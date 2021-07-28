8 نصائح لتعزيز النمو في الشركات الناشئة

تعد التحالفات والشراكات ومراجعة سياسات التسعير والانفتاح على أسواق جديدة من أهم إستراتيجيات تطوير المشاريع التجارية الناشئة.

في تقرير نشرته مجلة "موي نيغوثيوس إي إيكونوميا" (muy negocios & economia) الإسبانية، يقول الكاتب خوان بيدرو فرنانديز إن بدء مشروع تجاري يتطلب الكثير من العمل والتعب والاستثمار المالي، لكن النجاح على المدى الطويل يحتاج أساسا إلى تحقيق النمو المستدام والحفاظ على الجودة.

ومن أهم إستراتيجيات النجاح وفقا للكاتب، التوسع نحو أسواق جديدة، وهو ما يتطلب دراسة تحليلية معمّقة تشمل عدة جوانب بينها العمالة والخدمات اللوجستية وشبكات التوريد.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إنشاء برامج ولاء للعملاء واعتماد سياسات تسعير ملائمة وزيادة منافذ البيع، ومعرفة آليات التسويق والسياسات الضريبية والمسائل القانونية واللوائح المعمول بها، والإلمام بعدة لغات إذا كنت تركز على التجارة الدولية.

ومن أجل توسيع معارفك وخبراتك ومهاراتك العملية، من الأفضل أن تحيط نفسك بالخبراء.

مراجعة سياسة التسعير

في كثير من الحالات، قد تكون لديك سياسة تسعير خاطئة، إما منخفضة جدا أو باهظة. من الأفكار الجيدة تحديد نطاقات أسعار مختلفة، لتوفر خيارات كثيرة للعملاء، كما أن التحكم في الأسعار سيساعدك على أن تكون أكثر قدرة على المنافسة.

إنشاء تحالفات مع شركاء جدد

هناك خيار آخر يجب أخذه بعين الاعتبار وهو إقامة تحالفات إستراتيجية مع شركاء جدد حتى لا تضطر إلى تخصيص المزيد من الموارد وتواصل النمو دون الحاجة إلى المزيد من المدفوعات.

الاستعانة بأطراف خارجية

يُقصد بالاستعانة بمصادر خارجية، على وجه التحديد، التعاقد مع طرف ثالث لتوفير خدمات محددة، أو تعيين خبير لتقديم المشورة خلال عملية الإنتاج أو التسويق.

الانفتاح على العالم

أحد أفضل طرق تحقيق النمو هو التوسع والانفتاح على دول أخرى، لكن ذلك يحتاج إلى تكاليف عالية لتعيين موظفين جدد وتوفير الخدمات اللوجستية وتأمين خدمات التوريد.

الوصول إلى عملاء جدد

يتعين عليك السعي باستمرار للوصول إلى عملاء جدد دون فقدان الربحية، لكن في بعض الأحيان يكون كسب العملاء القدامى أكثر فائدة من الناحية المالية. يجب في هذه الحالة أن تضع خطة لتحليل التكلفة التي تحتاجها للوصول إلى كل نوع من العملاء.

زيادة قنوات البيع

يعد تنويع إستراتيجيات التسويق أحد الجوانب المهمة لتطوير مشروعك التجاري. ويمكن للإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل الاجتماعي أن تمنحك الفرصة لجلب عملاء جدد من خلال زيادة قنوات البيع.

إنشاء برنامج ولاء للعملاء

للاحتفاظ بالعملاء، تحتاج إلى تطوير برنامج ولاء. عليك أن تأخذ في الاعتبار الأهداف التي تريد الوصول إليها مع عملائك عبر هذا البرنامج.

شراء الأصول المنافسة

يمكنك شراء شركة منافسة لتوسيع نطاق عملك، وقد تحصل على كنز حقيقي من خلال الاستحواذ على قواعد البيانات ومحافظ العملاء.