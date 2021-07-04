بنك مصر يدعم التكنولوجيا المالية في أفريقيا

أعلن بنك مصر دعم التحول الرقمي في قارة أفريقيا من خلال رعاية مسار التكنولوجيا المالية لتحدي أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي الذي تجرى فعالياته حاليا بصورة رسمية في مصر وكينيا وأوغندا والمغرب وتونس.

وكشف البنك، في بيان صحفي الأسبوع الماضي، عن إقامة فعاليات عدة على مدار التحدي تستهدف دعم ومساعدة الفرق المشاركة في مجال التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تأتي في شكل محاضرات وورش وفيديوهات تعليمية عن التكنولوجيا المالية واللوائح والقوانين الحاكمة لها التي تعدّ عاملًا أساسيًّا في تطور الاقتصاد الرقمي، بخاصة أن سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مستعدة استعدادا جيدا للتوسّع والتنوع.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، الدور المهم الذي يقوم به بنك مصر في دعم التحول الرقمي حيث ينتهج إستراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي.

وأشار إلى أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيسهم إسهامًا كبيرًا في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، لافتا إلى أن البنك قام أخيرًا بتدشين قطاع التحول الرقمي، حيث يتيح القطاع إنشاء نموذج مرن متزامن مع عصر التحول الرقمي، كما يتيح التحول الرقمي بجميع العمليات البنكية.

وأوضح أن الغرض الرئيس من التحول الرقمي هو تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق النجاح والريادة والنمو بوجه عام، كاشفا عن الاستثمار في تطوير الثقافة المؤسسية من خلال العمل على تطوير المنتجات والخدمات المصرفية بما يساعد العاملين على أداء عملهم بطريقة أسهل وأسرع.

ويعدّ تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي برنامجًا لبناء وتبنّي قدرات أصحاب الشركات الناشئة من ذوي الأفكار المبدعة، إذ يوفّر للمشاركين التدريب وجلسات العمل، ويقدم لهم كل ما يحتاجون إليه من دعم فني ولوجستي.

ويتنافس المشاركون بعد تلقي التدريب في النهائيات المحلية، وبعد ذلك يتأهل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية التي تُعقد سنويًّا ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء التابع لجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE).

يأتي ذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنهم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "بنية" (Benya).