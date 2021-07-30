5 نصائح حول إدارة الأموال الشخصية لرواد الأعمال وكيفية استثمارها

مع استمرار جائحة كوفيد-19، ليس هناك شك في أننا نشعر بضغوط مالية متزايدة بسبب الفواتير وانخفاض الأجور وعدم اليقين الوظيفي واستنزاف المدخرات.

وفي تقرير نشره موقع "ميس ماليني" (Miss Malini)، تستعرض الكاتبة بوجا ماهيشواري عددا من الأسئلة الأكثر تداولا حول أساسيات التخطيط المالي وتنمية الثروة والاستثمارات الذكية وإدارة الأموال والسلامة المالية لرواد الأعمال ، والتي تجيب عنها الخبيرة والمخططة المالية يوغيتا داند.

السن المناسب للبدء بالاستثمار

تقول داند -فيما يتعلق بالسن المناسب لبدء الاستثمار- إنه من الأفضل بدء الاستثمار في سن مبكرة، وبما لا يقل عن 50% من الراتب. وتنصح داند المستثمرين الشباب بشيء من المجازفة، والاستثمار في الصناديق المشتركة، مع أفق 15 عاما على الأقل.

خيارات الادخار للأطفال

بخصوص الاستفسارات حول أفضل خيارات الادخار للأطفال، من بين الودائع الثابتة والصناديق المشتركة وصناديق الادخار والتأمين، تؤكد داند أن كل استثمار له ميزاته وعيوبه.

ويمكن الاحتفاظ بالودائع المتكررة والثابتة على المدى القصير لحالات الطوارئ، أما الصناديق المشتركة فإنها تساعد في تكوين رصيد مالي مهم على المدى الطويل. في المقابل، لا يعدّ التأمين استثمارا، بل وسيلة لحماية الأطفال من الحوادث غير المتوقعة.

الاستثمار في السندات الذهبية

فيما يتعلق بالاستثمار في السندات الذهبية خلال الأزمة الحالية، تشير داند إلى أن المخططين الماليين ينصحون باستثمار ما لا يقل عن 10% من المحافظ المالية في الذهب عن طريق السندات الذهبية أو صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

ويعدّ ذلك بمثابة التحوط في حالة حدوث أية كوارث مثل الحروب والأوبئة، وهو ما نعيشه اليوم على وجه التحديد. لذلك، يعتبر الاستثمار في السندات الذهبية منطقيا في الوقت الراهن، لكن على ألا يتجاوز ذلك 10% من محفظتك الاستثمارية.

استثمارات رعاية الوالدين

بخصوص الاستثمارات التي يمكن القيام بها لرعاية الوالدين في سن التقاعد والشيخوخة، تقول داند إن أول خطوة هي تأمين استثمارات في خطة الادخار الحكومية لكبار السن، ويمكن أيضا اختيار الصناديق المشتركة المختلطة.

وإذا كنت تخطط للاستثمار بأموالك الخاصة، تقترح داند التأكد من أن لديك بوليصة تأمين صحي ضخمة أولا، ثم البدء بالاستثمار في الصناديق المشتركة التي يمكن تصفيتها عند الحاجة.

الاستثمار في العملات المشفرة

تؤكد داند أن المشكلة الأساسية بالنسبة للاستثمار في العملات المشفرة هي تقلب قيمتها، لكن إذا كنت على استعداد للمخاطرة، ولديك أموال تزيد على حاجتك، يمكنك الاستثمار في هذه العملات من خلال منصات مثل "وازيركس" (Wazirx) أو"زيب باي" (Zebpay).