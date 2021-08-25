بعد تقديم رعاية صحية رائدة بالجائحة.. كلينيكي تعلن عن إغلاقها جولة تمويلية جديدة

بدأت "كلينيكي" جهود البحث والتطوير على مدار 24 شهرا، لتحديد أبرز 3 تحديات تشغيلية تواجه المنشآت الصحية، وهي عدم حضور المراجعين للمواعيد، وارتفاع التكاليف الإدارية للتشغيل، وصعوبة التواصل مع المراجعين.

أعلنت "كلينيكي" (Clinicy) -الشركة السعودية المتخصصة بالحلول التقنية في قطاع الرعاية الصحية- اليوم الأربعاء عن إغلاقها جولة تمويلية ما قبل السلسلة "أ" مكونة من 7 أرقام بقيادة "مضاء للاستثمار" (Mad’a Investment Company) وهي الشركة المتخصصة بالاستثمار في الملكية الخاصة والاستثمار الجريء ومقرها الرياض.

بيان صحفي

وبحسب بيان صحفي لـ"كلينيكي" فإن هذا التمويل يأتي عقب نتائج التكامل والتنفيذ الناجحة لمنصة "كلينيكي" مع العيادات في إدارة الحجوزات والمواعيد وتحسين تجربة المراجعين، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة وتسهيل الوصول لخدمات المنشآت الطبية لخلق قيمة مضافة لقطاع الرعاية الصحية بالمملكة.

ولم يتم الإفصاح عن القيمة الاستثمارية، إلا أن خطوة الشركة تعد ضمن أحد أكبر الاستثمارات لمرحلة ما قبل السلسلة "أ" في تكنولوجيا الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية هذا العام.

وتعليقا على هذه الخطوة، قال طلال وليد الحسين -الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي- "نتطلع من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية إلى دعم المزيد من المنشآت الطبية والمراجعين من مستخدمي منصة كلينيكي بخدمات نوعية وحلول مبتكرة وذلك ضمن إستراتيجيتنا لدعم قطاع الرعاية الصحية بشكل أكبر".

وأضاف الحسين "نفخر بإيمان وثقة مضاء للاستثمار بنموذج كلينيكي ونطمح من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية أن نستمر في خلق الأثر ومواصلة رحلة التوسع والتطوير عبر توظيف هذا الاستثمار للوصول لشريحة أكبر من العملاء في قطاع الرعاية الصحية والتركيز على تقديم حلول وخدمات نوعية ومبتكرة تخلق ميزة نسبية للمشتركين".

من جانبه، علق عبد الله عبد العزيز العثيم -الرئيس التنفيذي لشركة "مضاء للاستثمار"- قائلا لقد "قدمت كلينيكي نموذجا مبتكرا لتعزيز وتحسين الخدمات الرقمية للمنشآت الطبية".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "مضاء للاستثمار" أنه "كما شاهدنا جميعا خلال جائحة كورونا الدور الحيوي الذي يتمتع به قطاع الرعاية الصحية الذي يعد واحدا من أهم القطاعات في مجتمعاتنا، لذا يسعدنا الاستثمار في شركة وطنية ناشئة توفر التميز وتعد الأولى من نوعها في المملكة. ويضيف هذا الاستثمار إلى إستراتيجيتنا في مساندة الابتكار والالتزام بدعم الشركات التي تخلق فرص عمل في قطاع الرعاية الصحية".

وتؤكد مضاء للاستثمار -من خلال جولة التمويل الأخيرة في كلينيكي- مضيها قدما باستثماراتها الإستراتيجية والتزامها في دعم قطاع الرعاية الصحية مساندة بذلك توظيف 121 مهنيا صحيا في المملكة العربية السعودية.

وبدأت كلينيكي جهود البحث والتطوير على مدار 24 شهرا، لتحديد أبرز 3 تحديات تشغيلية تواجه المنشآت الصحية؛ وهي عدم حضور المراجعين للمواعيد، وارتفاع التكاليف الإدارية للتشغيل، وصعوبة التواصل مع المراجعين. ويبلغ معدل نسبة عدم حضور المواعيد من قبل المراجعين المحليين 30% أي ما يعادل أكثر من 2.2 مليار ريال سعودي أو 600 مليون دولار أميركي سنويا.

وتعالج كلينيكي كل من هذه التحديات من خلال نموذج تقني مبتكر يساهم بتقديم حلول رقمية للمنشآت الطبية من خلال أتمتة الخدمات التشغيلية، وقد حقق هذا النموذج نجاحا على مستوى المشتركين من المنشآت الطبية، بما في ذلك تقليل معدلات عدم الحضور بنسبة تصل حتى 40%، وأتمتة 61% من عمليات التواصل مع المراجعين عبر منصة التواصل كلينيكي وخفض أكثر من 30% في المهام اليومية لـمركز الاتصال وموظفي الاستقبال والمنسقين لدى المنشآت الطبية.