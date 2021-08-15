12 وسيلة لرواد الأعمال لجمع المال عبر الإنترنت

الوباء سحق العديد من الصناعات لكنه ساهم أيضًا في النمو السريع لصناعات أخرى، خاصة الشركات عبر الإنترنت التي تساعد الناس على كسب المال.

في أحدث تقرير عن التوظيف، قالت وزارة العمل الأميركية إن 4 ملايين تركوا وظائفهم في أبريل/نيسان 2021 فقط، وهو أكبر رقم سجّل في التاريخ. قد يكون السبب وراء ذلك انتعاش الاقتصاد وتوفر المزيد من فرص العمل، لكن هناك دافع آخر لهذه النزعة سبّبه الوباء وهو جمع المال عبر الإنترنت.

فقد تبين خلال هذه الأيام أنه لا حاجة إلى الذهاب إلى مكتب عندما يكون من الممكن كسب المال عبر الإنترنت، والسفر حول العالم أو العيش في أي مكان تريده.

وفي تقرير نشرته مجلّة "فوربس" (forbes) الأميركية، قالت الكاتبة لورا بيغلي بلوم إن الوباء سحق العديد من الصناعات لكنه ساهم أيضًا في النمو السريع لصناعات أخرى، خاصة الشركات عبر الإنترنت التي تساعد الناس على كسب المال.

وقد حاولت الكاتبة البحث عن طرق إبداعية لكسب المال عبر الإنترنت والعمل من المنزل أو في أي مكان ترغب فيه، حتى أنه من الممكن ألا تعمل على الإطلاق من خلال أداء مهام بسيطة فقط عبر الإنترنت، من شأنها أن تساعدك على كسب المال.

تعليم لغة أجنبية

لست بحاجة إلى أن تكون مدرسا مدربا لكسب المال من خلال "آيتاكي" (italki)، وهي منصة تمكّن ملايين المستخدمين من دفع المال للمتحدثين الأصليين بلغة ما في جميع أنحاء العالم مقابل تعلم تلك اللغة. ستمكّنك هذه المنصّة من تحديد أسعارك، وكلما حصلت على المزيد من التقييمات الجيدة، زادت الأموال التي يمكنك كسبها.

على عكس التدريس في المدرسة، لديك قدر كبير من الحرية، حيث يمكنك اختيار الطلاب الذين ترغب في العمل معهم، وتوفير دروس معدّلة خصيصا، وتنظيم حصصك وفقا لجدولك الزمني، والتدريس من أي مكان تريده.

هناك طلب كبير على بعض اللغات مثل الإنجليزية والإسبانية، لكن لا حدود لأنواع اللغات الموجودة، حتى أن بعض الناس يدرّسون لغات نادرة مثل الباسك والإسبرانتو ولغة الإشارة.

ملء الاستبيانات

تمثّل استطلاعات الرأي أداة رائعة وسهلة لكسب المال عبر الإنترنت، وموقع "فيندال" (Vindale) هو من أشهر المنصات التي تقدّم هذه الفرصة. من خلال هذا الموقع يمكنك مشاركة معلوماتك الديموغرافية، ثم ستقوم الشركة بمطابقة ملّفك مع الاستطلاعات التي تقدّم مقابلا ماليا للإجابة عن بعض الأسئلة أو تجربة المنتجات. تشمل مواقع الاستطلاعات المماثلة الأخرى "سيرفاي جانكي" (Survey Junkie) و"إنبوكس دولار" (InboxDollars) و"سيرفاي كلاب" (Survey Club)، وكلما زادت اشتراكاتك، زادت الأموال التي يمكنك كسبها.

افعل ما تفعله دائما

تدير إحدى الشركات الشهيرة، "سواغباكس" (Swagbucks)، برنامجا مجانيا لمكافأة ولاء المستهلك، والذي يقدّم لك مبالغ مالية مقابل إكمال الأنشطة اليومية التي تمارسها عادة عبر الإنترنت، مثل البحث على مواقع الويب أو ممارسة الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو التسوق عبر الإنترنت. سيمكّنك ذلك من ربح مكافآت في شكل نقاط يمكنك استبدالها ببطاقات هدايا أو مبالغ نقدية.

