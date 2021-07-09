كان توصيل طلبات الطعام شريانًا للحياة بالنسبة للعديد من الأشخاص والمطاعم عندما كان تناول الطعام بالخارج محفوفًا بالمخاطر. ويبدو أن هذه العادة ستستمر، والآن يحاول كل شخص منخرط في عمليات توصيل طلبات الطعام ان يستشرف كيفية الاستمرار في نجاحها بالنسبة لهم.

كان توصيل طلبات الطعام شريانًا للحياة بالنسبة للعديد من الأشخاص والمطاعم عندما كان تناول الطعام بالخارج محفوفًا بالمخاطر أو تم إيقافه بالكلية أثناء الجائحة. ويبدو أن هذه العادة ستستمر، والآن يحاول كل شخص منخرط في عمليات توصيل طلبات الطعام أن يستشرف كيفية الاستمرار في نجاحها بالنسبة لهم.

وقد كتبت زميلتي كيت كونجر يوم الجمعة الثاني من يوليو/تموز عن مرونة نظام توصيل طلبيات الطعام مع انحسار جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة. ولقد تحدثت معي حول كيفية قيام المطاعم وشركات التطبيقات مثل "أوبر إيتس" (Uber Eats) و"دورداش" (DoorDash) بإعادة تصميم خدمة التوصيل للمنازل بعد تفشي الوباء وحل الشكاوى المتعلقة بعملهم، بما في ذلك الرسوم والتعقيدات التي تزعج المطاعم وبعض رواد المطاعم.

غرفة الطعام في Kasama في شيكاغو مع صناديق تناول الطعام التي تصطف على جانبي البار (ليندون فرينش/ نيويورك تايمز)

تقول الكثير من المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة إن الأشخاص يملؤون صالات الطعام مرة أخرى وإنه لم تنخفض طلبات توصيل الوجبات من المطاعم كثيرًا عن مستويات الوباء، كيف يمكن أن يحدث كلاهما معا؟

من الواضح أن العديد من الأشخاص وجدوا تطبيقات التوصيل هذه مفيدة أثناء الوباء وهم على استعداد لمواصلة استخدامها حتى لو كان ذلك يكلفهم أكثر. وأتردد في التنبؤ ما إذا كان ذلك السلوك أثناء الوباء سيستمر إلى الأبد أم لا، لكنني أعتقد أن المدير التنفيذي في "دورداش" الذي أجريت معه مقابلة ربما يكون على حق، فغالبًا ما يكون من الصعب على الأشخاص التراجع عن أية أنشطة يجدونها مريحة.

ما رأي المطاعم في احتمال أن تكون تطبيقات التوصيل جزءًا دائمًا من أعمالها؟

هناك اختلافات، فهناك أشخاص مثل ماي سيتو، وهي مالكة مطعم أعادت تصميم مطبخها الخاص لعمل بيتزا يمكن أن يطلبها الزبائن فقط كوجبة سريعة أو من خلال تطبيقات التوصيل. وهي تعتقد أن التوصيل موجود ليستمر، وهي تعدل أعمالها لتتوافق مع ذلك. لكن أصحاب مطاعم آخرين لا يمكنهم الانتظار للتراجع عن خدمة التوصيل لأنهم مستاؤون من التكاليف والمضايقات.

وهناك أشخاص في صناعة المطاعم يقفون في المنتصف، إنهم يعتقدون أن التوصيل يمكن أن يكون مربحًا ومهمًا، ولكن بعضهم يضغط من أجل إجراء تغييرات لجعل خدمات التطبيقات أكثر استدامة بالنسبة لهم، مثل فرض قيود على الرسوم التي تتقاضاها شركات التطبيقات.

هل استجابت شركات تطبيقات توصيل الطلبات لأي من هذه المخاوف؟

في بعض الحالات نعم، وتدخل السياسيون لفرض التغيير أيضًا. وتوفر "دورداش" الآن للمطاعم المزيد من خيارات الرسوم. وبدلاً من أخذ ما يصل إلى 30% أو ما يقارب ذلك من مبيعات المطعم، يمكن للمطعم دفع 15% فقط مقابل التوصيل ثم دفع المزيد مقابل الإضافات مثل ظهور اسمه أعلى في نتائج بحث التطبيق.

