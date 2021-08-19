البث الحي
ريادة|العالم العربي

شركة كويتية ناشئة للتكنولوجيا الصحية تجمع تمويل بـ1.3 مليون دولار

تيح منصة"صحتي" للمستخدمين في الكويت والسعودية استشارة الأطباء عبر الإنترنت، حيث يمكن للأطباء استخدام خصائص المنصة للتحدث إلى المرضى، وحفظ سجلاتهم الطبية، وتاريخهم، ووصف الأدوية التي يتم تسليمها لهم خلال ٢٤ ساعة.

شركة "صحتي" للتكنولوجيا الصحية (الجزيرة)
شركة "صحتي" للتكنولوجيا الصحية (الجزيرة)
19/8/2021

نجحت شركة "صحتي" للتكنولوجيا الصحية، في جمع 1.3 مليون دولار في جولة ما قبل التمويل الأولي، وقاد هذا الاستثمار كل من "رساميل للاستثمار" (Rasameel Investment Company)  وصندوق "تاكين سيت" (Taken Seat) و"دوحة تك أنجيل"(Doha Tech Angels)، إلى جانب عدد من برامج استثمارات الملاك الإقليمية الرائدة.

وتهدف الشركة الناشئة إلى سد الفجوة في خدمات الرعاية الصحية الأولية الضرورية في الكويت والسعودية.

حيث تتيح المنصة للمستخدمين في الكويت والسعودية استشارة الأطباء عبر الإنترنت، حيث يمكن للأطباء استخدام خصائص المنصة للتحدث إلى المرضى، وحفظ سجلاتهم الطبية، وتاريخهم، ووصف الأدوية التي يتم تسليمها لهم خلال ٢٤ ساعة.

فيما يلي نص البيان الصحفي:

نجحت شركة "صحتي" للتكنولوجيا الصحية، في جمع 1.3 مليون دولار في جولة ما قبل التمويل الأولي، وقاد هذا الاستثمار كل من "رساميل للاستثمار" (Rasameel Investment Company)  وصندوق "تاكين سيت" (Taken Seat) و"دوحة تك أنجيل" (Doha Tech Angels)، إلى جانب عدد من برامج استثمارات الملاك الإقليمية الرائدة.

تتيح المنصة للمستخدمين في الكويت والسعودية استشارة الأطباء عبر الإنترنت، حيث يمكن للأطباء استخدام خصائص المنصة للتحدث إلى المرضى، وحفظ سجلاتهم الطبية، وتاريخهم، ووصف الأدوية التي يتم تسليمها لهم خلال 24 ساعة، وقد تلقى تطبيق الهاتف المحمول للشركة الكويتية الناشئة أكثر من 200 ألف عملية تنزيل منذ إطلاقه في عام 2020.

حيث تهدف الشركة الناشئة إلى سد الفجوة في خدمات الرعاية الصحية الأولية الضرورية لصحة جيدة.

من جانبه، قال الدكتور نديم الدعيج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"صحتي" في بيان "لفترة طويلة، انصب التركيز العام على نموذج مكلف ومجزأ وغير فعال لرعاية المرضى، ونتيجة لذلك، لم نهتم بشكل كاف بالرعاية الأولية والوقاية، رغم الاهتمام الكبير ببناء مستشفيات أكبر وأفضل، حيث إن الحلول الحقيقية تكمن في التكنولوجيا التي لديها القدرة على توسيع نطاق تأثيره هذا القطاع وتعزيزه".

ستقدم "صحتي" ميزة وجود طبيب أسرة مخصص لجميع مستخدميها، وذلك لمساعدة العائلات على إدارة الحالات المزمنة بشكل أفضل، كما ستنشئ أيضا خدمة لأمراض الصحة العقلية، لا سيما أن الأمراض المرتبطة بالصحة العقلية لا تزال موصومة في المنطقة العربية، كما يأمل الفريق في توسيع عمل المنصة خارج الكويت والسعودية، في باقي منطقة الخليج العربي.

قال مروان محمود، الشريك المؤسس لشركة "داتا" (DATA) "نحن سعداء في شركة "دوحة تك انجيل" (Doha Tech Angels) أن نكون جزءا من "صحتي" كمستثمر، إذ نرى إمكانات كبيرة لدى الشركة الناشئة وكذلك في رؤية المؤسسين، وبصفتنا مجموعة استثمارية، فإننا نبحث عن فرص استثمارية مجدية في مجال التكنولوجيا الصحية التي تواجه التحديات الإقليمية المهمة".

جعلت منصات الرعاية الصحية الرقمية مثل منصة "صحتي"، الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية أسهل من أي وقت مضى، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون باستمرار إلى فحوصات منتظمة وأدوية واختبارات.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

إليك 4 طرق لتمويل شركتك الناشئة

من المهم الحصول على التمويل اللازم لشركتك الناشئة منذ اليوم الأول، وهذه مجموعة من الخيارات والنصائح ينبغي التفكير فيها لاتخاذ القرار المناسب.

11/5/2021
المزيد من ريادة

شركة مصرية ناشئة للنقل التشاركي تجمع تمويلا قبل تأسيسي مكونا من 6 أرقام

شركة &#34;سكولز&#34; (SCHOOLZ) المتخصصة في النقل التشاركي لطلبة المدارس(الجزيرة)

إستراتيجيات فعالة لتحسين أداء مشروعك الخاص

هناك الكثير من الخطوات الضرورية لتحقيق النجاح المأمول والحفاظ على مكانك في السوق (غيتي)

مع تغيّر نظام العمل.. حان الوقت للتحدث عن مهارات قيادية جديدة

نماذج القيادة الحالية ستفقد فاعليتها إذا لم تواكب التغيرات التي تحدث (غيتي)

شركة إدارة أملاك سعودية تنجح في جمع استثمارات بقيمة 2.4 مليون دولار

شعار شركة مبات: منصة سعودية لتأجير الوحدات السكنية على المدى القصير (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

أفغانستان.. طالبان تعد بتشكيل حكومة تشمل نساء واتصالات دولية حثيثة لتنسيق المواقف من الحركة

(الجزيرة)