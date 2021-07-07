ريماك: من شركة ناشئة إلى شركة تستحوذ على بوغاتي الشهيرة لصناعة السيارات

استحوذت شركة تصنيع السيارات الكهربائية الكرواتية ريماك أوتوموبيلي Rimac Automobili، التي بدأت كشركة ناشئة في ورشة صغيرة قبل عقد من الزمان، على شركة التصنيع الفرنسية الشهيرة بوغاتي Bugatti في صفقة أفيد أن قيمتها تبلغ ملايين اليوروهات.

وقالت شركة ريماك أوتوموبيلي الكرواتية المنتجة للسيارات إن مجموعة فولكس فاغن Volkswagen الألمانية، بما في ذلك قسم بورشه Porsche، والتي تمتلك حصة الأغلبية في بوغاتي، تخطط لإنشاء مشروع مشترك جديد معها. وستسمى الشركة الجديدة "بوغاتى-ريماك" Bugatti-Rimac.

وأعلنت ريماك أوتوموبيلي مطلع الأسبوع أنها ستجمع إمكاناتها مع بوغاتي "لإنشاء قوة جديدة للسيارات والتكنولوجيا".

وتقدمت ريماك خلال 10 سنوات من مجرد شركة ناشئة لها ورشة يعمل بها رجل واحد إلى شركة ناجحة تنتج سيارات كهربائية قوية.

ويقول ماتي ريماك، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الذي أسسها عام 2009، إن المشروع يمثل "لحظة مثيرة"، ويصف هذا الجمع الجديد من الشركات بأنه "تطابق مثالي لبعضها البعض فهم يخلقون مسارًا جذريًا وجديدًا ومثيرًا للسيارات".

وتابع في بيان اطلعت عليه ريادة-الجزيرة "لقد كانت قصة للتغلب على كل الصعاب رغم التحديات الهائلة، وهي رؤية طموحة بها العديد من التجارب".

وقال ريماك الذي أسس الشركة بشكل فردي أول الأمر "كانت الفكرة الأصلية هي عبارة عن إنشاء أقوى سيارة كهربائية مختلطة". ومع ذلك، أضاف ريماك "فإن التكنولوجيا التي كنا نحتاجها لم تكن موجودة بعد، والأنظمة التي كانت متاحة لم تكن متاحة لنا كشركة ناشئة للسيارات في عام 2009. وكان من الواضح أنه كان علينا أن نخلق كل شيء بأنفسنا. ومنذ ذلك الحين، ونحن ننمو بالمواهب والكفاءات الأساسية".

وستمتلك بورشه 45% من "بوغاتي ريماك" في حين ستمتلك ريماك أوتوموبيلي الحصة المتبقية البالغة 55%، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الكرواتية. ولم تنشر التفاصيل المالية للصفقة حتى الآن.

وسيستمر تجميع شركة بوغاتي في شرق فرنسا، حيث تأسست الشركة في عام 1909، وستستخدم المركبات محركات تم تطويرها وصنعها في كرواتيا.

وقالت الشركة في بيان "في صناعة تتطور بسرعة متزايدة باستمرار، تظل المرونة والابتكار والاستدامة في صميم عمليات ريماك".

وتابعت "إن توحيد الخبرة التقنية وعمليات ريماك البسيطة مع تراث بوغاتي الذي دام 110 سنوات من التصميم والبراعة الهندسية يمثل براعة اندماج العقول الرائدة في مجال السيارات، فهي تخلق الإثارة وتجذب المفكرين المتقدمين، بينما تلهم الجيل القادم من المبدعين أيضا".

وقال ريماك "إن هدفنا هو أن نظهر للعالم هندسة مذهلة من خلال السيارات الكهربائية والتكنولوجيات المتقدمة".

وقال لوتز مشكي، نائب رئيس المجلس التنفيذي وعضو المجلس التنفيذي للشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات في بورشه "اشترينا أول الأسهم في ريماك قبل 3 سنوات، وقد قمنا بزيادة هذه الأسهم على التوالي منذ ذلك الحين. ومكننا ذلك من بناء علاقة وثيقة مع ماتي وفريقه المبتكر للغاية في مرحلة مبكرة".

وأضاف "نحن الآن نستفيد من ذلك. ريماك تساعدنا بمعرفتها لقيادة العلامة التجارية للمجموعة بنجاح في المستقبل. أنا فخور جدا وسعيد لأننا أوصلنا هذا المشروع المشترك إلى خط النهاية رغم التحديات العديدة. اليوم هو يوم جيد لبوغاتي وبورشه ومجموعة فولكس فاغن بأكملها".