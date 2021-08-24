بعد استحواذها على "كارني ما".. شاري المغربية تقدم خدمات مالية غير مسبوقة لعملائها

تطبيق "كارني ما" عبارة عن دفتر ائتمان عبر الهاتف يسمح للمتاجر التقليدية بإدارة عملائها المتميزين، ويتيح التطبيق للعملاء تسجيل معاملاتهم على هواتفهم ومشاركتها مع المدينين ومن ثم تحصيل قروضهم بسهولة أكبر.

أعلنت شركة "شاري" (CHARI) المغربية استحواذها على تطبيق دفتر الائتمان للهاتف المحمول "كارني ما" (Karny.ma)، وذلك بهدف جذب مزيد من المستخدمين، وتيسير الخدمات المالية التقنية لعملائها.

وتطبيق "كارني ما" عبارة عن دفتر ائتمان عبر الهاتف يسمح للمتاجر التقليدية بإدارة عملائها المتميزين.

جاء ذلك بعد إعلان شاري عن تمويلها من قبل شركة "بلغ آند بلاي" (Plug and Play) أكثر شركات رأس المال نشاطًا في سيليكون فالي، و"أورنج ديجيتال فينتشرز" (Orange Digital Ventures) ذراع رأس المال الاستثماري لمشغل الاتصالات الفرنسي "أورنج".

ويتيح التطبيق المتاح على "غوغل بلاي" (Google Play) للعملاء ببساطة تسجيل معاملاتهم على هواتفهم ومشاركتها مع المدينين، ومن ثم تحصيل قروضهم بسهولة أكبر.

بيان صحفي

وحسب بيان صحفي للشركة، فإن تطبيق "كارني ما" يعمل حاليا بالفعل مع 15 ألف محل بقالة للعملاء في جميع أنحاء المغرب.

ويقول إسماعيل بلخياط الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شاري "نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك كثير من التآزر بين التطبيقين، ونريد أن ننمو بالتوازي مع الهدف النهائي المتمثل في البدء بتقديم الخدمات المالية لجميع عملائنا".

وتأمل شاري أن استخدام "كارني ما" سيؤدي إلى اكتساب مستخدمين جدد، حيث تكلفة اكتساب العملاء على "كارني ما" أقل من تكلفة شاري، لذلك يكفي للمجموعة جذب مستخدمين جدد إلى "كارني ما" ثم تحويلهم إلى مستخدمي شاري.

وتتطور تطبيقات إدارة الائتمان المتنقلة بسرعة خاصة في البلدان النامية.

فقبل أسبوعين، أعلن دفتر ائتمان الشركات الناشئة الباكستانية عن جولة تمويل أولية بقيمة 1.5 مليون دولار لتوسيع أعمالها إلى منطقة جنوب شرقي آسيا.

ويعد "تطبيق شاري" تطبيق للتجارة الإلكترونية "بي تو بي" (B2B) يسمح للمتاجر التقليدية بتخزين جميع المنتجات المعاد بيعها في متجر التطبيق مع وعد بتسليمها في أقل من 24 ساعة.

وتم احتضان تطبيق شاري داخل العائلة التي تمتلك "إتش إن إس القابضة للاستثمار" (HnS Invest Holding) قبل الانضمام إلى صفوف "ستيشن إف باريس" (STATION F Paris)، وضمّ أكثر من 10 آلاف محل بقالة في المغرب.

وانطلق تطبيق شاري في يناير/كانون الثاني 2020 على يد الثنائي إسماعيل بلخياط وصوفيا علج، ويشهد نموًا شهريًا بأكثر من 10%، ويخطط لإنهاء عام 2021 بحجم مبيعات يزيد على 200 مليون درهم، وفي نهاية عام 2020 حصل التطبيق على جائزة أفضل شركة ناشئة في أفريقيا من مشغل الاتصالات الفرنسي "أورنج" (Orange)، في مسابقة شاركت فيها أكثر من 500 شركة ناشئة.