها بأن شراء الفرن سيساعد العائلات على خلق لحظات لا تنسى في منزلها الجديد.

علاوة عن ذلك، هناك تكتيك آخر من شأنه أن يسلط الضوء على هدفك الأساسي وهو الترويج لتميز العلامة التجارية، هناك العديد من الأفران التي تكاد تكون متطابقة في السوق، وتكمن الحيلة في تسليط الضوء على الخصائص التي تميز فرنك عن البقية، مع توضيح سبب أهميته للعميل نفسه.

3. تفحص المنافسة، لكن لا تنشغل بها

يوصي الكاتب بدراسة أهم المنافسين أو الشركات التي تقدم خدمات أو منتجات مماثلة لخدماتك، قم بإجراء بحث في غوغل عن مشروعك، لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى إعادة تقييم أو تعديل إستراتيجيتك في تحسين نتائج محركات البحث.

ستتأكد من ضرورة ذلك إذا لم يظهر مشروعك ضمن النتائج الأولى، ومع ذلك لا تسهب كثيرا في تتبع المشاريع المنافسة حتى لا تعرقلك الشكوك والتردد.

استخدم أساليب التسويق الأنسب لعلامتك التجارية، فمثلا لا جدوى من بث إعلان أفران على شبكة تلفزيون للأطفال، يمكن بدلا من ذلك إرساله إلى قنوات الطبخ والشؤون المنزلية.

ضع في اعتبارك الفئة العمرية المستهدفة عند التسويق، وقد تكون الاستعانة بمؤثري منصات التواصل الاجتماعي ناجحة في حالة استهداف فئة الشباب، لكنها لن تفي بالغرض مع العملاء الأكبر أو الأصغر سنا.