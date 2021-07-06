من المتوقع أن تزيد وظائف مهندسي قواعد البيانات ما بين عامي 2019 و2029 إلى 12800 وظيفة، بمتوسط راتب سنوي: 101.090 ألف دولار.

قال ماديسون هوف وهو عالم بيئي -في تقرير له على موقع "بيزنس إنسايدر" (BUSINESS INSIDER)- أن هناك 20 وظيفة بأجور عالية ومنخفضة التوتر تنمو خلال 20 عاما القادمة وفقا لتوقعات وإحصائيات مكتب العمل الأميركي.

وتتسم هذه الوظائف بدرجة منخفضة نسبيا في تحمل الإجهاد، وتدر على الأقل 75 ألف دولار سنويًا، وتكون أقل توترًا من غيرها من الوظائف.

20. الكتاب التقنيون

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين عامي 2019 و2029 قد تصل إلى 4300 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 69

متوسط ​​الراتب السنوي: 78.590 ألف دولار أميركي.

19. علماء وأخصائيو البيئة

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 7100 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 69

متوسط ​​الراتب السنوي: 80.090 ألف دولار.

18. المحققون الماليون

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 4900 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 69

متوسط ​​الراتب السنوي: 92.730 ألف دولار.

17. مهندسو قواعد البيانات

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 12800 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 69

متوسط ​​الراتب السنوي: 101.090 ألف دولار.

16. أساتذة الفلسفة والدين لما بعد المرحلة الثانوية

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 2100 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 68

متوسط ​​الراتب السنوي: 90.160 ألف دولار.

15. علماء الجيولوجيا

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 1600 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 68

متوسط ​​الراتب السنوي: 112.110 ألف دولار.

14. وكلاء ومديرو أعمال الفنانين والرياضيين

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 2600 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 67

متوسط ​​الراتب السنوي: 98.070 ألف دولار.

13. أساتذة التعليم ما بعد الثانوي

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 3700 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 66

متوسط ​​الراتب السنوي: 75.010 ألف دولار.

12. علماء علوم الحاسب والمعلومات

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 5000 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 66

متوسط ​​الراتب السنوي: 130.890 ألف دولار.

11. عالم وبائيات

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029: قد تصل إلى 400 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 64

متوسط ​​الراتب السنوي: 83.620 ألف دولار.

10. الإحصائيون

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 14800 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 64

متوسط ​​الراتب السنوي: 97.170 ألف دولار.

9. خبراء الاقتصاد

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 2900 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 64

متوسط ​​الراتب السنوي: 120.880 ألف دولار.

8. المختصون بالهندسة الحيوية والطبية

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 1000 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 63

متوسط ​​الراتب السنوي: 98.340 ألف دولار.

7. أساتذة الاقتصاد لمرحلة ما بعد الثانوية

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 900 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 63

متوسط ​​الراتب السنوي: 123.720 ألف دولار.

6. علماء الأغذية والتقنيون

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 600 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 62

متوسط ​​الراتب السنوي: 80.190 ألف دولار.

5. علماء الهيدرولوجيا

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 400 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 62

متوسط ​​الراتب السنوي: 90.150 ألف دولار أميركي.

4. علماء الفيزياء

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 1300 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 62

متوسط ​​الراتب السنوي: 137.700 ألف دولار.

3. محللو بحوث العمليات

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 26100 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 61

متوسط ​​الراتب السنوي: 92.280 ألف دولار.

2. المهندسون الكيميائيون

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 1400 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 61

متوسط ​​الراتب السنوي: 114.820 ألف دولار.

1. خبراء السياسة

الوظائف الجديدة المتوقعة ما بين 2019 و2029 قد تصل إلى 400 وظيفة.

أهمية تحمل الإجهاد: 61

متوسط ​​الراتب السنوي: 124.100 ألف دولار.