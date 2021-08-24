شركة سعودية ناشئة للحلول الرقمية تحقق نمو 400%

تأسست المنصة السعودية المتخصصة "مدد" عام 2018 ودشنت خدماتها رسميا في يونيو/حزيران 2019، واستطاعت منذ إطلاقها تحقيق نمو بلغ 400% على أساس سنوي.

أعلنت المنصة السعودية المتخصصة "مدد" (MUDAD)، التي تقدم حلولا رقمية متكاملة لتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية للمنشآت التجارية بتوفيرها الأنظمة والحلول المختلفة، عن إغلاقها جولة استثمارية (Seed) لم تفصح عن قيمتها، بمشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكيين.

نمو متواصل

ذكر بيان صحفي أن المنصة السعودية المتخصصة في توفير احتياجات الشركات والمؤسسات من الإمدادات المختلفة أنها أغلقت جولة استثمارية (Seed) بدون أن تفصح عن قيمتها، وذلك بمشاركة مجموعة من المستثمرين الملائكيين.

تأسست الشركة عام 2018، ودشنت خدماتها رسميا في يونيو/حزيران 2019، واستطاعت منذ إطلاقها تحقيق نمو بلغ 400% على أساس سنوي.

وتعليقًا على ذلك، قال مؤسس "مدد" مصعب المشعان "تجاوزنا -ولله الحمد- نقطة التعادل في الخسائر والأرباح وما زال نمونا الحالي يتجاوز 400% سنويا، ومن المتوقع أن يتجاوز التقييم القادم 100% من التقييم الحالي، وذلك بسبب الإدراج المتوقع للعديد من الخدمات التقنية الفريدة في قطاع إدارة سلاسل الإمداد".

يُشار إلى أن مدد تستعد لإطلاق جولتها الاستثمارية المقبلة (Series A) مع مطلع عام 2022، في ظل سعيها لمزيد من التوسع وتقديم خدمات جديدة للشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.