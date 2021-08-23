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شركة مصرية ناشئة لقطع غيار السيارات تحصد تمويلا تأسيسيا بقيمة 2.2 مليون دولار

يستخدم تطبيق "أوديغو" (Odiggo) -وهي شركة توفر سوقا رقمية لقطع غيار السيارات- أكثر من 50 ألف مالك سيارة في 3 أسواق؛ بمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

شركة أوديغو تدير سوقا تربط أصحاب السيارات بمقدمي الخدمات الذين يمكنهم حل مشكلاتهم بدءا من الصيانة والإصلاح إلى الغسيل والخدمة (غيتي)
شركة أوديغو تدير سوقا تربط أصحاب السيارات بمقدمي الخدمات الذين يمكنهم حل مشكلاتهم بدءا من الصيانة والإصلاح إلى الغسيل والخدمة (غيتي)
23/8/2021

حصلت شركة "أوديغو" (Odiggo) -وهي شركة توفر سوقا رقمية لقطع غيار السيارات يقع مقرها في دبي- على تمويل تأسيسي بقيمة 2.2 مليون دولار من"واي كومبينتور" (Y Combinator)، و"ستارت آب 500″ (500 Startups)، و"بلغ آند بلاي فنتشرز" (Plug and Play Venture)، و"سيدرا فينتشرز" (Seedra Ventures)، و"لوفتي إنك كابيتال" (LoftyInc Capital)، ومستثمرين ملائكيين.

ويستخدم تطبيق "أوديغو" (Odiggo) أكثر من 50 ألف مالك سيارة في 3 أسواق؛ بمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعمل الشركة أيضا مباشرة مع أكثر من 300 تاجر، وتقول الشركة إن أعداد التجار زادت بنسبة 40% على أساس شهري، في حين زادت قاعدة المستخدمين بنسبة 200% منذ أن بدأ الوباء.

بيان صحفي

حصلت شركة "أوديغو" (Odiggo) -وهي شركة توفر سوقا رقمية لقطع غيار السيارات يقع مقرها في دبي- على تمويل تأسيسي بقيمة 2.2 مليون دولار من"واي كومبينتور" (Y Combinator)، و"ستارت آب 500″ (500 Startups)، و"بلغ آند بلاي فنتشرز" (Plug and Play Venture)، و"سيدرا فينتشرز" (Seedra Ventures)، و"لوفتي إنك كابيتال" (LoftyInc Capital)، ومستثمرين ملائكيين.

يذكر أن الشركة الناشئة هي جزء من مجموعة "واي كومبينتور" (Y Combinator)، وقد أعلنت عن تمويل أولي بقيمة 600 ألف دولار في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

وتمكن المنصة مالكي السيارات من الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها بواسطة البحث عن موردي خدمات السيارات وقطع الغيار من البائعين.

والجدير بالذكر ان الشركة الناشئة المغربية "شاري" (CHARI) هي جزء أيضا من مجموعة "واي كومبينتور".

أسس أحمد عمر وأحمد ناصر شركة "أوديغو" (Odiggo) في ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩، وتدير الشركة سوقا تربط أصحاب السيارات بمقدمي الخدمات الذين يمكنهم حل مشكلاتهم، بدءا من الصيانة والإصلاح إلى الغسيل والخدمة.

وتعتمد الشركة نموذجا قائما على العمولة إذ تتقاضى"أوديغو" عمولة قدرها ٢٠% من موردي السيارات على كل معاملة.

ويستخدم تطبيق "أوديغو" أكثر من 50 ألف مالك سيارة في 3 أسواق؛ بمصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وتعمل الشركة أيضا مباشرة مع أكثر من 300 تاجر، وتقول الشركة إن أعداد التجار زادت بنسبة 40% على أساس شهري في حين زادت قاعدة المستخدمين بنسبة 200% منذ أن بدأ الوباء.

وقال الشريك المؤسس أحمد عمر إنه "أمر لا يصدق أن أوديغو نمت أكثر من 10 أضعاف منذ بدء وباء كورونا العام الماضي".

وأضاف "مع هذه الجولة الجديدة، ستكون أولوية أوديغو التوسع المتزامن للفريق في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر".

ويوضح أنه نظرا إلى أن "أوديغو" تستخدم مزيجا من مصادر البيانات، بما في ذلك مقاييس السيارة والبرامج الداخلية، فإنها ستستخدم المعلومات نفسها لتقديم مزيد من عروض المنتجات.

وستستخدم شركة "أوديغو" بعض التمويل لمواصلة تطوير التكنولوجيا وبرمجيات لوحة القيادة.

لقد قلب الوباء قطاع التنقل والخدمات اللوجستية، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رأسا على عقب، فأعطى لاعبين مثل "أوديغو" كثيرا من الرؤية من قبل المستثمرين. ففي صناعة تقدر قيمتها الآن بأكثر من 61 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحدها، تسعى "أوديغو" جاهدة لتصبح رائدة في السوق.

و قال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد ناصر "نريد أن نكون كذلك تماما؛ نحن نركز على إنفاق مزيد على منتجاتنا وتقنيتنا لأن بناء نظام متكامل لتحقيق الدخل يتطلب مزيدا من رأس المال، هدفنا هو أن نطرح للجمهور وأن نحجز مليار خدمة بحلول عام 2024، وهذا يتطلب كثيرا من تأثيرات الشبكة والبنية التحتية والتكنولوجيا".

وأضاف ناصر "نريد أن نكون أول شركة بقيمة 100 مليار دولار في المنطقة".

وعلق إدريس أيوديجي بيلو، الشريك الإداري في "لوفتي إنك كابيتال"، قائلا "نحن متحمسون لدعم أوديغو من خلال صندوق رواد الأعمال الأفارقة لدينا في سعيها لتحويل سوق قطع غيار السيارات وتقديم خدمة من الدرجة الأولى لعملائها، بدءًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

المصدر : مواقع إلكترونية

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