زيبلاين للتوصيل بالطائرات المسيرة تجمع 250 مليون دولار لخطط التوسع

قالت شركة "زيبلاين" (Zipline) الأميركية الناشئة -التي تعمل في قطاع الطائرات المسيرة، والتي شهدت نموا عززه الوباء بتوصيل اللقاحات والإمدادات الطبية في أفريقيا والولايات المتحدة- إنها جمعت 250 مليون دولار بالتزامن مع حركتها للتوسع عالميا.

وقالت الشركة في بيان إنها خلال الجولة الأخيرة من التمويل وضعت قيمة الشركة الناشئة في ولاية كاليفورنيا عند 2.75 مليار دولار، وإنها ستستخدم التمويل في "التوسع إلى صناعات ومناطق جغرافية جديدة"، بما في ذلك التجارة الإلكترونية "الفورية".

وقالت زيبلاين -التي تصف نفسها بأنها "أكبر خدمة توصيل آلي للطلبات في العالم"- إنها تأمل في تقديم الخدمات للمستهلكين من غير الشركات، حيث تسعى للتنافس مع الخدمات الآلية المنافسة، بما في ذلك خدمة أمازون (Amazon) للتوصيل فائق السرعة.

وقال كيلر ريناودو مؤسس زيبلاين ورئيسها التنفيذي في بيان صحفي إن الشركة "أكملت توصيل مئات الآلاف من شحنات الدم والأدوية واللقاحات، واليوم تقوم زيبلاين بتوصيل تجاري كل 4 دقائق".

وأضاف ريناودو "في العام الماضي شهدنا نموا كبيرا في كل الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة، ونحن نواصل البناء على سجلنا الحافل والتكنولوجيا، لتقديم خدمات لوجستية فورية للمزيد من الشركات والأفراد والمجتمعات".

وكانت زيبلاين قد تأسست في عام 2014، وبدأت بتوصيل الإمدادات الطبية بطائرات مسيرة في أجزاء من أفريقيا، قبل أن توسع خدماتها خلال الولاء لتوزيع معدات الوقاية الشخصية ولقاحات كورونا في غانا وفي ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة.

وخلال الوباء شهدت الشركة نموا قياسيا وارتفاعا في الطلب على خدمة التوصيل بدون تلامس بين الموصل والعميل كما فعلت خدمات التوصيل الآلية المشابهة.

وشهدت فترة النمو توسع الشركة في خدمة التوصيل المستقل على مدار الساعة في رواندا، كما أضافت الشركة 4 مراكز توزيع إضافية تغطي 90% من سكان غانا، وقامت ببدء شراكات جديدة مع شركات توريد الأدوية "كادونا" (Kaduna)، و"كروس ريفر ستيتس" (Cross River States) في نيجيريا، و"تويوتا" (Toyota) في اليابان، و"وول مارت" (Walmart) في الولايات المتحدة.

وتضمنت جولة التمويل مؤسسات استثمارية، مثل: "فيديليتي" (Fidelity)، و"إنتركورب" (Intercorp)، و"إيميرجينغ كابيتال بارتنرز" (Emerging Capital Partners)، و"ريانفنت كابيتال" (Reinvent Capital) التي انضمت إلى قائمة المستثمرين الحاليين، مثل: بايلي غيلفورد (Baillie Gillford)، و"تاماسيك" (Tamasek)، و"كاتاليست فينشرز" (Katalyst Ventures).

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة نت