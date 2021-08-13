شركة ناشئة تسيطر على أرباح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

قامت الشركة الأميركية الناشئة "مودرنا" (Moderna)، على غرار "فايزر-بيونتك" (Pfizer-Biontech)، بتطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال والذي كان من أوائل اللقاحات المعتمدة في الغرب

قامت الشركة الأميركية الناشئة "مودرنا"(Moderna)، على غرار "فايزر-بيونتك"(Pfizer-Biontech)، بتطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال والذي كان من أوائل اللقاحات المعتمدة في الغرب.

حققت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" التي تم الترخيص لها أرباحا تُقدر بمليارات اليوروهات للشركات المنتجة لها، بدءا بتحالف شركتي الأدوية "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية الذي نشر نتائجه المالية مؤخرا.

وفي ما يلي نتائج الشركات الخاصة دون تضمين اللقاح الروسي "سبوتنيك-في" (sputnik-v) واللقاحات الصينية التي طوّرتها الهيئات العامة.

"فايزر-بيونتك" المستفيد الأكبر

كان العملاق الأميركي ومختبر التكنولوجيا الحيوية الألمانية، اللذان طورا اللقاح المضاد لكوفيد-19، أول من أعلن في الغرب نتائج إيجابية وحظيا بترخيص الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد استفادا من هذه الميزة.

حقق اللقاح لشركة فايزر أكثر من أي منافس آخر مع 10.8 مليارات دولار (حوالي 9.2 مليارات يورو) في النصف الأول من عام 2021، ومنذ ذلك الوقت بدأت بجني معظم مبيعات هذا العلاج.

وترفع المجموعة الأميركية سقف توقعاتها لعام 2021، بحيث تعتزم تحقيق 33.5 مليار دولار من مبيعات لقاحها هذا العام.

وسجلت بيونتك، من جانبها، مبيعات بقيمة 7.3 مليارات يورو في النصف الأول من العام. ويعد اللقاح المضاد للفيروس المنتج الوحيد المخصص للبيع، بخلاف فايزر التي تنتج العديد من الأدوية، وبالتالي يعكس هذا الرقم الأداء المتعلق بهذا العلاج تحديدا.

وتتوقع بيونتك تحقيق مبيعات من اللقاح بقيمة 15.9 مليار يورو، بالنسبة لعام 2021.

مودرنا في وضع جيد

قامت الشركة الأميركية الناشئة "مودرنا"، على غرار "فايزر-بيونتك"، بتطوير لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال.

وفي النصف الأول من العام، حققت مودرنا التي يُعد لقاحها أول منتج متداول لها، مثل بيونتك، مبيعات بقيمة 5.9 مليارات دولار، أي حوالي 5 مليارات يورو.

وتتوقع مودرنا تحقيق 20 مليار دولار من عائدات لقاحها عن مجمل عام 2021.

"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" بعيدتان من الركب

تم اعتماد اللقاح السويدي-البريطاني "أسترازينيكا"(AstraZeneca) والأميركي "جونسون آند جونسون"(Johnson & Johnson)، عبر فرعه البلجيكي "جانسن"(Janssen)، في الاتحاد الأوروبي لاحقا، وهما يعتمدان على تقنية الناقل الفيروسي.

ولم ترخص الولايات المتحدة للقاح أسترازينيكا رغم اعتماده في دول أخرى مثل الهند.

وقد وعدت هاتان المجموعتان ببيع لقاحاتهما دون تحقيق أرباح خلال الوباء، وهكذا فإن أسعار المبيعات أقل بكثير من أسعار فايزر-بيونتك ومودرنا، الأمر الذي ألقى بثقله على العائدات.

وأعلنت شركة أسترازينيكا تحقيق إيرادات من لقاحها بقيمة 1.17 مليار دولار (مليار يورو) في النصف الأول من العام.

وتحدثت "جونسون آند جونسون" التي تم اعتماد لقاحها لاحقا عن 264 مليون دولار (225 مليون يورو).

وتعتزم "جونسون آند جونسون" بيع ما قيمته 2.5 مليار دولار من لقاحها لمجمل عام 2021، فيما لم تكشف أسترازينيكا توقعات مفصلة.