شركة "أودا" السعودية الناشئة تغلق جولتها الاستثمارية الأولى بنجاح

تسعى شركة "أودا" لتطوير خدماتها بمجال التجارة الإلكترونية واللوجستيات إلى مستوى تنافسي يتناسب مع أحدث الحلول التقنية والتشغيلية في إدارة مشاريع المتاجر الإلكترونية المرتبطة بالتخزين والتجهيز والتوصيل السريع بنفس اليوم.

في إطار سعيها لتطوير خدماتها في مجال التجارة الإلكترونية واللوجستيات إلى مستوى تنافسي يتناسب مع أحدث الحلول التقنية والتشغيلية في إدارة مشاريع المتاجر الإلكترونية المرتبطة بالتخزين والتجهيز والتوصيل السريع بنفس اليوم؛ أعلنت منصة "أودا" (oda) -المتخصصة في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية ومقرها الرياض- عن إغلاق جولتها التمويلية الأولى بنجاح دون أن تحدد قيمة التمويل.

وتقوم الشركة السعودية الناشئة "أودا" بتنظيم عمليات البيع والتخزين والتوصيل السريع لعملائها، حيث تحتاج إلى الربط بين عدة أنظمة تقنية مختلفة لإدارة خدمات البيع الإلكتروني والحلول اللوجستية وإدارة المخزون، وفي هذا الإطار تقدم "أودا" نموذج عمل متكامل لربط الخدمات الثلاث في منصة واحدة.

بيان صحفي

أعلنت منصة "أودا" -في بيان صحفي- عن إغلاق أولى جولاتها الاستثمارية دون الإفصاح عن قيمتها، وذلك عن طريق مجموعة من المستثمرين الملائكيين.

وتهدف الجولة لمساعدة "أودا" في تقديم خدماتها للسوق المحلي لعدد من الشركات والعلامات التجارية، كما تشير المنصة لسعيها إلى استخدام التمويل في تطوير خدماتها بمجال التجارة الإلكترونية واللوجستيات إلى مستوى تنافسي يتناسب مع أحدث الحلول التقنية والتشغيلية في إدارة مشاريع المتاجر الإلكترونية المرتبطة بالتخزين والتجهيز والتوصيل السريع بنفس اليوم.

وبهذه المناسبة، قال يونس آل جميل -المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"أودا"- إنه "بحكم تجربتنا في تقديم خدمات التوصيل لعدة علامات تجارية، لاحظنا غياب الحلول التقنية المتكاملة التي توفر الربط التقني المناسب للعلامات التجارية في إدارة وتنظيم عمليات البيع والتوصيل. وعلى الرغم من وجود الكثير من الشركات التقنية التي تقدم خدمات المتاجر الإلكترونية؛ إلا أنها في الغالب تقف عند التمكين التقني فقط ولا تمتد لتشمل الحلول التشغيلية في المجال اللوجستي. بينما نسعى في "أودا" إلى أن تدار العملية التقنية والتشغيلية تحت مظلة واحدة سهلة الاستخدام، تقفز بتجربة التاجر والعميل إلى مستوى التوجه العالمي المنتقل من "التجارة الإلكترونية" (E-Commerce) إلى "التجارة الإلكترونية السريعة" (Q-Commerce) عبر إستراتيجية "المخازن الذكية" (Dark Store) المتوزعة داخل المدن والتوصيل السريع".

من جهته، صرح ياسر الغامدي -أحد المستثمرين في "أودا" والمستثمر الملائكي بالعديد من الشركات التقنية الناشئة- بقوله "بحكم اطلاعنا في قطاع التجارة الإلكترونية والتحول الحاصل لها، وجدنا أن عددا من الشركات والعلامات التجارية تواجهها صعوبات في إدارة وتنظيم عمليات البيع والتخزين والتوصيل السريع لعملائها، حيث تحتاج إلى الربط بين عدة أنظمة تقنية مختلفة لإدارة خدمات البيع الإلكتروني والحلول اللوجستية وإدارة المخزون. "أودا" ستقدم نموذج عمل متكامل لربط الخدمات الثلاث في منصة واحدة".

جدير بالذكر أن "أودا" تعمل على إطلاق خدماتها مبدئيا في الرياض، على أن تقوم بتوسيع نطاق عملياتها لتشمل باقي مناطق المملكة، وصولا إلى التوسع في دول الخليج بحلول عام 2020.