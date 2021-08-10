كيف تروج لمنتجات شركتك الناشئة؟

إرضاء العميل يتطلب بعض الخطوات التي تختلف بحسب طبيعة العمل -أي التعامل مع المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر- ونوع المنتج أو الخدمة.

يتطلب ترويج المنتج في شركة ناشئة عددا من المهارات والمعارف، وليست هذه الوظيفة سهلة أبدا؛ لأن القرار النهائي يبقى بيد العميل، وأهم شيء هو أن تجعله يشعر بالرضا عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها له.

في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muynegociosyeconomia) الإسبانية، يقول الكاتب خوان بيدرو فرنانديز إن إرضاء العميل يتطلب بعض الخطوات التي تختلف بحسب طبيعة العمل -أي التعامل مع المستهلك بشكل مباشر أو غير مباشر- ونوع المنتج أو الخدمة.

وفي كل الحالات، يتعين عليك الاستعداد جيدا للتعامل مع العميل ومحاولة ترك انطباع جيد، وأن تضع في اعتبارك أن تحقيق الهدف قد لا يتم منذ اللقاء الأول. ويتطلب الأمر مزيجا من الخبرات والمعارف واكتساب القدرة على الإقناع وإظهار الصدق والتعاطف.

وبمجرد أن تحقق هدفك ويشتري العميل منتجك، فإن الحفاظ على خدمة مميزة لما بعد البيع يعد عاملا محوريا لكسب العملاء وضمان ولائهم. وإليك هذه النصائح المهمة لتنجح في ذلك.

تحديد الأهداف

يعتبر تحديد الأهداف أمرا ضروريا لتحقيق النجاح في هذا الأمر، ويساعدك التخطيط بشكل يومي أو أسبوعي على تحقيق تلك الأهداف.

مراعاة طبيعة العميل

يختلف كل عميل عن الآخر، ويجب عليك تكييف رسالتك مع طبيعة الشخص الذي تخاطبه. وعليك أن تحسن التصرف وتتوقع ما يمكن أن يحدث وتتذكر أن استعراض الكثير من المعلومات لا يكون مجديا. فقط ركز على النقاط الأكثر أهمية للشخص الذي أمامك.

تحكم في الرسالة التي تريد تبليغها

في بعض الأحيان، سوف يتعين عليك أن توصل رسالة قد لا يتقبلها العميل بسهولة، لذلك يجب أن تقوم بالأمر بكثير من اللباقة، مع إعطاء الأولوية للأشياء الأكثر أهمية.

معرفة منتجك أو خدمتك

تعتبر الخبرة والمعرفة الجيدة بقيمة منتجك من الأمور الأساسية التي تجعلك تظهر كشخص محترف في نظر العميل. يجب أن تذهب إلى المقابلات المباشرة بأقصى قدر من التحكم في المعلومات وإعداد إجابات للأسئلة المحتملة.

الأمانة والصدق

لدى الكثير من الناس انطباع بأن الإعلان التجاري سوف يخدعهم أو يخفي المعلومات التي تبين حقيقة المنتج. غيّر هذه الصورة لدى عميلك من خلال الحديث بصدق حتى لو تتم عملية البيع؛ وبهذه الطريقة سوف تحصل على ولاء العميل وتحسن مبيعاتك مستقبلا.

الإنصات إلى العميل

من المؤكد أن العميل سوف يكون لديه استفسارات ينتظر منك توضيحها وحلّها. إذا لم تتوقف عن الحديث وتفسح له بعض المجال ليعبر عن رأيه، سينتهي الأمر بأن يفقد الاهتمام بما تخبره به.

إغلاق البيع

إنها واحدة من أصعب المهارات عندما يتعلق الأمر بإبرام الصفقات التجارية. وعادة ما يبحث العميل عن وقت للتفكير أو التشاور مع أطراف أخرى؛ لذلك فإن إغلاق البيع بطريقة مناسبة أمر مهم جدا للبائع الجيد.

المتابعة بعد البيع

لا يجب أن تنتهي عملية البيع بمجرد توقيع العميل أو شرائه للمنتج أو الخدمة. سوف تحتاج إلى المتابعة الجيدة فيما بعد البيع لضمان الولاء وتحقيق المزيد من المبيعات مستقبلا.