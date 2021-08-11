صندوق رؤية في سوفت بنك يربح ملياري دولار

حققت وحدة صندوق رؤية التابعة لمجموعة سوفت بنك (SoftBank Group)، أمس الثلاثاء، ربحا قدره 236 مليار ين (2.14 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي، بعد مكاسب من محفظة شركات مدرجة قلص أثرها انخفاض أسهم في شركات مثل "كوبانج" (Coupang) للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وحققت الشركة اليابانية العملاقة "سوفت بنك" أرباحا سنوية قياسية في مايو/أيار، في حين أشار مسؤولون تنفيذيون إلى مزيد من التحسن في استثمارات صندوق رؤية، مثل شركة تطبيقات سيارات الأجرة الصينية "ديدي غلوبال" (DiDi Global)، والشركة الناشئة "فُل ترَك أليانس" (Full Truck Alliance) التي تُعدّ بمنزلة خدمة أوبر في مجال الشاحنات.

وأُدرجت تلك الشركات في نيويورك خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن إجراءات قامت بها الهيئات التنظيمية في الصين أضرّت بالتقييمات لاحقا، في وقت تسعى فيه سوفت بنك لخفض اعتمادها على أكبر أصل تملكه، وهو حصة في عملاق التجارة الإلكترونية مجموعة "علي بابا" (AliBaba) القابضة، وما يزيد على ثلثي محفظة صندوق رؤية الأول البالغ حجمه 100 مليار دولار تم إدراجه أو التخارج منه.

وبحسب فايننشال تايمز، أكد ماسايوشي سون مؤسس مجموعة سوفت بنك "سنبقى حذرين حتى نتمكن من الحكم على مدى عمق اللوائح التنظيمية وإلى أي مدى ستذهب… ونأمل استئناف الاستثمارات بنشاط عندما تصبح الأمور أكثر وضوحًا".

ووزعت سوفت بنك 27 مليار دولار على شركاء محدودين منذ التأسيس، وتعزز الاستثمار عبر صندوق رؤية الثاني، الذي تعهد بما قيمته 40 مليار دولار من رأس ماله، في حين نفذت الوحدة 47 استثمارا جديدا بقيمة 14.2 مليار دولار في الربع سنة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران وحده.

وفي الربع الأول، شملت مكاسب صندوق رؤية 310 مليارات ين من بيع أسهم في استثمارات، من بينها شركة "دور داش" (DoorDash) و"أوبر تكنولوجيز" (Uber Technologies)، لكن صافي ربح الربع الأول انخفض بنسبة 39% إلى 762 مليار ين (6.9 مليارات دولار).