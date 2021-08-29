شركة سعودية ناشئة لبيع السيارات أونلاين تجمع 20 مليون دولار في جولة تمويلية

أعلنت شركة "سيارة" الرائدة في مجال بيع السيارات أونلاين عن إغلاق جولتها الاستثمارية بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار). وقد حققت الشركة خلال الفترة الماضية مبيعات أونلاين تتجاوز 300 مليون ريال (78 مليون دولار)، بمعدل 6 آلاف سيارة.

وتعتزم شركة "سيارة" فتح مراكز تجديد للسيارات المستعملة بمقاييس عالية تضمن من خلالها سيارة تحقيق رؤيتها في توفير خيارات مميزة ومضمونة لشراء السيارات، بالإضافة إلى فتح مراكز لوجستية في المملكة العربية السعودية لخدمة قطاع بيع السيارات أونلاين. وفيما يلي نص البيان الصحفي للشركة.

بيان صحفي:

أعلنت شركة سيارة الرائدة في مجال بيع السيارات أونلاين عن إغلاق جولتها الاستثمارية بقيمة 75 مليون ريال (20 مليون دولار) بقيادة كل من صندوق "إنمباكت 46" (Impact46) وشركة "علم".

وتهدف هذه الجولة الاستثمارية إلى توسيع خدمات المنصة والتحسين من جودتها كما تطمح "سيارة" للتوسع في أسواق جديدة في المنطقة. وساهم في هذه الجولة الاستثمارية كل من شركة "بدجت" (Budget) السعودية (الشركة المتحدة الدولية للمواصلات)، شركة "فيجن"(Vision) للاستثمار بالإضافة إلى يوسف الرشيدي مؤسس موقع حراج.

تأسست شركة "سيارة" عام 2015 على يد صلاح الشارف وفايز العنزي اللذان يمتلكان خبرات عميقة في مجالي السيارات والتجارة الإلكترونية. وفي عام 2018 أطلقت "سيارة" خدمة بيع السيارات الجديدة عن طريق الإنترنت "سيارة أونلاين" وتهتم بذلك بالسلسلة كاملة من تسهيل الخدمات والأوراق اللازمة حتى توصيل السيارة للعميل في مختلف مناطق المملكة. ونظرا للإقبال الكبير على شراء السيارات أونلاين، أطلقت "سيارة" سنة 2019 خدمتها لبيع السيارات المستعملة بضمان الاسترداد لتنظيم سوق بيع السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية.

الجدير بالذكر أن هذا الاستثمار يهدف لتحسين تجربة المستخدم في عملية شراء السيارات أونلاين بالإضافة إلى فتح مراكز لوجستية في المملكة العربية السعودية لخدمة قطاع بيع السيارات أونلاين. وتعتزم "سيارة" فتح مراكز تجديد للسيارات المستعملة بمقاييس عالية تضمن من خلالها "سيارة" تحقيق رؤيتها في توفير خيارات مميزة ومضمونة لشراء السيارات، وتقدم بذلك للعميل الجودة العالية والسعر المنافس والراحة بالإضافة إلى توفير خيارات مكملة وواسعة للعملاء. وتقوم سيارة حاليا بزيادة مخزونها من السيارات المستعملة لتوفير سيارات مضمونة تتجاوز ألف سيارة مستعملة متوفرة للشراء مباشرة من المنصة مع تقديم خدمة ضمان الاسترجاع لمدة 5 أيام بالإضافة إلى ضمان 12 شهر تتحمل "سيارة" خلالها تكاليف قطع وإصلاح السيارة لمدة سنة كاملة تعطي العميل الثقة والأمان.

وذكر فايز العنزي "أن شركة سيارة حققت خلال الفترة الماضية مبيعات أونلاين تتجاوز 300 مليون ريال (78 مليون دولار) ومعدلات نمو عالية خلال فترة وجيزة جدا وأن الشركة تسعى إلى التوسع في السوق المحلي وتجهز لدخولها أيضا إلى أسواق الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط مستقبلا".

وأكد صلاح الشارف المدير التنفيذي لشركة سيارة "أن سيارة حققت مبيعات تتجاوز 6 آلاف سيارة خلال الفترة الماضية وتنوي الشركة من خلال هذا الاستثمار إلى مضاعفة هذه الأرقام بشكل سريع وتقديم خدمات جديدة ونوعية في المنطقة".

وأكد المتحدث الرسمي ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق بشركة "عِلم" الأستاذ ماجد بن سعد العريفي أن استثمار شركة "علم" يتوافق مع إستراتيجيتها الهادفة لبناء ودعم منظومة ريادة الأعمال محليا، والمساهمة في تهيئة بيئة استثمارية واعدة للشركات الناشئة في مختلف المجالات. منوها أن استثمار "علم" للمرة الثانية في شركة "سيارة" جاء إيمانا بقدرتها على المضي في رحلتها الطموحة ودعما للتطور الذي حققته والآفاق الواعدة التي تتطلع لها في المستقبل.