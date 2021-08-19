إستراتيجيات فعالة لتحسين أداء مشروعك الخاص

في بداية أي مشروع، من الضروري وضع خطة لتنظيم كل شيء واتباعها بدقة، ويجب أن تدمج الخطة بين مختلف الآليات وعمليات الرقمنة، حيث أصبحت الوسائل الرقمية ذات أهمية كبيرة سواء لتصنيع المنتج أو تنظيم الموارد البشرية واللوجستية أو التسويق والوصول للعملاء.

بعد أن تطلق مشروعك الخاص وتدخل عالم الأعمال، هناك الكثير من الخطوات الضرورية لتحقيق النجاح المأمول والحفاظ على مكانك في السوق.

في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muynegociosyeconomia)، يقول الكاتب "خوان بيدرو فيرنانديز" إن هناك العديد من الأدوات التي تستطيع من خلالها تحسين مشروعك الخاص وزيادة الأرباح.

في البداية، من الضروري وضع خطة لتنظيم كل شيء واتباعها بدقة، ويجب أن تدمج الخطة بين مختلف الآليات وعمليات الرقمنة، حيث أصبحت الوسائل الرقمية ذات أهمية كبيرة، سواء لتصنيع المنتج أو تنظيم الموارد البشرية واللوجستية أو التسويق والوصول للعملاء.

ويعدّ تحسين عملية الإنتاج أمرا ضروريا لتعزيز الأرباح، ويشمل ذلك تخفيض التكاليف وصنع منتجات أفضل جودة وحلّ المشكلات اللوجستية وتلبية تطلعات العملاء.

كما أن تدريب الموظفين من الأمور المهمة للغاية، حيث يجب أن يخضعوا باستمرار لدورات تدريبية بهدف تطوير مهاراتهم وتحفيزهم على أداء المهام بمستوى عال من الالتزام.

ويضيف الكاتب أن الأدوات الاتصالية عنصر أساسي لجعل المشروع أكثر إنتاجية، حيث تساعد على التخطيط وتحقيق الأهداف وتحسين بيئة العمل وتحسين صورة العلامة التجارية وتنظيم العمل داخل الشركة.

ومن المهم أيضا إعادة هيكلة القوى العاملة بهدف تقليل التكاليف، ويشمل ذلك تسريح الموظفين وتسهيل إجراءات التقاعد المبكر، أو تدابير أكثر مرونة مثل تخفيض ساعات العمل أو تخفيض الرواتب.

وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعد على تحسين عمل شركتك والحصول على نتائج أفضل.

من الضروري الاستثمار في تحسين الإنتاجية من خلال تنسيق جهود فرق العمل (Getty).

تحسين عملية الإنتاج

والتحكم في مختلف مراحل الإنتاج ومراقبتها بشكل جيد لاكتشاف أي ثغرات.

ابتكار وتطوير منتجات جديدة

لزيادة القدرة التنافسية، من الضروري الاستثمار في الابتكار وتحسين المنتجات والتكيف مع التطورات ورغبات المستهلك.

تحسين التكاليف

يعد تخفيض التكاليف أمرا أساسيا للحصول على المزيد من السيولة وزيادة الأرباح، وتعدّ الأتمتة والرقمنة من أبرز الأدوات لتحقيق هذا الهدف.

إنشاء شراكات جديد

يعد إنشاء الشراكات الجديدة أمرا ضروريا للمنافسة والانفتاح على أسواق جديدة.

التكيف مع البيئة الرقمية

تساهم الأدوات الرقمية الجديدة في تحسين عمليات الإنتاج والوصول إلى العملاء.

تحديد الأهداف

يمكن أن يساعد التخطيط الجيد للأهداف القابلة للتحقيق على تحسين أداء شركتك، وهناك أدوات متطورة لقياس النتائج وبرامج رقمية لتحسين العمليات.

التواصل المفتوح

يعد التواصل المفتوح بين الإدارة والموظفين طريقة رائعة لتحسين عملية الإنتاج.

المرونة

تساعد المرونة على تحسين أداء الشركة، حيث إن التكيف مع الأحداث غير المتوقعة أمر ضروري للخروج من الأزمات وتحقيق النجاح.