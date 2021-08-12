"مبادلة" تشارك في قيادة تمويل بـ100 مليون دولار لشركة برمجيات ناشئة

تراهن شركات استثمارية كبرى مثل "تايجر جلوبال" (Tiger Global) و"سوفت بنك" (SOFT BANK) اليابانية بقوة على شركات البرمجيات التي تنمو بسرعة، وهو ما يبرز الطلب القوي على الخدمات التي تقدمها هذه الشركات

ذكرت شركة "بيبول إيه آي" (People AI) أن شركة مبادلة كابيتال، ذراع إدارة الأصول في شركة الاستثمار المملوكة لحكومة أبو ظبي، وشركة "أكاديان فنتشرز" (Acadian Ventures) اشتركتا في قيادة استثمارات بقيمة 100 مليون دولار لشركة البرمجيات الناشئة لتصل قيمتها إلى 1.1 مليار دولار.

وتأسست "بيبول إيه آي" عام 2016 وتتيح إدخال البيانات آليا ويمكنها أيضا تحليل الاتجاهات التاريخية لتوقع المبيعات. وتستخدم منصة الشركة أسماء كبيرة في مجال التكنولوجيا منها "زوم" (ZOOM) للاتصالات عبر الفيديو وشركة "سبلانك" (Splank) للأمن الإلكتروني وعمليات تكنولوجيا المعلومات.

وتراهن شركات استثمارية كبرى مثل "تايجر جلوبال" (Tiger Global) و"سوفت بنك" (SOFT BANK) اليابانية بقوة على شركات البرمجيات التي تنمو بسرعة، وهو ما يبرز الطلب القوي على الخدمات التي تقدمها هذه الشركات.

وقالت بيبول إن شركتي "آيكونيك كابيتال" (Iconic Capital) و"لايتسبيد فنتشر بارتنرز" (Lightspeed Venture Partners) كانتا من المشاركين في جولة التمويل. وأضافت أن الأموال التي جُمعت ستُنفق على الاستثمار في منصة "سمارت داتا" (Smart Data) وكذلك التوسع في قطاعات ومناطق جديدة.

وقُدرت قيمة شركة "داتا روبوت" (Data robot) لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي أيضا عميل "لبيبول إيه آي"، بنحو 6.3 مليارات دولار بعد ضخ أموال فيها الشهر الماضي.

و"مبادلة" شركة استثمار عالمية تتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لأبو ظبي.