لست بحاجة إلى أن تكون مدرسا مدربا لكسب المال من خلال "آيتاكي"(italki) (Getty)

تدريس شخص ما

نظرا لاعتماد العديد من المدارس نظام التدريس عبر الإنترنت خلال العام الماضي، ازدهر عالم الدروس الخصوصية، مما مكّن شركات مثل "تيوتور مي" (TutorMe)، التي مقرها لوس أنجلوس، من تحقيق النجاح. تهدف هذه المنصة المخصصة للتدريس عبر الإنترنت إلى تحسين المستوى التعليمي للطلاب في كل مكان من خلال ربط الطلاب بمعلمين عبر الإنترنت في أقل من 30 ثانية باستخدام نظام مطابقة يسيّره الذكاء الاصطناعي.

تستخدم شبكة المعلمين عبر الإنترنت التابعة لمنصة "تيوتر مي" فضاء تدريس متقدم يتميز بالدردشة المرئية ومشاركة الشاشة واللوحات البيضاء الافتراضية وغيرها من التقنيات. يقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مايلز هانتر "لم يخلق الوباء حاجة ملحة لتقديم حلول للتعلم عن بعد مثل التدريس عبر الإنترنت فحسب، بل ركّز أيضا على الحاجة المستمرة للدعم الأكاديمي المخصص للطلاب، سواء كان ذلك لمعالجة فجوات التعلم أو لمساعدة الطلاب على تحقيق أهداف خاصّة أعلى".

استخدم برنامج المشاركة التسويقي

إن التسويق بالمشاركة هو وسيلة لكسب المال من خلال التوصية باستخدام منتج ما أو خدمة ما لعميل مستعد ليقدّم لك عمولة مقابل استقطاب المستخدمين. يمكن القيام بذلك عن طريق إطلاق مدونة أو قناة يوتيوب أو موقع ويب أو قائمة بريد إلكتروني أو صفحة وسائط اجتماعية، ثم إضافة الروابط التابعة.

لكن الإشكال أن الخيارات لا حصر لها عندما يتعلق الأمر بالشركات ذات البرامج التابعة التي ستدفع لك المال. في هذا الصدد، تساعد شركة "كيولينكس" (Cuelinks)على تجاوز المصاعب من خلال ربطك بالشركات التي ستدفع لك مقابل روابطك، كما أنها تساعد رواد الأعمال الذين لديهم مهارات إنشاء المحتوى ولكنهم يفتقرون إلى الوصول وحركة المرور. تعمل الشركة عن طريق إرسال حركة المرور الصادرة إليك وتساعدك على تحقيق الدخل من المحتوى الخاص بك بطريقة فعالة وبأقل جهد.

أنشئ شبكة عمل

هل أنت خبير في بناء شبكة عمل؟ تحقق من موقع "ويب توك" (WebTalk)، الذي يستخدم منصة شبكات شخصية ومهنية من الجيل التالي ويشارك الإيرادات مع مستخدميه.

باستخدام هذه الأداة، يمكن لأي شخص يريد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لبدء نشاط تجاري أو توسيعه تنظيم جهات اتصاله على منصات التواصل الاجتماعي واستهداف محتوى خاص بمجموعة. يكسب المستخدمون نقاطا وإيرادات ببساطة عن طريق استخدام الموقع.

ميزة أخرى لويب توك هي أنه يمكنك النشر على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام أو استهداف المنشورات، مما يسهل إيصال المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين وكسب المال.

ابدأ عملك الخاص

هل ترغب في بعث مشروع والحصول على مهنة مربحة يمكنك مزاولتها من المنزل؟ تمتلك شركة "بريكاواي بوكيبينغ أند أدفرتايزينغ" (Breakaway Bookkeeping & Advising) نموذج امتياز فريدا يسمح لك ببدء عمل تجاري كمحاسب أو مدير مالي افتراضي أو أكثر، موفرا خدمات المحاسبة عن بُعد للشركات الصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، لست بحاجة إلى أن تكون محاسبا للانضمام للمنصة، لذا فهي مهنة مثالية لشخص يتطلع إلى تغيير مجال العمل تماما أو يبحث عن مزيد من المرونة لخلق التوازن بين العمل والحياة.

