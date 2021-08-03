ردا على تسلا.. الهند ترفض تخفيض الضرائب على السيارات الكهربائية

تعتقد "تسلا" أن خفض الرسوم سوف يسهم في تقديم استثمارات مباشرة كبيرة في المبيعات والخدمات والبنية التحتية للشحن.

قالت السلطات الهندية إنه ليست هناك خطة لدى الحكومة لخفض الضرائب المفروضة على استيراد السيارات الكهربائية.

ويعد ذلك ضربة محتملة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية "تسلا"، التي تتطلع إلى اقتحام أحد أكبر أسواق السيارات الناشئة في العالم.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن وزير الدولة كريشان بال جورجار قوله أمام البرلمان أمس الاثنين، إنه "ليس هناك اقتراح مثل ذلك قيد الدراسة في وزارة الصناعات الثقيلة"، وذلك في إشارة إلى الوزارة المسؤولة عن وضع السياسات الخاصة بصناعة السيارات.

وأضاف أنه رغم ذلك، فإن الحكومة تتخذ خطوات لتعزيز استخدام السيارات الكهربائية، من خلال خفض الضرائب المحلية وإضافة محطات للشحن.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن "تسلا" كانت كتبت الشهر الماضي إلى وزارتي النقل والصناعة في الهند، لتطلب منهما خفض الرسوم المفروضة على استيراد السيارات الكهربائية إلى 40% بدلا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 60% و100%.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير النقل الهندي نيتين جادكاري إن "تسلا" ستدخل السوق الهندي قريبا، وإن الحكومة تعمل بالفعل على بناء محطات شحن كهربائية على طول بعض الطرق السريعة.

في الوقت نفسه، تعتقد "تسلا" أن خفض الرسوم سوف يسهم في تقديم استثمارات مباشرة كبيرة في المبيعات والخدمات والبنية التحتية للشحن.

وتخطط الشركة الأميركية لاقتحام صناعة السيارات الكهربائية بشكل كبير في الهند من أجل عملياتها العالمية، كما أنها ستعمل على تقييم الاستثمار الأوسع نطاقا في التصنيع والبحث والتطوير بعد الإطلاق الناجح، وذلك حسبما ذكرت في الرسالة.

وبالنسبة لـ"تسلا" تعتبر السوق الهندي، أحد أكبر أسواق السيارات الناشئة في العالم، إذ تمثل السيارات الكهربائية أقل من 1% من مبيعات سيارات الركاب الجديدة وذات العجلتين مقارنة بـ5% في الصين.