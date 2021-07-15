قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك (Facebook) أمس الأربعاء إن فيسبوك تعد برنامجا لدفع مليار دولار لصناع المحتوى حتى نهاية عام 2022 كجزء من محاولة لجذب المؤثرين إلى منصاته.

وقالت شبكة التواصل الاجتماعي إن المليار دولار سيتم تخصيصها لصناع المحتوى من جميع الفئات، مما يمنح المؤثرين حافزا لإنشاء ونشر محتوى أصلي على فيسبوك، وسيتمكن المؤثرون من كسب المال باستخدام مزايا محددة على فيسبوك وإنستغرام (Instagram) أو عن طريق تحقيق إنجازات محددة، وإذا قام صناع المحتوى بالبث المباشر بشكل منتظم -على سبيل المثال- فإنه يمكنهم كسب المال.

وفي العام الماضي، ظهر سباق عنيف بين شركات التكنولوجيا التي تسعى إلى مغازلة صناع المحتوى عبر الإنترنت ممن يمكنهم تحريك مشاركات هائلة وجلب معجبيهم الشباب وأهميتهم الثقافية للمنصة، وطورت تيك توك (TikTok) ويوتيوب (Youtube) علاقات عميقة في مجتمع صناع المحتوى من خلال مساعدتهم على جني الأموال وبناء مزايا لتلبية احتياجاتهم.

وفي إطار برنامج فيسبوك الجديد -والذي يقتصر على الدعوات الخاصة فقط في الوقت الحالي- سيرى صناع المحتوى المؤهلون إخطارات تشجعهم على الانضمام إلى هذه المحاولة عند فتح التطبيق.

وقالت فيسبوك إنها تخطط لإنشاء مكان مخصص لصناع المحتوى لتتبع مكافآتهم على إنستغرام وفيسبوك بحلول نهاية العام.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها فيسبوك أموالا لصناع المحتوى مقابل استخدام منتجاتها، فقد دفعت الشركة سابقا لمؤثري تيك توك ويوتيوب لاستخدام مزايا إنستغرام مثل "آي جي تي في" (IGTV)، وهي مزايا فيديو طويلة تشبه يوتيوب، وريلز (Reels)، التي تعمل بشكل مشابه لتيك توك.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي تعهدت فيسبوك باستثمار 10 ملايين دولار على مدار العامين المقبلين في مجتمعات السود للألعاب، حيث قدمت لبعض صناع المحتوى مدفوعات شهرية مكفولة لاستخدام "فيسبوك غيمنغ" (Facebook Gaming)، وهي منصة بث مشابهة لتويتش (Twitch).

وأصبحت المدفوعات المباشرة طريقة شائعة بشكل متزايد لمحاولة إبعاد صناع المحتوى عن تيك توك، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بدأت سناب شات في التبرع بمليون دولار يوميا لصناع المحتوى ممن شاركوا في خاصية "سبوت لايت" (Spotlight) للتطبيق، والتي تعمل بشكل مشابه لتيك توك، وقد توقفت هذه المدفوعات مؤخرا، مما يجعل برنامج المكافآت على فيسبوك مغريا.

وهناك ما لا يقل عن 50 مليون شخص حول العالم يعتبرون أنفسهم الآن صناع المحتوى، وهو واحد من أسرع قطاعات الأعمال الصغيرة نموا، وفقا لتقرير صادر عن شركة رأس المال الاستثماري "سيغنال فاير" (SignalFire).

وأمس الأربعاء، قالت شركة "سينسور تاور" (SensorTower) لإحصاءات الأجهزة المحمولة إن تيك توك كان التطبيق الأكثر تنزيلا على مستوى العالم في النصف الأول من عام 2021.

وقال الشركة إن تيك توك تجاوز أيضا 3 مليارات تثبت على مستوى العالم، مما يجعله أول تطبيق غير تابع لفيسبوك يتجاوز هذا الرقم.

© مؤسسة نيويورك تايمز 2021

نقلتها للعربية صفحة ريادة-الجزيرة نت