جيت إكويتي تطلق منصة لتمويل الشركات الناشئة في أفريقيا

جيت إكويتي تسعى لتغيير الوضع القائم في مجال رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، وبالتالي توسيع عدد المستفيدين حتى يكون هنالك نصيب للشركات التي تعاني من قلة التمويل وغياب الدعم.

نجحت شركة "جيت إكويتي" (GetEquity) -وهي شركة ناشئة للتكنولوجيات يقع مقرها في لاغوس النيجيرية وتسعى لإعادة تشكيل قطاع الاستثمارات المخاطرة وتمويل الشركات الناشئة- بالإعلان عن انتهاء جولتها الأولية لجمع تمويلات بقيمة مئات آلاف الدولارات، بقيادة مؤسسة "غرين هاوس كابيتال" (GreenHouse Capital).

وقال موقع "فينكسترا" (FINEXTRA) إن نجاح جيت إكويتي يمثل انتهاء هذه الجولة في الإطلاق الرسمي لأول منتج من شركة جيت إكويتي، وهي منصة للتمويل المخاطر تعد الأولى من نوعها التي تربط بين المستثمرين ورواد الأعمال، لتفسح المجال للشركات الناشئة والصاعدة في أفريقيا للوصول إلى رأس المال العالمي.

وهذه الشركة التي أسسها جود دايك وويليام أوكافور؛ تهدف إلى بناء ودعم أكبر بيئة اقتصادية لتمويل الشركات الناشئة في أفريقيا.

ويمكن لهذه الشركات الناشئة إدراج أسمائها عبر منصة جيت إكويتي، والترويج لنفسها لدى المؤسسات الاستثمارية والأفراد، بالاعتماد على هذه المنصة.

وتسمح جيت إكويتي لأي شخص بشراء أسهم في الشركات المدرجة بقيمة تبدأ من 10 دولارات.

وحول هذا الأمر يقول جود دايك -الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لهذه المنصة- "إن جيت إكويتي تسعى لتغيير الوضع القائم في مجال رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة. نحن بصدد دمقرطة عملية حصول الشركات الناشئة على التمويل، وبالتالي توسيع عدد المستفيدين من الكعكة حتى يكون هنالك نصيب للشركات التي تعاني من قلة التمويل وغياب الدعم. هذه الجولة الاستثمارية الأولية سوف تسمح لنا بإطلاق رؤيتنا لبناء أكبر بيئة اقتصادية لتمويل الشركات الناشئة في أفريقيا".

إن هذه الجولة الاستثمارية قادتها "غرين هاوس كابيتال"، وهي صندوق استثماري ومنصة تعد الأبرز في مجال الاستثمار في التكنولوجيا المالية بأفريقيا، وتركز على دعم الشركات في مراحلها الأولى والمستثمرين المتميزين على الصعيد العالمي. واستفادت منصة جيت إكويتي من الخدمات الاستشارية لمؤسسة "غرين هاوس كابيتال"، إلى جانب التوجيه المباشر من شريكها "بونمي أكينياميجو" (Bunmi Akinyemij) والمالكة "روبي نيمكار" (Ruby Nimkar).

وحول هذا الأمر علق بونمي أكينياميجو -الشريك المؤسس في "غرين هاوس كابيتال" بالقول "نحن فخورون برؤية جيت إكويتي تطلق منصتها الثورية.

إن واحدة من مهامنا في غرين هاوس كابيتال هي تقديم الشركات الناشئة الأفريقية للعالم.

ومنصة جيت إكويتي تخدم هذه المهمة من خلال دمقرطة الدخول إلى أسرع الشركات الناشئة نموا في القارة. نحن نؤمن أيضا بأن "المؤسسين يمكنهم دعم المؤسسين"، وسعدنا كثيرا بالعمل المباشر مع جيت إكويتي منذ مراحلها الأولى".

وأضاف "إن البروز المتزايد الذي ستوفره المنصة للشركات الناشئة الأفريقية، سوف يؤدي بلا شك إلى تعزيز الجولات الاستثمارية، وتسريع الانتهاء من إنجاز صفقات التمويل، وتحسين الصورة العالمية لقطاع الشركات الناشئة الأفريقية بشكل عام".

وباتت منصة جيت إكويتي لتمويل الشركات الناشئة متاحة على شبكة الإنترنت، ويمكن الولوج إليها من خلال الويب أو نظام "أندرويد" (ANDROID) أو "آي أو إس" (IOS).

وفيما يلي قائمة تضم بعض الشركات الناشئة المدرجة عند إطلاق المنصة:

– "بريز" (Breeze): وهي شركة تعمل على تسهيل عمليات صرف العملة والتحويلات بين الشركات.

– "أونبوردلي" (Onboardly): تساعد الشركات على أتمتة تجربة اندماج الموظفين الجدد فيها.

– "أنغوهو هيلث" (Nguvu Health): تقدم خدمات العلاج عن بعد للمستخدمين بسعر مناسب وحسب الطلب.

– "فلويد كوينز" (Fluidcoins): تساعد المستخدمين الأفارقة على تلقي تحويلات مالية بالعملات المشفرة.

– "ويميوف تكنولوجيز" (WeMove Technologies): توفر خدمات النقل واللوجستيك لقطاع سلاسل التزويد.

يشار إلى أن جيت إكويتي ستطلق خلال الأشهر القادمة منتجا آخر، مصمما للمستثمر المؤسسي ورأس المال المخاطر.