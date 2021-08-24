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مايكروسوفت تستثمر في "روبريك" الناشئة لمواجهة القرصنة

من المقرر أن تبيع "مايكروسوفت" و"روبريك" معا تطبيقات بهدف منع هجمات القرصنة الرقمية وكشفها واستعادة البيانات في حالة السطو عليها

إجمالي تمويل مايكروسوفت يقدر بعشرات ملايين الدولارات (رويترز)
إجمالي تمويل مايكروسوفت يقدر بعشرات ملايين الدولارات (رويترز)
24/8/2021

قررت شركة البرمجيات الأميركية العملاقة "مايكروسوفت"(Microsoft) الاستثمار في شركة "روبريك" (Rubric) الناشئة للبرمجيات، حيث ستقدم الشركتان منتجات ستساعد العملاء الذين يتعرضون لعمليات القرصنة الرقمية في استعادة البيانات المسروقة دون الحاجة لدفع فدية للقراصنة.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" (Bloomberg) للأنباء قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الشركتين رفضتا الكشف عن حجم استثمار "مايكروسوفت" في "روبريك"، مضيفة أن إجمالي التمويل يقدر بعدة عشرات من ملايين الدولارات، في حين تقدر القيمة السوقية للشركة الناشئة بنحو 4 مليارات دولار بحسب مصدر مطلع.

يذكر أن "روبريك" بدأت العمل بهدف تحديث سوق برامج تخزين النسخة الاحتياطية من البيانات، مع التعامل مع الجيل السابق من الشركات مثل "إي.إم.سي" (EMC)، التي أصبحت الآن جزءا من شركة "ديل تكنولوجيز" Dell) Technologies) الأميركية لصناعة الحاسوب، و"فيريتاس" (Veritas) المملوكة حاليا لمجموعة "كارليل غروب للاستثمار المالي" (Carlyle Group for Financial Investment).

ومن المقرر أن تبيع "مايكروسوفت" و"روبريك" معا التطبيقات  عبر خدمة "أزور للحوسبة السحابية" (Azure cloud computing) التابعة لمايكروسوفت بهدف منع هجمات القرصنة الرقمية وكشفها واستعادة البيانات في حالة السطو عليها.

وقال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "روبريك"، بيبول سينا، إن المنتجات التي ستقدمها الشركتان ستضمن أيضا وجود نسخ احتياطية من بيانات العملاء وتطبيقات حوسبة سحابية لا يمكن للقراصنة الوصول إليها.

المصدر : الفرنسية

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