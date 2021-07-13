تقدم منصة سبيرو خدماتها لـ750 ألف مشترك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال ألف مقدم خدمة.

أعلنت شركة "سبيرو" الناشئة المعنية بتقديم الخدمات الرقمية الخاصة بخدمات ما بعد البيع للمركبات -التي تتخذ من الرياض مقرًّا- إغلاق جولة تمويل ما دون الفئة A بنجاح.

ونجحت سبيرو في جمع تمويل بلغ 6.75 ملايين ريال (1.8 مليون دولار) في جولة بقيادة شركتي "نواة كابيتال" و"إكيو 2 فنتشرز"، وبدعم من جهات استثمارية سعودية ودولية بينها جيمكو (شركة جميل لإدارة الاستثمار) وشركات "إمباكت 46″ و"أكسس بريدج فنتشرز" و"ماونتن بارتنرز".

وتقدم شركة "سبيرو" الناشئة من خلال منصتها الرقمية خدمات رائدة في مجال ما بعد بيع المركبات، مثل "خدمة سعر لي" لتثمين قطع غيار السيارات الجديدة والمستعملة من فئات مختلفة من السيارات، مع إمكانية عرض بيع قطع غيار السيارات، كما تقدم المنصة خدمة دعم الورش والمعارض، وعرض كتالوجات السيارات.

أما منصة سبيرو، الموقع الرسمي للشركة، فتقدم خدماتها لـ750 ألف مشترك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال ألف مقدم خدمة.

والشركة الناشئة التي أسسها رائدا الأعمال عبدالله بن شملان وأمين محفوظ في عام 2017 فازت بشراكة شركات كبرى داخل المملكة وكسبت ثقتها، مثل شركة "محركي" (Mohrkey) الرائدة في خدمات تغيير الزيوت والفلاتر والصيانة الدورية والصيانة السريعة وتغيير الإطارات، وشركة "جيوشيلد" (Geoshield) الرائدة في مجال العناية بالسيارات وأفلام النانو سيراميك لعزل الزجاج من الحرارة ومنتجات النانو للعناية بالسيارة، وكذلك حازت سبيرو ثقة موردين مثل "أوتو هب" (AutoHub) وعبد اللطيف جميل للسيارات، ومقدمي خدمات تأمين مثل شركة "تشب" (Chubb) وسلامة للتأمين، حسب الموقع الرسمي للشركة.

وتتيح سبيرو عددا هائلا من عروض السعر الفوري لقطع الغيار، وتقدر بـ3.5 ملايين عرض للعديد من العلامات التجارية للسيارات مثل أودي ونيسان وتويوتا وبي إم دبليو وهوندا وغيرها.

ويقول عبدالله بن شملان، مؤسس سبيرو، إن شركته تعدّ من أوائل المشاريع المتخصصة في هذا المجال في المنطقة.

وتتفق المنصة الرائدة مع رؤية السعودية 2030 المتمثلة بتسريع التحول الرقمي في القطاعات وزيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% من إجمالي التعاملات المالية، وفقا لتصريحات سابقة للمتحدث باسم جيمكو، الذراع الاستثمارية العالمية لمؤسسة عبد اللطيف جميل.

وتسعى الشركة الناشئة إلى تقديم خدمات رقمنة المعاملات وتمكين العملاء من الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت بسهولة تتيح للمستخدمين التمتع بتجربة تملّك المركبات بصورة فريدة.

ويتوقع الخبراء نمو قطاع مكونات المركبات التجارية وسيارات الركاب في المملكة العربية السعودية بما يقدر بـ10.15 مليارات دولار بحلول عام 2023.

وتعمل الشركة الناشئة على تعزيز بنيتها التحتية اللوجستية بإنشاء المستودعات السحابية، لمصلحة شركائها في الرياض وجدة، ممن سيتمكّنون من التخزين دون تكلفة، وتحسين القدرة على توصيل الخدمات.

وتتوفر منصة سبيرو عبر تطبيق متاح للهواتف الذكية بنوعيها أندرويد وآبل "آي أو إس" (iOS).