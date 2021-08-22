ستُتاح للشركات الناشئة التي ستنضم لبرنامج تسريع أعمال التكنولوجيا المالية الناشئة الذي يستهدف رواد الأعمال بهذا المجال، في مصر، فرصة للحصول على تمويل يصل 500 ألف دولار، ويحقّ لها الحصول على مجموعة من المزايا الفريدة.

أطلق البنك العربي مؤخّراً -في مصر- برنامجه الخاص بتسريع أعمال التكنولوجيا المالية الناشئة (AB Accelerator) والذي يستهدف رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech).

وستُتاح للشركات الناشئة -التي ستنضم إلى البرنامج- فرصة للحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف دولار، كما يحقّ لها أيضاً الحصول على مجموعة من المزايا الفريدة كجزءٍ من التعاون مع البنك العربي. وتشمل هذه المزايا: إثبات مفهوم مخصص لاختبار الحلول التي يمكن أن تؤدّي إلى إبرام اتفاق تجريبي مع البنك، فضلاً عن قدرة التواصل الفوري مع العملاء والأسواق ضمن شبكة البنك العربي المحلية والعالمية.

ويسعى البرنامج إلى أن يكون جزءاً فاعلاً ضمن البيئة المحفّزة لنمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في المرحلة الأولية للمشاريع الريادية بهذا المجال من أجل تحقيق رؤية البنك العربي بتعزيز الابتكارات والنهوض بصناعة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

نص البيان الصحفي:

ويأتي إطلاق برنامج (AB Accelerator) في مصر -عقب نجاح حققه بالأردن منذ انطلاقه عام 2018- في إطار نهج البنك العربي الهادف إلى تعزيز ودفع الابتكار في صناعة التكنولوجيا المالية، من خلال تحويل الأفكار الإبداعية الواعدة إلى منتجات وحلول تكنولوجية مصرفية مرنة بما ينسجم مع احتياجات وتوقعات العملاء المتغيرة من مختلف الفئات والقطاعات.

ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع تبني التكنولوجيا المبتكرة والاعتماد على المنتجات والحلول التكنولوجية المصرفية الناشئة، ودعم الشركات الريادية من خلال وضعها على مسار نمو قوي يشكّل نقطة عبور راسخة نحو أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يسعى إلى أن يكون جزءاً فاعلاً ضمن البيئة المحفّزة لنمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر، وذلك من خلال الاستثمار في المرحلة الأولية للمشاريع الريادية بهذا المجال من أجل تحقيق رؤية البنك العربي بتعزيز الابتكارات والنهوض بصناعة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

تقول هالة زهران رئيسة برنامج مسرّع الأعمال في البنك العربي: يُعتبر AB) Accelerator) برنامجاً فريداً من نوعه، حيث يتبنّى نموذج العميل الاستثماري ونموذج رأس المال الاستثماري معاً كونه يوفر للشركات الناشئة في مرحلتها الأولية دعماً مالياً وتجارياً يساعدها على اكتساب المصداقية وتقييم أفكارها المقترحة، بالإضافة إلى فرصة ربط هذه الشركات بمنافذ اقتصادية عالمية جديدة عبر أسواق مختلفة مما يتسق مع جوهر مفهوم المستثمر الإستراتيجي".

وأضافت "خلال العامين الماضيين، استثمرت مجموعة البنك العربي في محفظة عالمية من الشركات الناشئة من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل "سكليتكس" (Seclytics) للأمن السيبراني، و"تابي"(Tabby)، و"هلا للتأمين" (Hala Insurance).

من جانبها قالت حبيبة حلمي رئيسة قسم الابتكار في البنك العربي-مصر "إننا في البنك العربي، نسعد دوماً بالعمل مع الشركات الناشئة الواعدة في مصر والتي تمتلك واحدا من أكثر الأنظمة البيئية ازدهاراً لريادة الأعمال في المنطقة ".

وأضافت "تُعتبر مصر موطناً حاضناً لأصحاب المشاريع الموهوبين والمبتكرين الذين نتطلّع قدماً إلى التعاون معهم ودعمهم للعبور إلى الأسواق المختلفة على الصعيدين المحلّي والإقليمي".

وفي تعليقها على المزايا التي تتلقاها الشركات الناشئة عند انضمامها إلى برنامج "AB Accelerator" أشارت إلى أنه ستُتاح لهم الفرصة للحصول على تمويل يصل إلى 500 ألف دولار، ويحقّ لها أيضاً الحصول على مجموعة من المزايا الفريدة كجزءٍ من تعاونها مع البنك العربي. وتشمل هذه المزايا: إثبات مفهوم مخصص لاختبار الحلول التي يمكن أن تؤدّي إلى إبرام اتفاق تجريبي مع البنك، فضلاً عن قدرة التواصل الفوري مع العملاء والأسواق ضمن شبكة البنك العربي المحلية والعالمية.

ويمكن للرياديين المصريين الذين يرغبون في الانضمام إلى برنامج "AB Accelerator" التابع للبنك العربي تقديم طلب من خلال الرابط: www.abaccelerator.co/apply-now

أو إرسال بريد إلكتروني إلى: hello@abaccelerator.co الذي أُطلق خصيصاً لتلقّي الاستفسارات واستمارات الطلب.

ويعتبر البنك العربي من بين المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في توظيف أحدث الحلول التكنولوجية الرقمية على صعيد الخدمات المالية والمصرفية التي يقدّمها لعملائه عبر مختلف القطاعات.

وينسجم هذا التوجّه الإستراتيجي للبنك مع حرصه الدائم على دعم الرياديين من أصحاب الأعمال والمشاريع الناشئة التي تساهم في بناء قدرات الشباب وتحفيز روح المبادرة والابتكار وتشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

يُذكر أنّ البنك العربي بدأ نشاطه في مصر عام 1944، ولديه حالياً 44 فرعاً منتشرة في مواقع رئيسية عبر مدن ومحافظات الجمهورية. ويمتلك واحدةً من أكبر الشبكات المصرفية العربية عالمياً والتي تضم أكثر من 600 فرع عبر 5 قارات.