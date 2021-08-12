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شركة ألمانية ناشئة تعزز أكبر اقتصاد أوروبي

يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني قرابة 4% هذا العام بعد تراجع 4.6% العام الماضي بسبب الجائحة

تأثير "بيونتك" على النمو الاقتصادي الكلي لألمانيا قد يبلغ 0.5% (مواقع التواصل الاجتماعي)
تأثير "بيونتك" على النمو الاقتصادي الكلي لألمانيا قد يبلغ 0.5% (مواقع التواصل الاجتماعي)
12/8/2021

قال رئيس معهد "مايكرو إيكونوميك" (Micro Economic) للسياسات، سباستيان ديلين، إن تطوير شركة "بيونتك" (Biontech) الألمانية الناشئة لقاح "كوفيد-19" الرائد وإنتاجه محليا قد يعزز النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد أوروبي بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية خلال العام الجاري.

ويُتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني قرابة 4% هذا العام بعد تراجع 4.6% العام الماضي بسبب الجائحة. وبناء على تقديرات ديلين، فإن تطوير لقاح كورونا اعتمادا على تكنولوجيا "إم.آر.إن.إيه" (MRNA) قد يمثل نحو ثُمن نمو الناتج المحلي الإجمالي ككل في 2021.

وقال لرويترز "أعتقد أنه مثال آخر على تأثير كبير لشركة واحدة على الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا".

ولفت مسؤول حكومي إلى أن من الممكن افتراض أن تأثير "بيونتك" على النمو الاقتصادي الكلي قد يبلغ 0.5% بسهولة.

وذكر ديلين أنه كاقتصادي معنِيّ بالاقتصاد الكلي ولا ينظر للشركات كل على انفراد.

وتابع "لكن أحيانا تكون ثمة حالات نادرة تتمتع فيها شركات فردية بأهمية فيما يخص الاقتصاد الكلي، و(بيونتك) مثال نادر" على ذلك.

وتستند حساباته لأحدث إعلان لنتائج "بيونتك" والتي أظهرت أن الشركة الناشئة تتوقع الآن إيرادات 15.9 مليار يورو (18.63 مليار دولار) من اللقاح هذا العام، ارتفاعا من تقديرات سابقة عند 12.5 مليار يورو (14.66 مليار دولار).

وأكد ديلين أن ذلك يعادل تقريبا 0.5 من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا. وفي 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي لألمانيا حوالي 3.3 تريليونات يورو (3.87 تريليونات دولار).

وتابع "نظرا لأن (بيونتك) تشتري منتجات أولية قليلة نسبيا من الخارج، فهي في مجملها تقريبا قيمة إضافية محلية، لذا سيكون لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي".

المصدر : رويترز

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