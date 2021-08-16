تم الإعلان عن تمويل بمبلغ 6 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أعقاب استثمار أولي بقيمة 10 ملايين دولار كشفت عنه الشركة في يونيو/حزيران من العام الجاري.

حصلت "مزارع البحر الأحمر" (Red Sea Farms) -شركة ناشئة تقدم تقنية زراعية سعودية تعتمد أنظمة مبتكرة ومستدامة بيئيا- على تمويل بقيمة 16 مليون دولار في جولة التمويل ما قبل الأولى، وذلك بقيادة مجموعة من كبار المستثمرين السعوديين والإماراتيين.

وحسب بيان الشركة، جمعت مزارع البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية مبلغًا إضافيًا قدره 6 ملايين دولار في تمويل ما قبل المرحلة الأولى، وبذلك يصل إجمالي الجولة إلى 16 مليون دولار. ومن بين أولئك الذين يقودون جولة التمويل للشركة "أرامكو واعد" (Aramco Wa’ed)، ومعهد مبادرة الاستثمار المستقبلي (FII) المملوك للحكومة السعودية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (KAUST)، و"غلوبال فنتشرز" (Global Ventures)، و"آب هارفست" (AppHarvest)، و"بونافنتشر" (Bonaventure). وقد تم الإعلان عن مبلغ الـ6 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب استثمار أولي بقيمة 10 ملايين دولار كشفت عنه الشركة في يونيو/حزيران من العام الجاري.

تأسست "مزارع البحر الأحمر" السعودية عام 2018، وهي شركة تكنولوجيا زراعية تقدم أنظمة زراعية ذكية ومستدامة بيئيًا لإنتاج منتجات عضوية خالية من المبيدات، بهدف تلبية احتياجات الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على المياه العذبة واستخدام الكربون في قطاع الغذاء على الصعيدين العالمي والخليجي.

وفي عام 2019، حصلت مزارع البحر الأحمر على استثمار مشترك بقيمة 1.9 مليون دولار من صندوق جامعة الملك عبدالله للابتكار وشركة تطوير المنتجات البحثية (RPDC).

وتتخذ الشركة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا مقرا لها على بعد 60 ميلا شمال جدة، وقامت ببناء صوبة تجريبية بالمياه المالحة على مساحة ألفي متر مربع في حرم الجامعة، حسب الموقع الرسمي للشركة.

ويعد هذا الاستثمار أحد أكبر الاستثمارات في مجال التقنية الزراعية في المنطقة حتى الآن. ويعكس التعاون بين المستثمرين والاهتمام المتزايد في منطقة الخليج للاستثمار بالحلول الزراعية المستدامة التي يمكنها مكافحة الأوبئة واضطرابات سلسلة التوريد العالمية.

وتعتمد التقنية الفريدة للشركة على المياه المالحة بشكل أساسي، مما يقلل استهلاك المياه العذبة في الزراعة بنسبة 85 إلى 90%. وعبر نظام حاصل على براءة اختراع من تقنيات الطاقة الشمسية ومراقبة النمو الجديدة والأكثر كفاءة، تحل المياه المالحة محل المياه العذبة المستخدمة عادة في تبريد البيوت الزجاجية وري المحاصيل.

وتقدم الشركة المشورة الفنية، وإرشادات التصميم، وإدارة المشاريع، وإدارة العمليات، وخدمات استشارية للمزارعين في المياه المالحة والزراعة الصحراوية.

ويمكن توسيع نطاق أنظمة الزراعة لشركة مزارع البحر الأحمر بسرعة وسهولة في مناخات مثل منطقة الشرق الأوسط، حيث تكون طرق الزراعة التقليدية غير ممكنة أو فعالة من حيث التكلفة. وتستخدم الشركة تقنيتها في البداية لزراعة الطماطم وبيعها في المملكة العربية السعودية، لكنها تخطط في النهاية لبيع أنظمة زراعة كاملة جاهزة للمستفيدين في جميع أنحاء العالم.