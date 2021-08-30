شركة سعودية ناشئة لتقنية المعلومات تحصل على تمويل بحوالي مليون دولار

نجحت المنصة في إدارة أكثر من 900 حملة إعلانية لأكثر من 400 علامة تجارية مختلفة منها المتخصصة بالتجارة الإلكترونية، التطبيقات، تجارة التجزئة ، المطاعم ، الأندية الرياضية و شركات الاتصالات وغيرها من العلامات المتخصصة وذلك عبر أكثر من 9000 مؤثر موثق مسجل في التطبيق.

أعلنت شركة مشاهير ومنصات لتقنية المعلومات "فليكرون" (Flicron) التي تقدم حلولا تسويقية متخصصة عبر مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عن إغلاق جولتها الاستثمارية الثانية بقيمة 4 ملايين ريال سعودي ( 1.07 مليون دولار)، وذلك من خلال التمويل الجماعي عبر منصة منافع المالية للملكية.

شهدت المنصة منذ انطلاقها نمواً هائلاً في وقت قصير، حيث نجحت في إدارة أكثر من 900 حملة إعلانية لأكثر من 400 علامة تجارية مختلفة، منها المتخصصة بالتجارة الإلكترونية والتطبيقات وتجارة التجزئة والمطاعم والأندية الرياضية وشركات الاتصالات وغيرها من العلامات المتخصصة، عن طريق أكثر من 9 آلاف مؤثر موثق مسجل في التطبيق.

بيان صحفي:

تأسست "فليكرون" في يناير/كانون الثاني 2018، لتكون أول منصة تسويقية في المملكة العربية السعودية تقدم خدمات التسويق عبر المؤثرين لأصحاب العلامات التجارية في جميع أنحاء المملكة.

تعتمد منصة "فليكرون" على نظام تقديم عروض أسعار تنافسية من المؤثرين للحملات الإعلانية الخاصة بالعلامات التجارية، دون الحاجة إلى التواصل أو التفاوض مع مختلف المؤثرين وشرح متطلبات الحملة لهم والتفاوض على أسعارهم، مما جعل كُبرى العلامات التجارية عالمياً ومحلياً تُفضل استخدام منصة "فليكرون" للاستفادة من خدماتها في إدارة الحملات التسويقية عبر المؤثرين.

صُممت منصة فليكرون لمساعدة مديري العلامات التجارية في تبسيط جهودهم لإنشاء حملات إعلانية عبر المؤثرين، حيث تقوم العلامات التجارية من خلال منصة فليكرون بتنفيذ حملات تسويقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الحس الإبداعي للمؤثرين من مستخدمي تلك العلامات.

وتسعى فليكرون لسد فجوة الطلب الهائلة في السوق السعودية لتكون أكثر فعالية، وتسهل تجربة المستخدم في توفير تحليل كامل للمؤثرين بمختلف اهتماماتهم في مكان واحد.

كما أوضح عبد الله الزهيري الرئيس التنفيذي لشركة مشاهير ومنصات أن "فليكرون" تسعى لتوظيف التمويل الجديد للتوسع في تغطية أكبر للسوق السعودية في مجال التسويق عبر المؤثرين للعام الحالي، ولتطوير عمليات ومزايا منصتها الإلكترونية، إضافة إلى أهمية استقطاب المزيد من الكفاءات المتميزة لتحقيق أهداف الشركة ووضعها في صدارة الشركات المتخصصة في هذا المجال وتعزيز خدماتها المتميزة.

ومن جانبه، أضاف المدير التنفيذي للعمليات هاشم زهران أن الشركة تسعى بشكل مستمر لتلبية طموحات رواد الأعمال من أصحاب العلامات التجارية ومديري التسويق في الشركات المختلفة، وابتكار حلول تقنية تساهم في سهولة وصول رسالة علاماتهم التجارية لأكبر شريحة من جمهورهم المستهدف بشكل احترافي، مشيرا إلى أن التوسع في الشرق الأوسط هو أحد أهم توجهات فليكرون مستقبلا.