ووضعت سان فرانسيسكو حدًا دائمًا للرسوم التي يمكن أن تفرضها تطبيقات التوصيل على المطاعم، كما فرضت مدن أخرى قيودًا مؤقتة أثناء الوباء. ويشعر بعض مالكي المطاعم بالقلق من أن الحسابات المالية لن تكون في صالحهم إذا عادت هذه الرسوم إلى المستويات السابقة.

هناك مالكو مطاعم وسعاة التوصيل ورواد المطعم ممن لديهم شكاوى كبيرة ضد تطبيقات توصيل الطعام. ولا تزال شركات التطبيقات لا تحقق أرباحا في الغالب. هل تعتبرين هذه مشكلات مؤقتة أم أن هناك شيئًا خطأ بشكل أساسي في عملية توصيل طلبات الطعام؟

إنها آلام النمو وأيضًا مقايضات في سبيل الراحة. وقد يعتبر الباحثون عن الوظائف أن جوانب عمل التوصيل غير جذابة، ولكنها أيضًا وظيفة يمكنهم الانضمام لها بسهولة إلى حد ما، بل والبدء على الفور. وقد لا يحبذ رواد المطعم أن تكون الوجبة التي يتم توصيلها ليست طازجة مثل ما سيحصلون عليها في المطعم وتكلفتها أعلى، ولكن هذه مقايضة يرغب الكثيرون في القيام بها للحصول على الطعام على المائدة. واحتاجت العديد من المطاعم في العام الماضي إلى استخدام التوصيل عندما تقلصت أنشطتها، حتى لو كانت هناك جوانب لم تعجبها.

يسير العملاء المغادرون أمام الآخرين الذين ينتظرون في طابور لتلقي طلبات الاستلام في Kasama في شيكاغو (ليندون فرينش/نيويورك تايمز) (NYT)

هل يمكن أن تكون المطاعم مكانا جذابا لتناول الطعام بنفسك حتى إذا كانت تعد وجبات طعام للتوصيل؟ متاجر البقالة تكافح للتكيف مع هذه الخدمة المزدوجة.

جليس الأمر سهلاً دائمًا. وتعتمد القدرة على تقديم كل من التوصيل وتناول الطعام في المطعم إلى حد ما على المساحة الفعلية للمطعم. وبالنسبة للمطاعم التي تحتوي على غرف طعام صغيرة، قد يكون من المربك أن يأتي ساعي التوصيل عبر الباب كل بضع دقائق في المكان الذي يأكل فيه الناس. ولكنني تحدثت أيضًا إلى المطاعم التي لديها مساحة أكبر ويمكنها تخصيص مكان واحد لطلبات التوصيل ولديها أيضًا أماكن وقوف سيارات كافية في الخارج للعملاء الشخصيين وللسعاة.

لماذا تتوسع "دورداش" و"أوبر" لتقديم جميع أنواع السلع مثل البقالة والكحول ومواد المتاجر الصغيرة؟ هل هذا اعتراف بأنه من الصعب جعل توصيل طلبات الطعام أمرا مربحًا أو مستدامًا؟

إنه سؤال جيد. نشاط المطاعم ليس له هوامش ربح عالية. ولا يترك هذا مجالًا كبيرًا للمناورة عندما يتم تقسيم الأموال الخاصة بطلب وجبة بين مطعم وشركة توصيل وشركة التطبيقات.

يمكن أن يؤدي تقديم المزيد من أنواع المنتجات إلى حماية شركات التطبيقات إذا انجذب العملاء بعيدًا عن توصيل طلبات المطاعم. وهي أيضًا طريقة لمحاولة إنشاء طلبات ذات أسعار أعلى. فإذا طلبت عشاء من "دورداش" وتناولت بعض العناصر من محلات "سيفن إليفن"(Seven Eleven)، فإنك تنفق أكثر وستكون هناك احتمالية أكبر لجميع المعنيين لتحقيق الربح.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة نت