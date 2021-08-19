شركة كويتية ناشئة للتكنولوجيا الصحية تجمع تمويل بـ1.3 مليون دولار

تيح منصة"صحتي" للمستخدمين في الكويت والسعودية استشارة الأطباء عبر الإنترنت، حيث يمكن للأطباء استخدام خصائص المنصة للتحدث إلى المرضى، وحفظ سجلاتهم الطبية، وتاريخهم، ووصف الأدوية التي يتم تسليمها لهم خلال ٢٤ ساعة.

نجحت شركة "صحتي" للتكنولوجيا الصحية، في جمع 1.3 مليون دولار في جولة ما قبل التمويل الأولي، وقاد هذا الاستثمار كل من "رساميل للاستثمار" (Rasameel Investment Company) وصندوق "تاكين سيت" (Taken Seat) و"دوحة تك أنجيل"(Doha Tech Angels)، إلى جانب عدد من برامج استثمارات الملاك الإقليمية الرائدة.

وتهدف الشركة الناشئة إلى سد الفجوة في خدمات الرعاية الصحية الأولية الضرورية في الكويت والسعودية.

حيث تتيح المنصة للمستخدمين في الكويت والسعودية استشارة الأطباء عبر الإنترنت، حيث يمكن للأطباء استخدام خصائص المنصة للتحدث إلى المرضى، وحفظ سجلاتهم الطبية، وتاريخهم، ووصف الأدوية التي يتم تسليمها لهم خلال ٢٤ ساعة.

فيما يلي نص البيان الصحفي:

نجحت شركة "صحتي" للتكنولوجيا الصحية، في جمع 1.3 مليون دولار في جولة ما قبل التمويل الأولي، وقاد هذا الاستثمار كل من "رساميل للاستثمار" (Rasameel Investment Company) وصندوق "تاكين سيت" (Taken Seat) و"دوحة تك أنجيل" (Doha Tech Angels)، إلى جانب عدد من برامج استثمارات الملاك الإقليمية الرائدة.

تتيح المنصة للمستخدمين في الكويت والسعودية استشارة الأطباء عبر الإنترنت، حيث يمكن للأطباء استخدام خصائص المنصة للتحدث إلى المرضى، وحفظ سجلاتهم الطبية، وتاريخهم، ووصف الأدوية التي يتم تسليمها لهم خلال 24 ساعة، وقد تلقى تطبيق الهاتف المحمول للشركة الكويتية الناشئة أكثر من 200 ألف عملية تنزيل منذ إطلاقه في عام 2020.

حيث تهدف الشركة الناشئة إلى سد الفجوة في خدمات الرعاية الصحية الأولية الضرورية لصحة جيدة.

من جانبه، قال الدكتور نديم الدعيج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"صحتي" في بيان "لفترة طويلة، انصب التركيز العام على نموذج مكلف ومجزأ وغير فعال لرعاية المرضى، ونتيجة لذلك، لم نهتم بشكل كاف بالرعاية الأولية والوقاية، رغم الاهتمام الكبير ببناء مستشفيات أكبر وأفضل، حيث إن الحلول الحقيقية تكمن في التكنولوجيا التي لديها القدرة على توسيع نطاق تأثيره هذا القطاع وتعزيزه".

ستقدم "صحتي" ميزة وجود طبيب أسرة مخصص لجميع مستخدميها، وذلك لمساعدة العائلات على إدارة الحالات المزمنة بشكل أفضل، كما ستنشئ أيضا خدمة لأمراض الصحة العقلية، لا سيما أن الأمراض المرتبطة بالصحة العقلية لا تزال موصومة في المنطقة العربية، كما يأمل الفريق في توسيع عمل المنصة خارج الكويت والسعودية، في باقي منطقة الخليج العربي.

قال مروان محمود، الشريك المؤسس لشركة "داتا" (DATA) "نحن سعداء في شركة "دوحة تك انجيل" (Doha Tech Angels) أن نكون جزءا من "صحتي" كمستثمر، إذ نرى إمكانات كبيرة لدى الشركة الناشئة وكذلك في رؤية المؤسسين، وبصفتنا مجموعة استثمارية، فإننا نبحث عن فرص استثمارية مجدية في مجال التكنولوجيا الصحية التي تواجه التحديات الإقليمية المهمة".

جعلت منصات الرعاية الصحية الرقمية مثل منصة "صحتي"، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أسهل من أي وقت مضى، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون باستمرار إلى فحوصات منتظمة وأدوية واختبارات.