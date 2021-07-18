شركة ناشئة للتطبيقات الصوتية تنهي جولة تمويل ناجحة بـ3 ملايين دولار

يسعى التطبيق إلى توفير ملخصات صوتية لأشهر الكتب العالمية مبيعا، في زمن لا يتعدى قدره 15 دقيقة.

أعلنت منصة "وجيز" المتخصصة في نشر ملخصات الكتب الصوتية، عن ختام جولة تمويلية بقيادة صندوق "إس تي في" (STV) للاستثمار، حصلت فيها على تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أميركي، وبمشاركة كل من "موضوع"، و"شروق بارتنرز" (Shorooq Partners)، وأخيرًا "وايز فنتشير" (Wise Ventures).

ولم يستغرق تطبيق وجيز منذ انطلاقه رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2020 وقتا طويلا حتى تصدر قائمة الأعلى نموا في العالم العربي، فقد وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 800 ألف في 7 أشهر.

ويسعى التطبيق إلى توفير 3 خدمات رئيسية، هي: توفير ملخصات صوتية لأشهر الكتب العالمية مبيعا في زمن لا يتعدى قدره 15 دقيقة، بالإضافة إلى اهتمامه بتطوير مهارات الأفراد عن طريق تقديم الخدمة الصوتية لكتب غيّرت العالم من رواد أعمال ومفكرين وكتاب كبار في العديد من المجالات، كما يوفر خدمة القراءة والخدمة الصوتية للاستماع في نفس الوقت.

وسيساعد الاستثمار الجديد وجيز على التوسع في المحتوى الذي تقدمه عبر الدخول في مجال البودكاست المختصر (وجيز كاست)، وإنشاء شراكات جديدة، وإضافة محتوى بلغات أخرى مثل التركية والأردية.

وقد صرّح محمد زعترة، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لوجيز -في بيان صحفي بعد إغلاق الجولة التمويلية بنجاح- "رغم وجود أكثر من 400 مليون نسمة يتحدثون اللغة العربية حول العالم، يعد المحتوى المتوفر باللغة العربية محدودا. بالإضافة لذلك، يفضّل قراء المنطقة الاطّلاع على ملخّص المحتوى وفحوى الكتب عوضًا عن الكتب الكاملة. كما نوفر لمستخدمينا عبر وجيز فرصة الاطلاع -باللغة العربية- على الأفكار الرئيسية من أكثر الكتب شهرةً حول العالم، مما يوفر عليهم الوقت ويمكنهم من الإلمام بالأفكار الرئيسية كذلك".

وتعليقًا على هذا الاستثمار، قال طلال ضامن كبير المحللين في "إس تي في": "نحن سعداء بالتعاون مع شركة ناشئة سريعة النمو كوجيز، والتي تمثل أول استثمار لنا في منطقة الشام. عبر حيازتهم لأكبر مكتبة لملخصات الكتب في المنطقة، ابتكرت الشركة نموذج عملٍ يزداد قوة ومتانة بمرور الوقت وزيادة عدد المستمعين. نعتقد أن تلخيص المحتوى مساحة بيضاء مهمة في المنطقة، ويسعدنا أن نتعاون معهم في رحلتهم".

ويمكن لمستخدمي تطبيق وجيز الوصول إلى الأفكار الرئيسية في أكثر الكتب شهرةً حول العالم، عبر مكتبة وجيز التي تتكون من أكثر من 3500 ملخص صوتي ومقروء لأهم وأشهر الكتب حول العالم.

الملخصات المتوفرة -والتي تقدّم جميعها باللغة العربية- مبنية على مجموعة مختارة بعناية من أشهر الكتب، تمر بتدقيق وإدارة جودة على مستوى عالٍ قبل أن يتم نشرها على المنصّة.