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7 نصائح مالية لرواد الأعمال المبتدئين حول الادخار والإنفاق بذكاء

بمرور الوقت، تمكّنك المدخرات من تحقيق الأهداف طويلة المدى. وإلى جانب الاستثمار، يجب أن تكون على دراية بخطوات توفير المال في حياتك اليومية وحتى أثناء إنفاق المال.

من أجل تنمية ثروتك تحتاج إلى استثمار جزء من دخلك باستثمارات عالية العوائد (غيتي)
من أجل تنمية ثروتك تحتاج إلى استثمار جزء من دخلك باستثمارات عالية العوائد (غيتي)
27/7/2021

في تقرير نشرته صحيفة "فايننشال إكسبريس" الهندية، تحدّث الكاتب سونيل داوان عن بعض الطرق للادخار والإنفاق بذكاء لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة.

يقول الكاتب: ومن أجل تنمية ثروتك، تحتاج إلى استثمار جزء من دخلك في استثمارات عالية العوائد. وبمرور الوقت، تمكّنك هذه المدخرات من تحقيق الأهداف طويلة المدى. وإلى جانب الاستثمار، يجب أن تكون على دراية بخطوات توفير المال في حياتك اليومية وحتى أثناء إنفاق المال.

سواء كنت من المبتدئين أم لا، هناك 3 مجالات يجب السيطرة عليها وهي الإنفاق والاقتراض والاستثمار. ففي كل الأحوال، ستنفق المال على الأساسيات وتلجأ للاقتراض في فترة ما، وستستثمر لتحقيق أهدافك في الحياة.

فيما يلي بعض طرق الادخار والإنفاق بذكاء للاستفادة من كل سنت من دخلك.

  • البدء مبكرا

عليك الشروع في الادخار مبكرا قدر الإمكان في حياتك حتى من خلال مبلغ قليل، وبمرور الوقت سيصبح ذلك عادة بالنسبة لك ويمنحك بداية واعدة. ستستفيد من هذه الطريقة في الادخار على المدى الطويل ويمكن أن تشهد قيمة مدخراتك نموا هائلا.

لا تماطل وابدأ في الادخار مبكرا لأنك ستحتاج إلى مبلغ صغير فقط لادخاره كل مرة بدلا من تخصيص مبلغ أكبر إذا بدأت في مرحلة متأخرة.

  • ادخر ثم أنفق

القاعدة العامة للادخار هي إنفاق ما تبقى من دخلك بعد الادخار أولًا، أما إذا كنت تنفق أولًا ثم تدخر ما تبقى، فأنت بحاجة إلى عكس هذه العملية.

  • التحقق من الحسابات المصرفية

يمتلك معظمنا أكثر من حساب مصرفي واحد، لذلك يجب مراقبة كشوف الحسابات المصرفية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي رسوم قد خُصمت من رصيدك لأي سبب. تحقق من البنك لمعرفة ما إذا كان من الممكن أن يعكسها ويتخذ إجراءات لعدم تكرار ذلك مرة أخرى. علاوة على ذلك، يجب التحقق أيضا من رسوم الحد الأدنى للرصيد واتخاذ الإجراءات الضروريّة وفقا لذلك.

  • التأمين

في حال كان هناك أشخاص يعتمدون عليك ماليا، فعليك اختيار تأمين مناسب على الحياة ويفضل أن يكون من خلال خطة تأمين لأجل محدّد، وحاول الحصول على تغطية صحية لجميع أفراد الأسرة. من خلال دفع تكلفة صغيرة كعلاوة لتغطية هذه المخاطر، فإنك تضمن عدم تضرر مدخراتك عندما تواجه ظروفًا طارئة، وعدم تأثّر أهداف عائلتك في الحياة.

  • مستحقات بطاقة الائتمان

إذا كنت معتادا على دفع مستحقات بطاقتك الائتمانية كل شهر، فأنت تلحق ضررا كبيرا بأموالك. يقدّر معدل الفائدة السنوي بقرابة 40% أو حتى أكثر على بعض البطاقات. تأكد من سداد المبلغ المستحق على بطاقة الائتمان بالكامل بحلول تاريخ الاستحقاق لتجنب الرسوم المتأخرة والإضافيّة.

  • القرض العقاري

إذا كان لديك قرض عقاري فعليك الاستمرار في سداده مقدما ولا تنتظر حتى تنتهي مدته. وكلما انتهيت من سداد القرض مبكرا زادت قيمة المدخرات التي ستجمعها لاحقا.

  • اللجوء إلى الفضاء الرقمي

يجب الاستفادة قدر الإمكان من المنصات الرقمية للتسوق، سواء من أجل قضاء الاحتياجات المنزلية أو تسديد الفواتير أو حتى شراء التأمين على الحياة. وبشكل عام، تكون أقساط خطط التأمين لأجل محدّد أقل بنسبة 25% تقريبا من الإصدار غير المتصل بالإنترنت من نفس الخطة.

بمجرد أن تكتسب عادة الادخار في المعاملات الصغيرة وعلى نسق يومي، ستظهر النتيجة النهائية بمرور الوقت وستجد طرقا جديدة للاستمرار في توفير المزيد من المال حتى أثناء الإنفاق. يمكن أن يسير كلا الأمرين جنبا إلى جنب لتوفير مبلغ كبير على المدى الطويل.

المصدر : الصحافة الأجنبية

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