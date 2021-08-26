شركة مصرية للتجارة الإلكترونية تجمع تمويلا إضافيا بقيمة 15 مليون دولار

أعلنت "مكسب" عن الاستحواذ على منصة التجارة الإلكترونية للأعمال "ويز تو كاب" (WaystoCap) التي مقرها المغرب، وذلك مقابل قيمة غير معلنة.

حصلت الشركة الناشئة "مكسب" (MaxAB) -وهي منصة التجارة الإلكترونية للأعمال ومقرها مصر- على تمويل إضافي لجولتها الأولى -التي تم الإعلان عنها في يوليو/تموز الماضي- من المستثمرين الحاليين بقيمة 15 مليون دولار أميركي، وبذلك يصل إجمالي الجولة إلى 55 مليون دولار. كما أعلنت "مكسب" عن الاستحواذ على "ويز تو كاب" (WaystoCap) وهي منصة التجارة الإلكترونية للأعمال أيضا ومقرها المغرب، مقابل قيمة غير معلنة.

وفيما يلي نص البيان الصحفي للشركة:

بيان صحفي:

حصلت الشركة الناشئة "مكسب" (MaxAB) -وهي منصة التجارة الإلكترونية للأعمال ومقرها مصر- على تمويل إضافي لجولتها الأولى التي تم الإعلان عنها في يوليو (تموز) من المستثمرين الحاليين بقيمة 15 مليون دولار أميركي، وبذلك يصل إجمالي الجولة إلى 55 مليون دولار.

كما أعلنت "مكسب" عن الاستحواذ على "ويز تو كاب" (WaystoCap)، منصة التجارة الإلكترونية للأعمال أيضا ومقرها المغرب، مقابل قيمة غير معلنة.

تأسست "ويز تو كاب" في عام 2015، وكانت جزءا من برنامج "واي كومبينتور" (Y Combinator) لعام 2017، وتخدم حاليا أكثر من 8 آلاف بائع تجزئة في المغرب. وهي منصة موحدة للشركات لشراء وبيع السلع بدءا من البلدان الأفريقية مثل بنين، وبوركينافاسو، وكوت ديفوار، والمغرب، وتوغو، مع خطة للتوسع في المزيد من البلدان خلال السنوات التالية.

وتبيع المنصة التي تعتمد على التكنولوجيا العديد من المنتجات منها نسيج كينتي والحفاضات، وزيت الأرغون والأرز ومئات المنتجات الأخرى بسرعة وأمان. واشترك في المنصة آلاف المشترين والموردين.

وتأسست "مكسب" عام 2018 وتخدم شبكة من تجار التجزئة التقليديين في جميع أنحاء مصر.

وفي أقل من 3 سنوات، استفادت الشركة من التكنولوجيا لتطوير نموذج سلسلة التوريد التحويلي وتقديم منتج لتجار التجزئة والموردين التقليديين. ويستفيد الموردون من حلول سلاسل التوريد الشاملة من "مكسب" وأدوات ذكاء الأعمال التي تتيح لهم التنبؤ بدقة بتأثير إستراتيجياتهم ومراقبتها والتحكم فيها في الوقت الفعلي.