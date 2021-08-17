القضاء الأميركي: غوغل انتهكت براءات الاختراع لشركة سونوس

قال كبير المسؤولين القانونيين في سونوس "هذا القرار يعيد تأكيد قوة وحجم قضيتنا، ويمثل علامة فارقة واعدة في سعينا طويل الأجل للدفاع عن ابتكاراتنا ضد الاختلاس من قبل احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى"

أوكلاند، كاليفورنيا- قال قاض في استنتاج أولي أصدرته لجنة التجارة الدولية الأميركية هذا الأسبوع إن غوغل انتهكت براءات اختراع تكنولوجيا مكبرات الصوت التي تمتلكها شركة سونوس وإنه لا ينبغي السماح لها باستيراد منتجات تنتهك الملكية الفكرية لشركة سونوس.

وكانت سونوس قد رفعت دعوى قضائية، في يناير/كانون الثاني 2020، ضد غوغل أمام محكمة فدرالية وأمام لجنة التجارة الدولية الأميركية، وهي هيئة شبه قضائية تبت في القضايا التجارية ويمكن أن تمنع استيراد السلع التي تنتهك براءات الاختراع. في حين رفعت غوغل في وقت لاحق دعوى مضادة ضد سونوس، مدعية أنها كانت تنتهك براءات الاختراع الخاصة بها.

وطلبت سونوس من اللجنة منع استيراد مكبرات الصوت الذكية لصالح "غوغل هوم"، وهو نظام يسمى "كروم كاست" خاص بغوغل وهواتف وأجهزة حاسوب بكسل. وهذه المنتجات مصنوعة في الصين ويتم شحنها إلى الولايات المتحدة.

ولم يوضح الحكم المقتضب سبب اعتقاد القاضي تشارلز بولوك بأن غوغل انتهكت قانون التعريفات التجارية لعام 1930، الذي يهدف إلى منع المنافسة غير العادلة من خلال إجراءات مثل استيراد المنتجات التي تنتهك براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو حقوق الطبع والنشر في الولايات المتحدة.

هذا، ولا يعتبر حكم القاضي هو الكلمة الأخيرة حيث يتعين على اللجنة النظر بشكل كامل في قراره قبل اتخاذ قرار نهائي، والذي من المقرر أن يتم في 13 ديسمبر/كانون الأول. وإذا تم فرض حظر استيراد، فلن يصبح ساري المفعول إلا بعد 60 يومًا، أي بعد موسم التسوق في العطلات بفترة طويلة.

وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، إن الشركة لا تستخدم تكنولوجيا سونوس. وأضاف "إننا نختلف مع هذا الحكم الأولي وسنواصل شرح موقفنا في المراجعات المقبلة".

ويوم الأربعاء الماضي، وصف إدي لازاروس، كبير المسؤولين القانونيين في سونوس، غوغل بأنها "منتهك متكرر" لبراءات اختراع سونوس. وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، قدر أن غوغل انتهكت أكثر من 150 براءة اختراع مملوكة لسونوس، على الرغم من أن القضايا المرفوعة أمام اللجنة تحدثت عن 5 براءات اختراع فقط. وأكد أن القضية المعروضة على اللجنة ليست سوى "قمة جبل الجليد".

ويوم الجمعة، قال لازاروس في بيان "هذا القرار يعيد تأكيد قوة وحجم قضيتنا، ويمثل علامة فارقة واعدة في سعينا طويل الأجل للدفاع عن ابتكاراتنا ضد الاختلاس من قبل احتكارات شركات التكنولوجيا الكبرى".

ولفتت سونوس إلى أن أمازون تنتهك أيضا براءات الاختراع الخاصة بها، وهي تهمة تنفيها أمازون. وقال المديرون التنفيذيون لسونوس إنهم اتخذوا إجراءات قانونية ضد غوغل فقط لأنها لا تعرف ما إذا كان يمكن مقاضاة اثنين من عمالقة التكنولوجيا معا في وقت واحد.

يذكر أن سونوس رائدة في سوق سماعات الصوت المنزلية التي يمكن التحكم فيها بواسطة الهاتف الذكي ويمكنها مزامنة الموسيقى لاسلكيا بين مكبرات الصوت المختلفة في جميع أنحاء المنزل.

وفي السنوات الأخيرة، دخلت غوغل وأمازون وآبل بقوة في سوق مكبرات الصوت التي يتم التحكم فيها بالصوت. وتقدم سونوس أيضًا مكبرات صوت تستخدم برنامج "مساعد غوغل" أو تقنية "إيكو" المماثلة من أمازون للتحكم في الجهاز.

كما تخوض سونوس وغوغل نزاعات قانونية حول براءات الاختراع في كاليفورنيا وتكساس وكذلك في فرنسا وألمانيا وهولندا.

وكان سعر سهم سونوس قد ارتفع بنسبة 6% في تداولات ما بعد ساعات العمل يوم الجمعة.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة