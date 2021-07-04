هانوها الكورية تقلص من أسهمها في نيكولا الناشئة بعد اتهامات بالاحتيال

أعلنت هانوها Hanwha غروب الاقتصادية الكورية الجنوبية العملاقة -التي تعمل في مجالات عديدة من الطاقة حتى الصناعات العسكرية- بيع جزء من حصتها في شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية نيكولا كورب Nikola مقابل 53.7 مليون دولار.

وقالت المجموعة إن شركة غرين نيكولا هولدنغز التابعة لها في الولايات المتحدة باعت 2.9 مليون سهم من أسهم نيكولا كورب، لتنخفض حصتها في الأخيرة من 5.6% إلى 4.86%، بحسب البيانات المقدمة لهيئة الأوراق المالية والتداول الأميركية.

وقالت هانوها الأسبوع الماضي إن هذه الخطوة جزء من خطة تنفذها غرين نيكولا لتقليص حصتها في نيكولا كورب بمقدار النصف، خلال الفترة من 6 يونيو/حزيران الماضي إلى 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هانوها غروب القول في بيان "بعيدا عن بيع الأسهم، ستواصل هانوها التعاون مع نيكولا لإقامة نظام للنقل صديق للبيئة، وتطوير سلسلة القيمة في صناعة الهيدروجين التي تبدأ من الإنتاج وحتى النقل مرورا بالتخزين".

يُذكر أن أنشطة هانوها غروب تبدأ من الطاقة الشمسية وحتى الصناعات الجوية، وتبحث باستمرار عن آفاق التوسع في قطاع الطاقة المتجددة.

كانت نيكولا كورب قد أثارت اهتمام المستثمرين كشركة واعدة في تطوير شاحنات تعمل بخلايا الوقود التي تعتمد على الهيدروجين كوقود، لكن إثارة أحد المستثمرين للاتهامات بوجود عمليات احتيال بالشركة دفع السلطات الرقابية الأميركية لإجراء تحقيق مع الشركة الناشئة.

وتنظر "هيئة التداول والأوراق المالية" في مزاعم من قبل شركة استثمارية بأن نيكولا قدمت بيانات كاذبة حول التقنية الخاصة بها. ونفت الشركة من جانبها ارتكاب مخالفات، لكنها أقرت في فبراير/شباط بأن بعض بياناتها السابقة كانت "غير دقيقة كليًا أو جزئيًا".

وكان تريفور ميلتون قد استقال في سبتمبر/أيلول عن منصبه كرئيس تنفيذي لنيكولا التي تعمل على تطوير شاحنات ثقيلة تعمل بالبطاريات والهيدروجين، وذلك بعد فترة وجيزة من إصدار شركة هيندنبرغ Hindenburg للأبحاث تقريرا يتهمه بتقديم تأكيدات كاذبة بشأن الشركة.

ودحضت نيكولا بعض مزاعم هيندنبرغ، لكنها أقرت بأن بعض بياناتها السابقة كانت كاذبة. ونيكولا شركة سيارات كهربائية ناشئة طرحت للاكتتاب العام عبر شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في يونيو/حزيران 2020 لكنها اتهمت حديثا بالكذب بشأن تقنيتها، والمبالغة في تقييم صفقات أعمالها، وأنها عمدت إلى التضليل بتصوير شاحنة وهي تنزلق على طريق منحدر بمقطع فيديو ترويجي.

وتُعرف شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أيضًا باسم شركات الشيكات على بياض، لأنها تسمح للشركات الناشئة التي تستحوذ عليها، مثل نيكولا ولوردستاون، بجمع رأس المال، غالبًا من دون الكشف عن خطط مفصلة عن كيفية إنفاقه. ولقد خفت الأشهر الأخيرة حدة الاندفاع لبدء مثل هذه العمليات بسبب التدقيق المتزايد من قبل مراقبي تداول الأوراق المالية.

كان سعر سهم نيكولا كورب، الذي بلغ على مؤشر ناسداك الأميركي في حزيران/يونيو العام الماضي 33.75 دولارا، قفز إلى 93.99 دولارا خلال 4 أيام فقط، لكنه تراجع إلى 17.99 دولارا بعد الاتهامات بالاحتيال في سبتمبر/أيلول الماضي.