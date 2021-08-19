شركة مصرية ناشئة للنقل التشاركي تجمع تمويلا قبل تأسيسي مكونا من 6 أرقام

نجح تطبيق "سكولز" (SCHOOLZ) المتخصص في النقل التشاركي لطلبة المدارس في الحصول على تمويل قبل تأسيسي (Pre Seed) بمبلغ مكون من 6 أرقام من مستثمرين ملائكيين من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

ويوفر التطبيق خدمة التوصيل الآمن والمريح للأطفال بوسائل مواصلات حديثة وسائقين أكفاء للتعامل معهم، بالإضافة لوجود مشرفات داخل كل عربة وكاميرات لنقل الصورة لحظة بلحظة لولي الأمر، ومتابعته عبر الإشعارات فور نزوله من المنزل وحتى وصوله للمدرسة والعكس.

نص البيان الصحفي:

نجح تطبيق "سكولز" (SCHOOLZ) المتخصص في النقل التشاركي لطلبة المدارس في الحصول على تمويل قبل تأسيسي (Pre Seed) بمبلغ مكون من 6 أرقام من مستثمرين ملائكيين من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

ويهدف ذلك التمويل الجديد وفق ما صرح به حسني أحمد المدير التنفيذي والمؤسس الشريك لـ"سكولز"، لإطلاق سكولز للأعمال بشكل كامل بعد الفترة التجريبية السابقة وكذلك إطلاق سكولز للخدمات السحابية بالمملكة العربية السعودية ومصر.

ويوفر التطبيق خدمة التوصيل الآمن والمريح للأطفال بوسائل مواصلات حديثة وسائقين أكفاء للتعامل معهم، بالإضافة لوجود مشرفات داخل كل عربة وكاميرات لنقل الصورة لحظة بلحظة لولي الأمر، ومتابعته عبر الإشعارات فور نزوله من المنزل وحتى وصوله للمدرسة والعكس، وكل ذلك بباقات ذات أسعار تنافسية.

وفي هذا أضاف حسني "نعلم أن هناك سوقا وفرصة كبيرة في خدمات نقل الطلبة والأطفال داخل وخارج مصر، وبدأنا تجريبيًا في ذروة جائحة كورونا لاختبار الحد الأدنى من تقبل السوق لخدماتنا، وكانت النتائج مبهرة، ولم ينته الأسبوع الأول من الإطلاق حتى كنا ننقل أول مجموعة من الطلاب لمدارسهم، ثم أصبحنا ننقل الأطفال للنادي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسرعان ما بدأت المدارس والأكاديميات الرياضية والأندية بالتواصل معنا للاستفادة من خدماتنا، وبدأنا على الفور في توفير التكنولوجيا والأدوات ووسائل الانتقال لهم، سواء بالاعتماد على أسطولنا للتوصيل أو عبر استخدام نظام سكولز لإدارة عملية النقل بكل سلاسة وبشكل كامل".

وتهدف "سكولز" من ذلك التمويل أيضًا إلى ضخ الأموال لنمو أعمالها الخاصة بتوصيل الطلاب للمدارس بالإضافة لإطلاق سكولز للأعمال، وتستهدف تلك الخدمة توصيل الموظفين لأعمالهم داخل محافظات القاهرة والجيزة، وأيضًا إطلاق سكولز "إس إيه إيه إس"(SAAS) (توفير البرمجيات كخدمة) والتي ستتيح للمدارس والشركات الاستفادة من البنية التكنولوجية والأدوات الخاصة بسكولز، دون الحاجة إلى أسطول النقل الخاص بسكولز.

وأشار عبد المنصف إسماعيل الشريك المؤسس ومدير التكنولوجيا إلى "أننا نركز في سكولز على التجربة الكاملة للنقل الآمن والمريح بأفضل سعر، وشعرنا بمدى احتياج المجتمع لمثل خدمتنا عبر رسائل أولياء الأمور فور إطلاق الخدمة بالقاهرة والجيزة، وتحتوي المحافظتين على مليوني طالب بالمدارس الخاصة والدولية، وهم الشريحة التي تعمل سكولز على خدمتهم، وينفقون أكثر من 16 مليار جنيه (1.02 مليار دولار) سنويًا بهذه الخدمة".

الجدير بالذكر أن سكولز انطلقت في نهاية عام 2020 بواسطة حسني أحمد وعبد المنصف إسماعيل وأيمن حمزة من القاهرة، محققةً نجاحًا باهرًا في هذا الوقت القصير مما مكنها من جذب أنظار المستثمرين من داخل وخارج مصر.