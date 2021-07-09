تعرّف على 6 أفكار رائدة تعتمد على التطور التكنولوجي

طوّرت شركة "تاينيبوتس" (Tinybots) الهولندية روبوت "تيسا"، وهو عبارة عن أداة تساعد مرضى الخرف على حل المشكلات اليومية، مثل تذكّر الأشياء والتعامل مع الأحداث غير المتوقعة.

اعتمادا على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تقدم الكثير من الشركات الناشئة أفكارا رائدة في قطاعات تقليدية، مثل الصحة والبيع بالتجزئة وتوصيل الطعام.

وفي تقرير نشره موقع "إمبرنديدوريس" (EMPRENDEDORES) الإسباني، يستعرض الكاتب بيلار ألكازار موليرو بعضا من تلك الأفكار والمشاريع الرائدة التي يمكن أن تغيّر حياة البشر إلى الأفضل في السنوات القادمة.

1. روبوت مساعد لمرضى الخرف

من الواضح أن هناك اتجاها عالميا نحو التخصص في قطاع صناعة الروبوتات المنزلية، فهناك شركات تصنع روبوتات لتعليم الأطفال، وأخرى متخصصة في إنتاج روبوتات رعاية المسنين. والآن، تمكّن الخبراء من تطوير روبوت يهتم برعاية الأشخاص المصابين بالخرف والإعاقات الإدراكية.

وقد طوّرت شركة "تاينيبوتس" (Tinybots) الهولندية روبوت تيسا، وهو عبارة عن أداة تساعد مرضى الخرف على حل المشكلات اليومية، مثل تذكّر الأشياء والتعامل مع الأحداث غير المتوقعة.

تقدم تيسا إرشادات شفهية في جميع الأوقات، تتضمن مواعيد الأكل وارتداء الملابس وتناول الأدوية، وتساعد على إدارة الحياة اليومية ليكون المرضى أكثر استقلالية وأمانا.

2. محرك اقتراحات للأغذية الصحية

تعمل خوارزمية "ميلس" (Miils) بشكل مشابه جدا لخوارزميات "سبوتيفاي" (Spotify) التي تختار لك الأغاني المفضلة، لكن هذه الخوارزمية متخصصة في الطعام.

تعمل "ميلس" كمحرك اقتراحات للطعام الصحي خلال شراء الوجبات، وتساعد على اختيار الأطعمة الصحية، وتقدم الوصفات وتحسب كمية السعرات الحرارية، وترصد جميع المعلومات الغذائية وتقترح خططا لأوقات الوجبات.

3. شركة دعم للمزارع الصغيرة

"إنسبيرا فارمز" (InspiraFarms) هي شركة داعمة للمزارع الصغيرة، حيث تؤجر الأدوات والتكنولوجيا اللازمة لمختلف الأنشطة الزراعية، وهو ما يوفر كثيرا من النفقات في المراحل الأولى من المشاريع الزراعية.

هذه الفكرة موجهة أساسا للبلدان النامية، وخاصة قارة أفريقيا التي تفتقد أغلب دولها إمدادات الكهرباء اللازمة، إضافة إلى العديد من العوائق المالية التي تحول دون تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

4. تطبيق يحوّل الأفكار إلى صور

"ديفلاميل ديزاين" (Deflamel Design) هو تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فيحوّل الكلمات إلى رسوم. بعبارة أخرى، يساعد هذا التطبيق في رسم الأفكار والمفاهيم التي يمكننا شرحها بالكلمات، حيث يحلّل العبارات ويترجمها إلى صور تعكس الحالة المزاجية.

5. تطبيق لتحسين المبيعات عبر الإنترنت

"بيكسل.آي" (pixyle.ai) هي شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، تساعد الشركات عبر الإنترنت على بيع منتجاتها. طور مؤسسوها تطبيقا يحوّل صور المنتج إلى بيانات مصنفة بطريقة جذابة للعميل، مع تفاصيل عن نوع المنتج ولونه، والأقمشة المستخدمة والأحجام والأشكال.

هذا التطبيق عبارة عن أداة لتبسيط إدارة النماذج (الكتالوغات)، فيتيح تحميل مئات الصور في الثانية وتنظيم المعلومات وتحسين محركات البحث للمنتج. يساعدك التطبيق أيضا على تحسين المبيعات بفضل خوارزمية التوصية بالمنتجات المماثلة المدرجة في "الكتالوغ".

6. توصيل الطعام بالدراجات الكهربائية

"غورياس" (Gorillas) هي شركة ناشئة تسعى إلى تحسين إدارة المبيعات عبر الإنترنت، وتيسير الخدمات اللوجستية في قطاع الأغذية. طوّرت الشركة فكرة لتحسين مبيعات "المتاجر المظلمة" أي تلك الموجودة في مراكز المدن وفي الضواحي، والتي لا يمكن للعملاء الوصول إليها بسهولة، حيث تعمل على توزيع المنتجات التي تم شراؤها عبر الإنترنت ونقلها إلى العملاء في أقصر وقت.

ارتفعت قيمة شركة "غورياس" إلى أكثر من مليار دولار، ليس بسبب هذه الفكرة فحسب، ولكن لأنها تعمل أيضا على الحد من هدر الطعام وتقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عن التوصيل للمنازل، حيث تقوم بتوصيل الطلبات بالدراجات الكهربائية.