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الاتحاد الأوروبي يدرس خطط فيسبوك لشراء شركة ناشئة بمليار دولار

تتخوف المفوضية الأوروبية من أن تؤدي صفقة استحواذ شركة فيسبوك على شركة خدمة العملاء الناشئة "كستومر" لتقليل مستوى المنافسة وتساهم في تحول فيسبوك لكيان احتكاري في سوق إعلانات الإنترنت.

خضعت فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربرغ للتدقيق خلال الفترة الماضية وسط مخاوف حول تحولها لكيان احتكاري (وكالة الأنباء الأوروبية)
خضعت فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربرغ للتدقيق خلال الفترة الماضية وسط مخاوف حول تحولها لكيان احتكاري (وكالة الأنباء الأوروبية)
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202110:29 PM (مكة المكرمة)

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين فتح تحقيق في الصفقة المقررة لاستحواذ شركة خدمات الإنترنت الأميركية "فيسبوك" (Facebook) على شركة خدمة العملاء الناشئة "كستومر" (Kustomer) للتأكد من عدم مخالفتها قواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الصفقة إلى تقليل مستوى المنافسة وتساهم في تحول فيسبوك إلى كيان احتكاري في سوق إعلانات الإنترنت.

يذكر أن شركة كوستمر التي بدأت العمل في عام 2015، هي عبارة عن منصة متعددة القنوات لإدارة علاقات العملاء حيث تجمع محادثات العملاء من قنوات مختلفة في شاشة واحدة، كما أنها تنفذ المهام المتكررة آليا.

ومع الاستحواذ على كستومر، ستجمع شبكة فيسبوك بين محادثات العملاء من مختلف القنوات التابعة لفيسبوك في شاشة واحدة، مع آداء المهام المتكررة بطريقة آلية.

وقالت مارجريت فيستاجر نائبة رئيس المفوضية الأوروبية "من المهم القيام بمراجعة دقيقة لصفقات استحواذ المثيرة للقلق التي تقوم بها الشركات التي تسيطر بالفعل على أسواق محددة".

كانت فيسبوك قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي شراء شركة كستومر دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ووفقا للمعلومات التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) في ذلك الوقت بلغت قيمة كستومر أكثر من مليار دولار.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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