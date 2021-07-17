تستهدف 200 ألف شاب.. مايكروسوفت مصر تطلق مبادرة لدعم مجتمع ريادة الأعمال

تدعم شركة شركة مايكروسوفت مصر عددا من المبادرات لمساعدة رواد الأعمال الشباب وتشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة تحديدا العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا الإطار تتعاون شركة مايكروسوفت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية في إطلاق العديد من المبادرات التي تسعى لتحقيق الأهداف السابقة.

ومن أهم هذه المبادرات مبادرة "احترف أون لاين"، وتتيح هذه المبادرة تدريبا ذاتيا مهنيا متعدد المستويات لنحو 10 آلاف متخصص في تكنولوجيا المعلومات في مصر سنويا.

كذلك مبادرة "طور وغير" وتشمل المهارات الرقمية ومهارات التوظيف ومهارات البرمجة، وبذلك تستهدف هاتان المبادرتان تطوير مهارات 200 ألف شاب سنويا.

فضلا عن إطلاق مبادرة "المهارات العالمية" لتطوير مهارات الشباب في أكثر 10 وظائف مطلوبة في جميع أنحاء العالم باستهداف 10 آلاف متدرب في 2021.

وفي إطار مبادرة "احترف أون لاين لتدريب المدربين" سيتم التعاون في بناء قدرات 3 آلاف متدرب كل 3 أشهر من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات في مختلف المحافظات، فضلا عن التعاون في تنفيذ مبادرة "تطوير المهارات" من خلال مسارات تدريب لعدد 500 من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات بالجهات الحكومية على التقنيات المتقدمة، كما سيتم تنفيذ ورش عمل لـ100 من القادة الحكوميين من خلال كلية أعمال مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، تم الأسبوع الماضي توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التعاون مع شركة مايكروسوفت مصر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الوزير المصري عمرو طلعت في مقر رئاسة الوزراء بالقاهرة.

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت مصر في إطلاق برنامج بناء القدرات الوطنية "تميز" من أجل إعداد كوادر شابة في مجالات التكنولوجيا المطلوبة لتنفيذ مشروعات مصر الرقمية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مبادرة "انطلق" التي تستهدف أصحاب العمل الحر في مصر بدءا بمسار مطوري البرمجيات، وذلك باستهداف نحو 1200 متدرب سنويا.

وقد وقع مذكرة التفاهم رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وميرنا عارف المديرة العامة لشركة مايكروسوفت مصر.

فيما تهدف المذكرة الثانية الموقعة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مع شركة مايكروسوفت مصر إلى تعزيز التعاون في مجالات احتضان الشركات الناشئة وتحفيز الابداع التكنولوجى ودعم وتدريب رواد الأعمال، وذلك من خلال برنامج الشركة الذي تنفذه على مستوى العالم والمعروف باسم "مايكروسوفت للشركات الناشئة".

كما تتضمن مسارات التعاون بين الجانبين تدريب 500 من رواد الأعمال من مختلف المحافظات في التخصصات التكنولوجية، وتزويدهم بالمعرفة حول أفضل الممارسات المتعلقة بنمو الشركات الناشئة وإستراتيجيات الدخول إلى السوق.

وتشتمل مذكرة التفاهم على 4 مسارات للتعاون بين شركة مايكروسوفت مصر ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، من بينها دعم 100 شركة ناشئة وتعزيز فرص نموها بشكل مستدام من خلال إتاحة خدمات سحابة "مايكروسوفت أزور" للشركات الناشئة بقيمة تقدر بـ 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى الدعم والتمكين التقني، والاستشارات الفنية، والتواصل مع خبراء الشركة، والمساعدة في الوصول إلى العملاء، والتدريب على إستراتيجيات اختراق السوق، وتقديم المساعدة في الوصول إلى المستثمرين.

وفي السياق نفسه، ستعمل شركة مايكروسوفت بالتعاون مع الهيئة على إثراء محتوى منصة "إبداع مصر" والمعروفة باسم "ايجيبت إينوفيت" (EgyptInnovate)، وكذلك التعاون في إنشاء مساحة مخصصة للشركات الناشئة والتدريب تحت اسم "مايكروسوفت سبيس" Microsoft Space) ) بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، حيث سيتم بهذه المساحة تنفيذ برنامج "سكيل لاب" (SkillsLab) لإتاحة تدريب عملي في المهارات الرقمية ذات الصلة بالسوق وبشهادات معتمدة عالميا.