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باستخدام تقنية علم الأعصاب.. رائد أعمال ينجز صفقة بـ 4.5 ملايين يورو

تمتد خبرة يوسف ظاظا العملية لأكثر من 25 عاما في مجالي تطوير الأعمال التجارية وتوجيهها

أنجز رائد الأعمال الأوروبي ذو الأصل الجزائري يوسف ظاظا عقد مبيعات بقيمة 5.34 ملايين دولار لصالح شركة تكنولوجيا معلومات بلجيكية (الجزيرة)
أنجز رائد الأعمال الأوروبي ذو الأصل الجزائري يوسف ظاظا عقد مبيعات بقيمة 5.34 ملايين دولار لصالح شركة تكنولوجيا معلومات بلجيكية (الجزيرة)
31/7/2021

أنجز رائد الأعمال الأوروبي ذو الأصل الجزائري يوسف ظاظا عقد مبيعات بملايين اليوروهات لصالح شركة تكنولوجيا معلومات بلجيكية، وذلك خلال جائحة كورونا التي عكست حالة من عدم اليقين الاقتصادي باستخدام منهجية أطلق عليه اسم "يس" التي ترتكز بالكامل على علم الأعصاب والمطبقة على مبيعات العقد وإبرامه.

تمتد خبرة ظاظا العملية لأكثر من 25 عاما في مجالي تطوير الأعمال التجارية وتوجيهها (الصحافة العربية)

ظاظا مؤسس منظمة "مايند ساكسس" (Mind Success) التي يقع مقرها في إسبانيا، وتركز على تقديم حلول قائمة على العلوم العصبية التي أثبتت فاعليتها للأعمال اليومية، حيث يساعد المؤسسات التجارية على استكشاف زيادة مبيعاتها من خلال منهجية مبتكرة يطلق عليها اسم "يس".

وتمتد خبرة ظاظا العملية لأكثر من 25 عاما في مجالي تطوير الأعمال التجارية وتوجيهها، وقام بالعديد من الأعمال التجارية بنجاح مع منظمات الأعمال الدولية.

ولكونه متخصصًا في المبيعات، يقوم ظاظا بتوجيه الأعمال التجارية من خلال استخدام منهج مختلف تمامًا عن غيره، يعتمد على العلوم العصبية.

وبحسب ظاظا، فقد استطاع من خلال استغلال خبراته العملية في ابتكار "معادلة النجاح يس" وهي مسرع للمبيعات والأرباح في أوقات قياسية بناءً على 3 مبادئ رئيسة: هوية القائد والعلاقة بالمال والعلوم العصبية المطبقة على عملية المبيعات.

ويقول رجل الأعمال إن منهجية "يس" أثبتت فاعليتها بشكل مبهر حتى خلال فترة جائحة كورونا التي تسببت في أزمة صحية عالمية.

وقد أعرب عن سعادته لإبرام عقد بقيمة 4.5 ملايين يورو (5.34 ملايين دولار) خلال 9 أشهر فقط لصالح شركة تكنولوجيا المعلومات البلجيكية.

يعد ظاظا مستشارًا للعديد من منظمات الأعمال الدولية الكبيرة. وقد أشادت عدة أسماء عالمية في الأسواق بـ "معادلة النجاح يس".

ومن أبرز عملائه أنتوني روبنز وشركتا "ساكسس ريسورسز" (Success Resources) و(JCDecaux) وموقع بوكينغ (Booking.com) والخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) ومجموعة منتجعات وفنادق ميليا (Melia Hotels Resorts) ومجموعة فنادق تيتانك (Titanic Hotels) ومجموعة "آي إن جي" (ING) الهولندية وغيرها الكثير.

وقد ثبتت فاعلية هذه المنهجية ونجاحها في عالم الأعمال التجارية، وقد أثرت بالفعل فيما يفوق 10 آلاف رائد أعمال وقائد في أكثر من 25 بلدا حول العالم.

وتمت دعوة شركة تكنولوجيا المعلومات البلجيكية لتنظيم فعالية ورشة عمل في دبي التي عقدت يوم 24 يونيو/حزيران 2021 للالتقاء بـ 25 من أفضل شركات تكنولوجيا المعلومات في الإمارة، ومشاركة حلها الفريد من نوعه لآخر تحديات السوق.

المصدر : الجزيرة

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