تقوم غوغل بالتنسيق بين هذه شركات الناشئة والخبراء المعنيين لديها لتقديم خدمات الدعم والتدريب لمؤسسي الشركات في ما يخص التحديات التقنية والتكنولوجية.

أعلنت "غوغل" (Google) ضمن برنامجها الإقليمي، مسرّعة الأعمال الناشئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (Google for Startups Accelerator: MENA)، أسماء 12 شركة اختيرت للانضمام إلى البرنامج بغرض دفع عجلة التنمية والانتعاش الاقتصادي في المنطقة.

وحسب الشركة، تسعى غوغل ضمن برنامجها الإقليمي مسرّعة غوغل للأعمال الناشئة: منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دعم الشركات الناشئة في المنطقة.

وقد أطلقت غوغل هذا البرنامج في أواخر عام 2020، واستقبلت الدفعة الأولى للشركات في يناير/كانون الثاني 2021.

وحظيت الدفعة الأولى من البرنامج بصخب كبير إذ يرى رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة أن الانضمام إلى هذا البرنامج أحد أبرز علامات النجاح لتلك الشركات الناشئة.

وبرنامج غوغل لتسريع الأعمال هو برنامج مدته 3 أشهر يستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأولي (SEED) والاستثمار الأولي (SERIES A) في المنطقة، وينطلق البرنامج من خلال منصة افتراضية.

وتضع غوغل شروطا أولية تفرز بها الشركات المتقدمة للانضمام إلى البرنامج، من أهمها أن يكون مقر الشركة الرئيس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يجب أن يكون مجال عمل الشركة الرئيس هو التقنية والتكنولوجيا، وما إذا كانت الشركة الناشئة المتقدمة للبرنامج تسعى للاستعانة بالذكاء الاصطناعي، وتوظيف التكنولوجيا، في حل التحديات التي تواجه الشركات في مراحل نموها المختلفة، وعمليات تشغيلها انطلاقا من المدينة أو الدولة التي تقدم خدماتها فيها إلى صعيد النمو في المنطقة كلها أو على المستوى الدولي لاحقا.

ويطلب من أصحاب الشركات قبل الانضمام إلى البرنامج تحديد أهم التحديات التي تواجههم.

وتقوم غوغل بالتنسيق بين هذه الشركات والخبراء المعنيين لديها لإيجاد حلول لهذه العقبات.

ويقدم البرنامج بوجه عام خدمات الدعم والتدريب لمؤسسي الشركات الناشئة في ما يخص التحديات التقنية والتكنولوجية.

ومن المعروف أن برنامج مسرّعة غوغل للأعمال الناشئة الإقليمي يسعى لتقديم هذا الدعم للشركات الناشئة في الهند واليابان وكندا والولايات المتحدة والبرازيل.

ومن بين الشركات الناشئة المختارة للمشاركة في الإصدار الثاني من البرنامج 5 شركات قد شاركت في تأسيسها سيّدات أو تقودها بالكامل سيدات.

وفي ما يأتي نبذة مختصرة عن قائمة الشركات الناشئة كما نشرتها مدونة غوغل.