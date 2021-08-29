4 مؤشرات تؤكد أن شركتك الناشئة توفر بيئة عمل مثالية

يجب على القائد أن يعزز الروابط بين أعضاء فريق العمل من خلال تحديد الهدف المشترك الذي يجب أن يعمل عليه الجميع.

يتطلب تعزيز ثقافة الابتكار داخل بيئة العمل تخطيطا دقيقا وتحديد أهداف واضحة وتواصلا صريحا مع الموظفين. ومن خلال الاستثمار في القيم الأساسية للشركة؛ ستلاحظ أن فريق العمل على استعداد لتقديم أفضل ما لديه لتطوير الإنتاج.

وفي تقرير نشرته مجلة "فاست كومباني" (Fastcompany)الأميركية، يقول الكاتب "تي سكوت لوو" إن تحديد أهداف مشتركة بين أعضاء فريق العمل من أبرز العوامل التي تعزز الإبداع والابتكار والنمو.

ويستعرض الكاتب فيما يلي 4 مؤشرات أساسية على أن الشركة توفر لموظفيها البيئة المثالية للابتكار.

التواصل الصريح

عندما يفهم أعضاء الفريق بشكل جيد ما يطلبه المسؤول، فمن المرجح أن يتبنوا أساليب مختلفة في التفكير والعمل. وبمجرّد أن يعرف المسؤول وجهات نظر الفريق، فإنه يصبح أكثر إلماما بالمهام اليومية، وهو ما يعزز ثقافة الابتكار. وتعتبر جميع وجهات النظر قيّمة، لذلك ينبغي تبني إستراتيجية التواصل الصريح من أجل الاستفادة من أفكار جميع أعضاء فريق العمل.

وتوفر هذه الإستراتيجية متسعا من الوقت لطرح الأسئلة وتبادل الآراء وتعزيز العلاقات، وهذا من شأنه أن يحسّن أداء الموظفين ويساعدهم على التطور والابتكار.

تحديد الأهداف

تحديد الأهداف أمر مهم للغاية، ومن دون هدف يصبح العمل بلا قيمة، ولا يقدم الموظف أفضل ما لديه.

ويجب على القائد أن يعزز الروابط بين أعضاء فريق العمل من خلال تحديد الهدف المشترك الذين يجب أن يعمل عليه الجميع. ويمكن أن تشارك مع الفريق تعليقات العملاء وقصص النجاح التي تجعل الموظفين أكثر قدرة على العطاء والإبداع والابتكار.

المحادثات الاستباقية أولوية

يعدّ جمع المعلومات عن فريق العمل مرحلة نحو تطوير العمل وليس هدفا في حد ذاته.

وتساعد الملاحظات والتعليقات التي يتم جمعها في تعميم التواصل الإيجابي والاستباقي داخل المؤسسة، والمسؤول الناجح هو الذي يستطيع أن يرفع معنويات فريقه في الأوقات الصعبة، مما يسهل الابتكار وروح المبادرة.

ووفقا لدراسة أجرتها منصة التدريب الاحترافية "برايفلي" (Bravely)، قال 77% من الموظفين في الشركات الناشئة، و78% من موظفي الشركات الكبرى، إنهم غالبا ما يتجنبون الحديث في المشاكل والصعوبات التي تواجههم.

لكن الشركات التي تهتم بموظفيها تساعدهم على طرح هواجسهم بشكل استباقي لمعالجة المشاكل وتحسين ظروف العمل.

مواءمة القيم مع الحديث والعمل

إذا كانت مؤسستك تقدر ثقافة الابتكار، فمن المهم إظهار ذلك من خلال وضع خطة وتنفيذها بعناية. وقد يتطلب ذلك بعض الموارد، لكنه استثمار يستحق العناء والتضحية، لأن القوة العاملة التي تشعر بالتقدير ستساعد على تطوير المؤسسة في المستقبل.

على سبيل المثال، تقدم "زوتك يونيفرسيتي" (Zotec University) -وهي منصة لتطوير المهارات المهنية- مئات من الدورات ورحلات التعلم المخصصة لمساعدة الموظفين في صقل مهاراتهم، ويمكن لأي شركة أن تدعم موظفيها من خلال تسجيلهم في هذه الدورات.