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لرواد الأعمال.. المفاتيح الرئيسية لإعداد دراسة سوق جيدة

يؤكد كثير من رواد الأعمال أن إغلاق مشاريعهم بعد بضعة أشهر من إطلاقها يعود في معظم الحالات إلى فشلهم في دراسة السوق بشكل شامل ومتكامل.

نجاح أي مشروع تجاري يعتمد إلى حد كبير على نتائج دراسة السوق (غيتي)
نجاح أي مشروع تجاري يعتمد إلى حد كبير على نتائج دراسة السوق (غيتي)
14/8/2021

يعتمد نجاح أي مشروع تجاري إلى حد كبير على نتائج دراسة السوق. فكيف يمكن القيام بهذه الخطوة على أسس صحيحة قبل المغامرة بإطلاق مشروعك الخاص؟

في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي ايكونوميا" (muynegociosyeconomia) الإسبانية، يقول الكاتب خوان بيدرو فرنانديز إن أي مشروع قد يتحوّل من فكرة رائعة في الأذهان إلى فشل ذريع عند التنفيذ إذا لم يتم تحليل المتغيرات والأحداث غير المتوقعة.

ويؤكد كثير من رواد الأعمال أن إغلاق مشاريعهم بعد بضعة أشهر من إطلاقها يعود في معظم الحالات إلى فشلهم في دراسة السوق بشكل شامل ومتكامل.

ويقدم الكاتب في ما يلي أهم الخطوات التي ينبغي القيام بها عند إجراء دراسة للسوق قبل إطلاق مشروع تجاري:

دراسة شاملة

من الضروري إجراء دراسة شاملة ومهنية قدر الإمكان. هناك شركات متخصصة في دراسات السوق، ولكن إذا كنت ترغب في القيام بذلك بنفسك فيتعين عليك الاختيار بين أدوات البحث المختلفة، مثل الاستطلاعات والمقابلات والمقالات والتقارير، فضلا عن البحث في مواقع الإنترنت وإحصاءات الشركات والمصادر الحكومية وغيرها.

الجمهور المستهدف

تحتاج خلال الدراسة إلى تحديد جمهورك والعملاء المحتملين الذين ترغب في التوجه إليهم بمنتجك أو خدمتك. من بين المعلومات التي تحتاج معرفتها بشأن الجمهور الطبقة الاجتماعية والسلوك والعمر والموقع الجغرافي.

تحديد الأهداف

لمعرفة المنهجية التي يجب أن تطبقها، عليك تحديد أهدافك بشكل جيد، ويجب أن تأخذ في عين الاعتبار المزايا والمساوئ وتطلعات الجمهور ومدى قدرتك على تقديم منتج أو خدمة جيدة تحتل مكانها في السوق.

تحليل المنافسين

يجب أن تعرف جيدا طبيعة المنافسة في مجالك، وأن تحرص على تطبيق أفكارك وابتكاراتك المختلفة عن الآخرين. إذا كان هناك مشروع فشل في نشاط مماثل tمن الضروري أن تدرس ما أدى إلى إغلاقه.

تعرف على التشريعات واللوائح

من الضروري أن تعرف بالتفصيل اللوائح المحلية والقوانين المتعلقة بالنشاط الذي تنوي القيام به.

التحليل الرباعي

من المهم إعداد ما يُعرف بـ"التحليل الرباعي"، الذي يشمل تقييم الفرص والسوق والمخاطر ونقاط القوة والضعف.

تحديد نطاق الأسعار

في ظل جميع المتغيرات والمعطيات السابق ذكرها، ستحتاج إلى تحديد نطاق الأسعار التي تحقق لك هامش الربح المأمول، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار السوق وقدرات الإنفاق لدى الجمهور المستهدف.

التقرير النهائي

يجب أن يشمل التقرير النهائي جميع الاستنتاجات التي تم التوصل إليها، وكل البيانات المتاحة، مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة لإكمال الدراسة.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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