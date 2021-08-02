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أول شركة عربية ناشئة تقترب من الطرح بـ1.5 مليار دولار في بورصة "ناسداك"

تخطط شركتا "سويفل" المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي، وشركة "كوينز غامبيت" المدرجة في بورصة "ناسداك" -وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص- إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل "سويفل" إلى شركة عامة مساهمة، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

شركة "سويفل" أول شركة عربية ناشئة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة "ناسداك" (مواقع التواصل الاجتماعي)
شركة "سويفل" أول شركة عربية ناشئة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة "ناسداك" (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/8/2021

تخطط شركتا "سويفل" (Swvl) المتخصصة في توفير حلول النقل الجماعي، وشركة "كوينز غامبيت" (Queen’s Gambit) المدرجة في بورصة "ناسداك" (NASDAQ) -وهي شركة استحواذات ذات غرض خاص- إبرام اتفاق نهائي بغرض اندماج الأعمال الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحويل "سويفل" إلى شركة عامة مساهمة، بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار.

وفي بيان رسمي -أعلنته شركة "سويفل" الأسبوع الماضي- جاء أنه عند الانتهاء من إتمام الصفقة المقترحة؛ سوف تطلق تسمية "سويفل هولدينغز كورب" (Swvl Holdings Corp) على هذه الشركة المساهمة العامة، كما أنه من المتوقع إدراجها في بورصة "ناسداك".

وبحسب البيان، فإن قيمة حقوق ملكية ضمنية ومخفّضة بالكامل تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصبح "سويفل" أول شركة تفوق قيمتها المليار دولار في الشرق الأوسط يتم إدراجها في بورصة "ناسداك".

وكانت "سويفل" قد حصلت على تمويل بقيمة 42 مليون دولار قبل نهاية عام 2019 في جولة تمويلية ثانية، وقبل انتقال مركزها الرئيسي من القاهرة إلى دبي.

وشارك مصطفى قنديل بتأسيس "سويفل" في عام 2017، وهي شركة ناشئة تعمل بشكل أساسي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتقدم خدمة مشاركة الرحلات على وسائل النقل الجماعي، وتوفر تقنيات ومزايا تساعد على جعل تجربة العملاء أكثر راحة وأمانا، كما تستهدف الشركة فئة المستخدمين ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وسيلة تنقل سهلة وغير مكلفة بشكل يومي، وتخطط بشكل عام للتوسع ليس فقط في أوروبا؛ ولكن في أميركا اللاتينية أيضا.

وقد عقّب محمد بن راشد -حاكم دبي- على إعلان مصطفى قنديل -مؤسس شركة "سويفل" لخدمات النقل الجماعي الذكي- إدراجها في بورصة "ناسداك" قائلا "مصطفى قنديل شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها المليار ونصف مليار دولار، تم إدراجها اليوم في بورصة ناسداك".

وتابع -عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر- "شركة سويفل للحلول الذكية للنقل الجماعي التي تعمل في الكثير من الدول.. مبروك يا مصطفى.. وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

وكانت شركة الاستحواذ "كوينز غامبيت" قد جمعت 300 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، وتستهدف الشركة -التي استُلهم اسمها من حركة مناورة الملكة الافتتاحية للعبة الشطرنج- الاستثمار في الشركات التي تركز على أهداف التنمية المستدامة في مجالات الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتنقل، والصناعة.

المصدر : مواقع إلكترونية

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