الصناعة اليدوية

هل لديك مهارة إبداعية؟ على موقع "إتسي" (Etsy)، يمكن للحرفيين كسب المال من بيع المنتجات التي صنعوها، مع أن الواقع يتطلب الكثير من العمل للمنافسة حقا في هذا المجال، حيث يحتاج البائعون إلى الاهتمام بكل جانب من جوانب أعمالهم، من الإنشاء إلى التنفيذ والتسليم.

الفكرة الجديدة التي تجعل الأمور أسهل قليلا للفنانين المستقلين هي "ريدبابل"(Redbubble)، وهي خدمة طباعة حسب الطلب تتيح للمستخدمين تصميم وبيع أعمالهم. يختار الفنانون الأعمال التي يريدون عرضها، ثم تقوم "ريدبابل" بترتيب جميع عمليات الطباعة على مجموعة من أكثر من 60 منتجا، ثم يتم شحنها إلى أي مكان على وجه الأرض تقريبا.

بيع السلع

بفضل مفهوم "إحالة الشحن"، يمكنك بيع أشياء لا تملكها. وكل ما عليك فعله هو تصميم موقع للتجارة الإلكترونية وقائمة المنتجات المعروضة للبيع. ولكن على عكس المتاجر التقليدية التي تحتفظ بالمخزون، فأنت لا تطلب المنتجات فعليا حتى يقوم أحد العملاء بتقديم طلب إليك، ثم يتم شحنها مباشرة إلى عميلك.

انظر حولك، ربما هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك بيعها عبر الإنترنت

(Getty)

بيع الأغراض التي لا تحتاجها

انظر حولك، ربما هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك بيعها، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص المدمجة والكتب والمزيد من الأغراض التي لا تستعملها. من خلال موقع إعادة الشراء "ديكلاتر"(Decluttr)، يمكن للمستهلكين بيع أجهزتهم التكنولوجية مجانا والحصول على مدفوعات في اليوم التالي لاستلام سلعهم في المستودع. يوفر "ديكلاتر" ملصقات شحن مجانية، مما يسمح لك بالطباعة والتعبئة والشحن مباشرة من منزلك، دون الحاجة إلى الذهاب إلى متجر.

هناك شركة أخرى تساعد الأشخاص على إعادة بيع ممتلكاتهم التقنية بطريقة صديقة للبيئة وهي "إيكو إيه تي إم غازيل" (ecoATM Gazelle)، التي تهدف إلى تقليل النفايات الإلكترونية وتوفر منصة آمنة وبسيطة لبيع الإلكترونيات القديمة، مع جعل العالم في الوقت نفسه مكانا أكثر خضرة وسعادة.

اشتر السلع

هل تتسوق عبر الإنترنت؟ اشترك في موقع "راكوتن" (Rakuten)، الذي يعمل مع الآلاف من تجار التجزئة عبر الإنترنت وسيمنحك أموالا مقابل جميع المشتريات. سيدفع لك أيضا أموالا مقابل الأشخاص الذين تحيلهم إلى الموقع. منصة أخرى مماثلة هي "هوني" (Honey)، التي تتصيد المبيعات على الإنترنت وستدفع لك أيضا مقابل إحالة الأصدقاء إليها.

استثمر

هل أردت دائما الاستثمار في سوق الأسهم ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ تحقق من "روبن هود" (Robinhood)، التطبيق الذي كان رائدا في التداول دون عمولة.

الشركة -التي تم طرحها للاكتتاب العام مؤخرا- مكرسة لإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار وفتح الأسواق للمستثمرين الشباب. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن "روبن هود" ليس لديه حد أدنى للحساب، يمكنك البدء في تداول الأسهم فورا ببضعة دولارات فقط.

تعتبر "أكورنز" أداة استثمار سهلة أخرى، ففي كل مرة تقوم فيها بعملية شراء، يقوم التطبيق بتقريب المبلغ ويأخذ الفرق ويستثمر الأموال من أجلك، حيث يخلق تدفق دخل سلبي يمكن أن يتحول إلى أموال حقيقية.